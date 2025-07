Die Welt: Ένα σκάνδαλο μεγαλύτερο από το Γουότεργκεϊτ – Το βρώμικο παιχνίδι του Ομπάμα

Χρησιμοποίησε ο Μπαράκ Ομπάμα τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών για να στοχοποιήσει τον Ντόναλντ Τραμπ και να αποτρέψει την προεδρία του ; Πριν από δύο εβδομάδες, δημοσιεύθηκε ένα υπόμνημα του επικεφαλής της CIA, το οποίο μόλις και μετά βίας έγινε αντιληπτό από τα μέσα ενημέρωσης. Το περιεχόμενό του είναι σοκαριστικό.

Ποιος τον έστειλε ; Αυτό το ερώτημα τέθηκε επανειλημμένα όταν ήμουν στο Σικάγο την άνοιξη του 2012 για να ερευνήσω τις τοπικές ρίζες του Μπαράκ Ομπάμα. Κατά την περίοδο πριν από τις εκλογές του 2008, είχαν έρθει στο φως συγκεχυμένα στοιχεία για την καριέρα του Ομπάμα, αλλά δεν μπόρεσαν να σταματήσουν την άνοδό του. Το όνομα Τζερεμάια Ράιτ έκανε τον γύρο του κόσμου εκείνη την εποχή – ο ριζοσπαστικός αριστερός ιεροκήρυκας που πάντρεψε τον Μπαράκ και τη Μισέλ Ομπάμα και βάφτισε τις κόρες τους. Η συμμετοχή του Ομπάμα στην εκκλησιαστική κοινότητα του Ράιτ έγινε «βάρος» και σε μια λαμπρή ομιλία – ο Ομπάμα έκανε πολλές – στις 18 Μαρτίου 2008, αποστασιοποιήθηκε από τον αντιλευκό ρατσισμό και τον αντισημιτισμό του Ράιτ. Αλλά υπήρχαν περισσότερα. Ποιος τον έστειλε ;

Ο Ομπάμα διατηρούσε στενές φιλίες, μέχρι σήμερα, με τον Γουίλιαμ «Μπιλ» Άγιερς και την Μπερναντίν Ντορν, και τους δύο βασικούς πρωταγωνιστές στο «Weather Underground», ένα επαναστατικό κίνημα που δεν δίστασε να ασκήσει βία τη δεκαετία του 1970. Το FBI χαρακτήρισε τους «Weathermen» ως εγχώριους τρομοκράτες.

Ο στενός φίλος του Ομπάμα ήταν και παραμένει ο Ρασίντ Χαλιντί, ο Παλαιστίνιος Αμερικανός που, ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, ασκεί σημαντική επιρροή στο αφήγημα της ισραηλινο-αραβικής σύγκρουσης. Η ιστορία της ομιλίας του Ομπάμα στο αποχαιρετιστήριο πάρτι του Χαλιντί στο Σικάγο είναι διαβόητη. Υπάρχει ένα βίντεο από αυτήν. Ένας δημοσιογράφος των Los Angeles Times απέκτησε αυτό το βίντεο, αλλά αρνήθηκε να το δημοσιεύσει. Αυτή η κασέτα βρίσκεται ακόμα στο θησαυροφυλάκιο των LA Times. Ο Ομπάμα φέρεται να εκφράστηκε ως σφοδρός αντισιωνιστής σε αυτήν την κασέτα. Κρατώντας την κασέτα μυστική, οι LA Times έσωσαν την εκλογή του Ομπάμα.

Ποιος τον έστειλε ; Ο Ομπάμα στάλθηκε από έναν συνασπισμό Δημοκρατικών του «βαθέος κράτους» του Σικάγο και ριζοσπαστικών αριστερών διανοουμένων. Καθοδήγησαν τον Ομπάμα στα υψηλότερα επίπεδα της τοπικής πολιτικής, όπως έμαθα κατά την επίσκεψή μου στο Σικάγο το 2012.

Η μακρά πορεία του Ομπάμα μέσα από τους θεσμούς είναι πρωτοφανής. Όλοι αγαπούσαν τον Ομπάμα. Οι πολιτικές και οι μιντιακές ελίτ τον λάτρευαν, ενώ εγώ μουρμούριζα αβοήθητος ότι ο Ομπάμα δεν ήταν ο άνθρωπος που τον παρουσίαζαν η ομάδα μάρκετινγκ και τα μέσα ενημέρωσης. Ο αληθινός εαυτός του Ομπάμα άρχισε να αποκαλύπτεται στο κοινό μόνο καθώς πλησίαζε στο τέλος της δεύτερης θητείας του και βρέθηκε αντιμέτωπος με την άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ, του αντι-Ομπάμα.

Ψεύτικες Ιστορίες για τον Ντόναλντ Τραμπ

Πριν από δύο εβδομάδες, δημοσιεύτηκε ένα υπόμνημα από τον διευθυντή της CIA με τίτλο “Αξιολόγηση της Κοινότητας Πληροφοριών του 2016 για την Ρωσική Παρέμβαση στις Εκλογές”. Πρόκειται για μια εσωτερική έρευνα για τον ρόλο της CIA υπό τον Διευθυντή Τζον Μπρέναν, μισητή του Τραμπ και έμπιστο του Ομπάμα, στη διάδοση του “Φακέλου Στιλ”, ψεύτικων ιστοριών για τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλων ισχυρισμών που κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης από τα μέσα Ιουλίου 2016. Το περιεχόμενο αυτού του υπομνήματος είναι σοκαριστικό, αλλά έχει λάβει μικρή προσοχή στην Αμερική και την Ευρώπη.

