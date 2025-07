Άνοιξε επίσημα το Adia Aluma Athens – Το νέο 5άστερο ξενοδοχείο της Curio Collection by Hilton

Η Aluma Hotels & Resorts ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του Adia Aluma Athens Curio Collectionby by Hilton, του πολυτελούς πεντάστερου ξενοδοχείου που σηματοδοτεί την πρώτη επένδυση του ομίλου στην ελληνική αγορά και αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της διεθνούς επέκτασής του.

Η Aluma Hotels & Resorts ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του Adia Aluma Athens Curio Collectionby by Hilton, του πολυτελούς πεντάστερου ξενοδοχείου που σηματοδοτεί την πρώτη επένδυση του ομίλου στην ελληνική αγορά και αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της διεθνούς επέκτασής του.

Ιδιοκτησίας του Isrotel Group, το Adia Aluma Athens Curio Collection by Hilton αποτελεί το ξενοδοχείο-ναυαρχίδα της Aluma στην Αθήνα, ενταγμένο στη φιλοσοφία του brand «Hospitality as a Way of Light».

Το Adia Aluma Athens Curio Collection by Hilton βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λυκούργου 18 και Σωκράτους 34 και διαθέτει σε εννέα ορόφους 215 δωμάτια και σουίτες.

«Το Adia Aluma Athens Curio Collection by Hilton ενσαρκώνει την ουσία της δέσμευσης της Aluma για αυθεντική και ουσιαστική φιλοξενία», δήλωσε ο Ιωάννης Ζιάκος, γενικός διευθυντής του Adia AlumaAthens Curio Collection by Hilton. «Όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε έναν χώρο όπου οι επισκέπτες αισθάνονται πραγματικά ευπρόσδεκτοι και αναζωογονημένοι, έναν τόπο όπου κάθε λεπτομέρεια αποπνέει φροντίδα, εκλέπτυνση και τη ζωντανή ενέργεια της Αθήνας», πρόσθεσε.

Το Adia Aluma Athens Curio Collection by Hilton συμμετέχει στο Hilton Honors®, το βραβευμένο πρόγραμμα πιστότητας πελατών που καλύπτει 18 ξενοδοχειακά brands του ομίλου Hilton. Τα μέλη του Hilton Honors που πραγματοποιούν κρατήσεις απευθείας μέσω των προτιμώμενων καναλιών της Hilton απολαμβάνουν αποκλειστικά προνόμια, όπως ευέλικτες επιλογές πληρωμής, εκπτώσεις για τα μέλη και βολικά ψηφιακά εργαλεία, όπως mobile check-in, επιλογή δωματίου και πρόσβαση με Ψηφιακό Κλειδί.