«Πράσινο»-στην-οδική-σύνδεση-του-Νέου-Αεροδρομίου-Κρήτης-(Καστέλι)-με-ΒΟΑΚ

Την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και της οδικής του σύνδεσης με το Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και την οδό Ηρακλείου – Βιάννου αποφάσισε προ ημερών το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κοινοποιώντας το σχετικό έγγραφο και στο υπ. Υποδομών και Μεταφορών, στην εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης αλλά και την ΤΕΡΝΑ, κατασκευαστικό βραχίονα του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που έχει αναλάβει το τεχνικό αντικείμενο του συνολικού project στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης. Η νέα έγκριση περιβαλλοντικών όρων κατέστη αναγκαία λόγω τροποποίησης της αρχικής χάραξης του έργου, εξαιτίας σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων.

Το νέο διεθνές αεροδρόμιο Καστελίου, ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα υποδομής στην Κρήτη, κατασκευάζεται από την ΤΕΡΝΑ και αναπτύσσεται μέσω της εταιρείας παραχώρησης Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε., με μετόχους το ελληνικό Δημόσιο (45,9%), τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (32,46%) και τον ινδικό όμιλο GMR (21,64%). Η πρόοδος του έργου σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Υποδομών, Χρ. Δήμα, προσεγγίζει το 60%.

Οδός Χερσόνησος (ΒΟΑΚ) – Αεροδρόμιο: Κατηγορία ΙΙ

Τυπική διατομή: τετράϊχνη. Μήκος οδού: 18 km περίπου. Πλάτος καταστρώματος: 21 m. Πλάτος οδοστρώματος: 17 m. Αριθμός Λωρίδων Κυκλοφορίας: 2 ανά κατεύθυνση. Πλάτος Λωρίδας κυκλοφορίας: 3,50 m. Λωρίδα Καθοδήγησης: Ναι (0,25 m). Μη σταθεροποιημένο έρεισμα: Ναι (1,50 m). Διαχωρισμός κατευθύνσεων οδού: Νησίδα New Jersey. Ταχύτητα σχεδιασμού οδού: 80 km/h. Συνολική Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία του μέγιστου μήνα: 13.181 MEA.

Οδός Σύνδεσης Αεροδρομίου με Οδό Ηρακλείου -Μάρθας: Κατηγορία ΙΙ

Τύπος οδού: β2σ (κατά ΟΜΟΕ – Δ και Ε 41). Μήκος οδού: 6 km περίπου. Πλάτος καταστρώματος: 14 m. Πλάτος οδοστρώματος: 11 m. Αριθμός Λωρίδων Κυκλοφορίας: 1 ανά κατεύθυνση. Πλάτος Λωρίδας κυκλοφορίας: 3,75 m. Λωρίδα Καθοδήγησης: Ναι (0,25 m). Λωρίδα πολλαπλών χρήσεων: Ναι (1,50 m). Μη σταθεροποιημένο έρεισμα: Ναι (1,50 m). Συνολική Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία του μέγιστου μήνα: 8.718 MEA.

Το project

Όπως αναφέρεται, το project, το οποίο χωροθετείται στην άμεση περιοχή του υφιστάμενου στρατιωτικού αεροδρομίου, περιλαμβάνει τα κάτωθι επιμέρους έργα:

Τις εγκαταστάσεις του νέου αερολιμένα (κτίριο αεροσταθμού, πύργος ελέγχου, διάδρομος προσγείωσης – απογείωσης αεροσκαφών, παράλληλοι τροχόδρομοι, δάπεδα στάθμευσης αεροσκαφών, χώροι στάθμευσης οχημάτων, υποστηρικτές εγκαταστάσεις, κ.λπ.).

Τις οδικές συνδέσεις του αερολιμένα με τον ΒΟΑΚ και την οδό Ηράκλειο – Βιάννος.

Τη δημιουργία δανειοθαλάμου εκμετάλλευσης ασβεστολίθου στη θέση «Κούπος», για την τροφοδότηση των απαραίτητων αδρανών υλικών για την κατασκευή του έργου.

Την εγκατάσταση ραδιοβοηθήματος στην περιοχή του φυσικού εμποδίου 24 σε συνδυασμό με την προστασία του αρχαιολογικού χώρου του λόφου «Παπούρα» (Ε24).