Οι αναλυτές της CIA σημειώνουν στο υπόμνημα, μεταξύ άλλων: Η εμπλοκή ανώτερων αξιωματούχων των μυστικών υπηρεσιών ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστη. Ανώτεροι αξιωματούχοι συμμετείχαν ενεργά στη σύνταξη του φακέλου “Russiagate”, γεγονός που οδήγησε στην παραμέληση των τυπικών διαδικασιών και στην χειραγώγηση των ετυμηγοριών. Επομένως, το ερώτημα είναι εύλογο: Ποιος έστειλε αυτούς τους αξιωματούχους; Το υπόμνημα δεν παρέχει απάντηση.

Το υπόμνημα επικρίνει την “υψηλή εμπιστοσύνη” που δόθηκε στην ετυμηγορία σχετικά με την προτίμηση του Πούτιν για τον Τραμπ. Καταγγέλλει επίσης τον ανόητο “Φάκελο Steele”. Τα μέσα ενημέρωσης τον χρησιμοποίησαν με προθυμία στα τέλη του 2016 και στις αρχές του 2017. Ο φάκελος συμπεριλήφθηκε στις παραμορφωμένες αναφορές του 2016 και του 2017, παρά τις αντιρρήσεις των τακτικών αναλυτών της CIA. Όλα αυτά ήταν εξαιρετικά επιπόλαια.

Ακόμα και στα πρώτα στάδια του σχεδίου καταστροφής του Τραμπ πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου 2016, ορισμένοι δημοσιογράφοι είχαν εξετάσει κριτικά το ζήτημα. Ωστόσο, τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης αγνόησαν την απάτη της υπηρεσίας πληροφοριών επειδή ο στόχος ήταν ιερός, πιο ιερός από την δημοσιογραφική ακεραιότητα: ο Τραμπ έπρεπε να πέσει. Αυτός ο στόχος δικαιολογούσε κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένων αβάσιμων φημών για τον Πούτιν, πόρνες και επαφές μεταξύ συνεργατών του Τραμπ και του Κρεμλίνου.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Lee Smith έγραψε σχετικά νωρίς: Το 2019, δημοσίευσε το βιβλίο του (που αργότερα μετατράπηκε σε ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ) “The Plot Against The President”, το οποίο αποκάλυψε τις μηχανορραφίες του “Deep State”. Στη συνέχεια δημοσίευσε το “The Permanent Coup: How Enemies Foreign and Domestic Targeted the American President”.

Το έργο του Smith πέρασε σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητο από το ευρύ κοινό. Τα μέσα ενημέρωσης παρέβλεψαν τον ανατρεπτικό ρόλο υψηλόβαθμων προσωπικοτήτων στις υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ, και έτσι το έργο του Smith αγνοήθηκε. Οι υπηρεσίες πληροφοριών χαρακτήρισαν τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές του 2016 ως “ρωσική παρέμβαση”, μια ιστορία που ήταν εντελώς αβάσιμη. Αριστεροί σχολιαστές εκμεταλλεύτηκαν αυτήν την ετικέτα για να δυσφημίσουν τη νίκη του Τραμπ και να αποδώσουν μια εξωτερική αιτία στην ήττα της Χίλαρι Κλίντον.

Αναφέρεται ο Ομπάμα στη νέα έκθεση ; Κάπου, ως αναθέτων την ύπουλη εργασία του διευθυντή του FBI James Comey. Ο John Ratcliffe, ο νέος διευθυντής της CIA, δεν προχωρά προς το παρόν παραπέρα. Στα βιβλία του, ωστόσο, ο Λι Σμιθ δείχνει ξεκάθαρα την καρδιά αυτού του σκανδάλου, ενός σκανδάλου που είναι ίσως το μεγαλύτερο στην αμερικανική πολιτική ιστορία – μεγαλύτερο από το Γουότεργκεϊτ.

«Ήταν η χώρα τους».

Στο παρασκήνιο, σύμφωνα με τον Λι Σμιθ, ο Ομπάμα έκανε ό,τι μπορούσε για να υπονομεύσει την προεδρία του διαδόχου του. Σίγουρα, υπάρχουν δυνάμεις στην Αμερική που διαταράσσουν τη δημοκρατία. Αλλά προέρχονται από μια εντελώς διαφορετική γωνιά από ό,τι τα μέσα ενημέρωσης θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε.

Ποια δύναμη ώθησε τον Τζον Μπρέναν και τον Τζέιμς Κόμεϊ στην προσπάθειά τους να ανατρέψουν τον Τραμπ; Ποιος τους έστειλε; Η απάντηση του Λι Σμιθ είναι: Ο Ομπάμα.

Σε ένα πρόσφατο άρθρο για το Fox News, ο πρώην ανώτερος αξιωματούχος της CIA, Μπράιαν Ντιν Ράιτ, γράφει: «Αυτοί οι άνδρες [ο Μπρέναν και ο Κόμεϊ] νόμιζαν ότι ήξεραν τι ήταν καλύτερο για την Αμερική και δεν τους ένοιαζε καθόλου τι σκέφτονταν οι ψηφοφόροι. Ήταν η χώρα τους – όχι η δική σας – και ήταν πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν τις τεράστιες δυνάμεις τους για να καταστρέψουν έναν πολιτικό που δεν τους άρεσε. Επομένως, αυτοί οι άνδρες αξίζουν να σαπίσουν στη φυλακή, μαζί με οποιονδήποτε στον Λευκό Οίκο του Ομπάμα ή στην καμπάνια Κλίντον συνωμότησε μαζί τους».

Βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια της αποκάλυψης αυτού του σκανδάλου.