Κάγια-Κάλας:-Λόγω-των-αντιρρήσεων-της-Σλοβακίας,-δεν-εγκρίθηκε-η-νέα-δέσμη-κυρώσεων-της-ΕΕ-σε-βάρος-της-Ρωσίας

Η Κάλας είπε ότι «την θλίβει πραγματικά» το γεγονός, προσθέτοντας ότι τώρα «η μπάλα είναι στο γήπεδο της Σλοβακίας».

Νωρίτερα, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο είχε προαναγγείλει ότι ο εκπρόσωπος της χώρας του στο Συμβούλιο θα ζητούσε να καθυστερήσει η ψηφοφορία για την επιβολή επιπρόσθετων κυρώσεων στη Μόσχα. Υποστήριξε ότι το αίτημα αντικατοπτρίζει τις θέσεις των πολιτικών κομμάτων της χώρας του επί των προτάσεων που υπέβαλε η Κομισιόν για να βοηθήσει τη Σλοβακία να υπερπηδήσει τυχόν εμπόδια που θα συναντήσει με τον ανεφοδιασμό της σε φυσικό αέριο μετά τη σχεδιαζόμενη απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου από το 2028.

THE SLOVAK OPPOSITION REJECTED THE EUROPEAN COMMISSION.

I am presenting to the public the approved letter in which the European Commission responds to our objections regarding the proposal to halt Russian gas supplies after 1, January 2028. The European Commission can… pic.twitter.com/2EHWRn21qC

— Robert Fico (@RobertFicoSVK) July 15, 2025