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου αερολιμένα:

Μέσο υψόμετρο: 355 m, Έκταση γηπέδου: 6.030 στρέμματα, Ετήσιος φόρτος επιβατών περίπου 11.700.000 (20ο έτος λειτουργίας), Μήκος διαδρόμου: 3.200 m, Πλάτος διαδρόμου: 45 m, Τροχόδρομοι: Ένας τροχόδρομος παράλληλος στο διάδρομο για αεροσκάφη κατηγορίας Ε και σε απόσταση 190 m σε συμμόρφωση με τα πρότυπα για την κατηγορία F, διαστάσεων 3.200×23 m και δύο συνδετήριοι τροχόδρομοι με το στρατιωτικό αεροδρόμιο, για αεροσκάφη κατηγορίας C., Δάπεδα στάθμευσης αεροσκαφών: 1.2.9.1. 39 αεροσκάφη εμπορικής διακίνησης επιβατών κατηγορίας C ή 27 κατηγορίας C και 6 κατηγορίας Ε, 16 θέσεις στάθμευσης κατηγορίας Β για ιδιωτικά αεροσκάφη και 3 θέσεις στάθμευσης για ελικόπτερα (οι 7 από αυτές τις θέσεις στάθμευσης κατηγορίας B επιτρέπουν την εξυπηρέτηση 4 αεροσκαφών κατηγορίας C), Κτίριο αεροσταθμού 93.572 m2, Αστυνομικός σταθμός χωρητικότητας 110 αστυνομικών., Πυροσβεστικός σταθμός χωρητικότητας 10 μεγάλων οχημάτων, Κτίριο τροφοδοσίας, Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (Συντήρησης του Αεροδρομίου, Εξυπηρέτησης Εδάφους, Εμπορευματικός Σταθμός και Εγκαταστάσεις Ταχυδρομείου, Συντήρησης Επισκευής Αεροσκαφών (MRO), Κτίριο Υποσταθμού, Κτίριο ενέργειας, Κτίριο δεξαμενών νερού), Χώροι στάθμευσης οχημάτων με συνολική χωρητικότητα περίπου 1.100-1.300 θέσεων Ι.Χ. και 110-120 τουριστικών λεωφορείων με δυνατότητα επιμερισμού ανά κατηγορία, ήτοι ενδεικτικά: χώρος στάθμευσης μακράς διάρκειας περίπου 400 θέσεων, στάθμευσης μικρής διάρκειας περίπου 200 θέσεων, αναμονής ταξί χωρητικότητας οχημάτων 168, στάθμευσης ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρητικότητας περίπου 500 οχημάτων με τις αναγκαίες βοηθητικές εγκαταστάσεις (γραφεία, πλυντήριο, κ.λπ.), χώρος αναμονής τουριστικών λεωφορείων χωρητικότητας 110 οχημάτων, χώρος στάθμευσης υπαλλήλων αεροδρομίου χωρητικότητας περίπου 600 οχημάτων.

Επίσης, προβλέπονται και τα εξής:

Εσωτερικό οδικό δίκτυο : Οδοί πλάτους 5 – 10 m, συνολικού μήκους περίπου 17 km στην ελεγχόμενη περιοχή (airside) και περίπου 6 km στη μη ελεγχόμενη περιοχή (landside), Δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, Σύστημα ύδρευσης, Σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων τύπου παρόμοιου με τα αστικά λύματα, Σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης όμβριων υδάτων, Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, Διάθεση ανακτημένου νερού από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων (π.χ. για τις ακόλουθες χρήσεις: Άρδευση 50 στρέμματα αεροδρομίου, Εσωτερικές χρήσεις, Άρδευση στην Εμπορική Ζώνη 1, Άρδευση αρχικά 120 στρεμμάτων ελαιόδεντρων στην Εμπορική Ζώνη ΙΙ και άρδευση πρασίνου στη συνέχεια με την ανάπτυξη, Εμπλουτισμός υδροφόρου, Άρδευση καλλιεργειών κατόπιν μελλοντικής αδειοδοτικής διαδικασίας κ.α.), Σύστημα άρδευσης, Εξωτερικά δίκτυα αγωγών μεταφοράς λυμάτων από γειτονικούς οικισμούς στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), Δίκτυα ύδρευσης των γειτονικών οικισμών και του νέου Αερολιμένα Καστελίου, Σύστημα πυρόσβεσης, Σταθμός αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, Εγκατάσταση καυσίμων και ανεφοδιασμού αεροσκαφών.

Η Εμπορική ζώνη

Προβλέπεται χώρος έκτασης 725 στρεμμάτων που προορίζεται για: Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί, Εστίαση, κέντρα διασκέδασης και αναψυχής, Πολιτιστικές εγκαταστάσεις, Θρησκευτικοί χώροι, Περίθαλψη, Χώροι συνάθροισης κοινού, Αποθήκες/εγκαταστάσεις, Στάθμευση (κτίρια, γήπεδα) εξυπηρέτησης ζώνης εμπορικών χρήσεων, Πρατήριο καυσίμων, κέντρα εξυπηρέτησης οχημάτων, πάρκινγκ κ.α.