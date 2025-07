gen-e-2025:-Διεξήχθη-στην-Αθήνα-το-πανευρωπαϊκό-φεστιβάλ-και-ο-διαγωνισμός-για-νέους-επιχειρηματίες

Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Gen-E 2025 έφερε κοντά μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, επιχειρηματίες και φορείς χάραξης πολιτικής, για να παρακολουθήσουν τις πιο καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες από όλη την Ευρώπη.

Η καρδιά της ευρωπαϊκής νεανικής επιχειρηματικότητας χτύπησε φέτος τον Ιούλιο στην Αθήνα, καθώς το Junior Achievement Greece φιλοξένησε το Gen-E 2025, το μεγαλύτερο πανευρωπαϊκό φεστιβάλ και διαγωνισμό για νέους επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την 1η έως την 3η Ιουλίου, πάνω από 1.000 συμμετέχοντες από περισσότερες από 50 χώρες συγκεντρώθηκαν στην ελληνική πρωτεύουσα για τρεις ημέρες καινοτομίας, έμπνευσης και διεθνούς συνεργασίας.

Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Gen-E 2025 έφερε κοντά μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, επιχειρηματίες και φορείς χάραξης πολιτικής, για να παρακολουθήσουν τις πιο καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες από όλη την Ευρώπη και να αναδείξουν τους κορυφαίους νέους επιχειρηματίες της χρονιάς στους τίτλους «Company of the Year 2025» και «Start Up of the Year 2025».

Οι κορυφαίες νεανικές επιχειρήσεις που ξεχώρισαν είναι μεταξύ άλλων:

Βραβεία Λυκείου (Upper Secondary Level)

• JA Europe Company of the Year 2025 (business track): VerifyID – Δανία

Η δανική startup VerifyID εξειδικεύεται σε λύσεις επαλήθευσης ηλικίας και ταυτότητας, μέσω τεχνολογιών σάρωσης ID για φυσικές και διαδικτυακές επιχειρήσεις. Προϊόντα της περιλαμβάνουν συσκευές ανάγνωσης NFC και MRZ, συστήματα real-time ανίχνευσης απαγορεύσεων για νυχτερινά μαγαζιά και εύκολη επαλήθευση ηλικίας για e-shops.

• JA Europe Innovation of the Year 2025 (innovation track): Trawl Tech – Νορβηγία

Προτείνει μια βιώσιμη εναλλακτική μέθοδο αλιείας σε σχέση με την μέθοδο αλιείας μηχανότρατα βυθού (bottom trawling) που προκαλεί πολύ σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η μέθοδος χρησιμοποιεί πλωτό δίχτυ που δεν αγγίζει τον βυθό και καθοδηγεί τα ψάρια προς τα πάνω, εξαλείφοντας τη φθορά στο θαλάσσιο οικοσύστημα και μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές ρύπων.

Βραβεία Πανεπιστημίου (University Level)

• JA Europe Innovation of the Year 2025 (innovation track): Lactozen – Βέλγιο (FR)

Το Cornella είναι παγωτό χωνάκι που παρασκευάζεται από υποπροϊόντα της ζυθοποιίας, γνωστά ως ξηρά υπολείμματα βύνης και επικαλυμμένο με σιρόπι που περιέχει λακτάση, καθιστώντας το ιδανικό για άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη.

• JA Europe Start Up of the Year 2025 (business track): Pigi – Αλβανία

Η Pigi είναι μια εκπαιδευτική εφαρμογή χρηματοοικονομικής παιδείας για παιδιά και οικογένειες, με διαδραστικές λειτουργίες και μασκότ που μαθαίνει στα παιδιά βασικές αρχές όπως αποταμίευση, προϋπολογισμός και διαχείριση στόχων.

Όπως επισημαίνουν διοργανωτές η φετινή διοργάνωση ανέδειξε τη δημιουργικότητα και το πάθος χιλιάδων νέων που συμμετείχαν στα προγράμματα JA Company και JA Start Up κατά τη σχολική χρονιά 2024-2025. Περισσότερες από 400.000 συμμετοχές οδήγησαν στη δημιουργία εκατοντάδων καινοτόμων startups, με τις καλύτερες να διαγωνίζονται στην Αθήνα.

«Το Gen-E 2025 στην Αθήνα ήταν μια ισχυρή υπενθύμιση του ταλέντου που υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν πρόκειται μόνο για γιορτή καινοτομίας αλλά και για ενίσχυση του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού οικοσυστήματος», δήλωσε η Laurence Morvan, πρόεδρος της JA Europe.

«Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη και αυτό ξεκινά με επένδυση στη νεολαία της. Το Gen-E 2025 απέδειξε ότι η ήπειρός μας δεν γερνά αλλά αναγεννιέται μέσα από τους νέους της», υπογράμμισε ο Salvatore Nigro, CEO της JA Europe.

Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε όπως κάθε χρόνο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, από τη μαθητική ομάδα που διακρίθηκε με το 1ο Βραβείο «Οδυσσέας Κυριακόπουλος» στον Πανελλαδικό Τελικό του JA Greece. Φέτος ήταν η ομάδα της Waterloop από το Γενικό Λύκειο Μαγούλας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της WaterLoop δημιούργησαν μια λύση που συνδυάζει έξυπνη τεχνολογία, οικολογική συνείδηση και πρακτικότητα δίνοντας στους καταναλωτές τον έλεγχο της εξοικονόμησης νερού, σε μια εποχή που η διαχείριση των φυσικών πόρων μπαίνει στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων προτεραιοτήτων και με στόχο την ανακύκλωση νερού και την πρόληψη διαρροών.

«Η Ελλάδα φιλοξένησε το Gen-E 2025 ως απόδειξη ότι η εκπαιδευτική μας κοινότητα ενστερνίζεται τα προγράμματα του JA Greece. Μέσα από τη βιωματική εκπαίδευση καλλιεργούμε εμπιστοσύνη, συνεργασία και δημιουργικότητα, χτίζοντας μια γενιά με αξίες», ανέφερε ο Αιμίλιος Κυριακού, πρόεδρος του JA Greece.

«Η εντυπωσιακή ανάπτυξη του Junior Achievement Greece μάς οδήγησε να φιλοξενήσουμε τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή γιορτή νεανικής επιχειρηματικότητας στην Αθήνα. Το Gen-E 2025 σηματοδοτεί τη μετάβαση της Ελλάδας και την ανάδειξη της νέας γενιάς», τόνισε ο Αργύρης Τζικόπουλος, CEO του JA Greece.

Πέρα από τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, το Gen-E 2025 στην Αθήνα αποτέλεσε σημαντικό χώρο διαλόγου και γνώσης με workshops και masterclasses.

Ξεχώρισαν το εργαστήριο ανάπτυξης δεξιοτήτων για εκπαιδευτικούς με θέμα τον ρόλο τους στη ψηφιακή εποχή και η στρογγυλή τράπεζα πολιτικής με τίτλο «AI στην Επιχειρηματική Εκπαίδευση». Η FedEx Masterclass με τίτλο «Harmonized Disruptors: Why Age Doesn’t Define Innovation» πρόσφερε έμπνευση στους συμμετέχοντες.

