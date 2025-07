Ολυμπιακή-Ζυθοποιία:-Εδραιώνει-τη-στρατηγική-«Μαζί-προς-το-ΜΗΔΕΝ-και-ακόμη-πιο-μακριά»

Πιστή στον Εταιρικό της Σκοπό να «Ζυθοποιεί για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο», η Ολυμπιακή Ζυθοποιία δημοσιεύει την Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας για το 2024, αναδεικνύοντας την πρόοδό και τα αποτελέσματά της στους τρεις πυλώνες ESG: Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση. Σε μία χρονιά αυξημένων προκλήσεων για τον κλάδο, ο απολογισμός επιβεβαιώνει τη διαχρονικά επιτυχημένη πορεία της εταιρείας και αναδεικνύει τη δέσμευσή της να λειτουργεί με υπευθυνότητα, συνέπεια και μακροπρόθεσμη προοπτική, επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία συνεχίζει σταθερά την υλοποίηση της στρατηγικής «Μαζί προς το ΜΗΔΕΝ κι ακόμη πιο μακριά» (Together Towards ZERO and Beyond), που αποτελεί βασικό πυλώνα του διεθνούς ESG προγράμματος του Ομίλου Carlsberg.

Με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα το 2030 και μακροπρόθεσμο το 2040, η στρατηγική αυτή ενσωματώνεται στην καθημερινή λειτουργία της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, εδραιώνοντας τη θέση της ως πρότυπο υπεύθυνης ζυθοποιίας στην Ελλάδα.

Στο πεδίο του Περιβάλλοντος, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία παραμένει προσηλωμένη στον περιορισμό του αποτυπώματός της σε όλη την αλυσίδα αξίας. Με στόχο την επίτευξη μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα σε όλη την αλυσίδα αξίας της έως το 2040, έχει ήδη μειώσει τις εκπομπές CO₂ κατά 19% μέσα στην τελευταία εξαετία. Το 2024, επενδύσεις σε ενεργειακές παρεμβάσεις στις μονάδες της σε Σίνδο και Ριτσώνα οδήγησαν σε εξοικονόμηση σχεδόν 1.000 MWh, ενώ ενέργειες όπως η χρήση πιο «πράσινων» μεταφορών και η αναβάθμιση ψυκτικού εξοπλισμού συνέβαλαν στον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας σε όλα τα σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει τη βιώσιμη χρήση φυσικών πόρων. Την τελευταία εξαετία κατάφερε να μειώσει την κατανάλωση νερού στην παραγωγή και πάλι κατά 19%, πραγματοποιώντας, επιπλέον, επενδύσεις που σε ετήσια βάση θα περιορίσουν περαιτέρω την κατανάλωση κατά περίπου 8.500 m3. Αντίστοιχα, με αλλαγές στις συσκευασίες των προϊόντων της ενισχύει τους τρόπους ανακύκλωσής τους, ενώ την ίδια στιγμή αυξάνει και τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών σε αυτές.

Στον πυλώνα της Κοινωνίας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επενδύει συστηματικά στη δημιουργία ενός ασφαλούς, συμμετοχικού και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Το 2024, οι εργαζόμενοί της συμμετείχαν σε περισσότερες από 9.500 ώρες εκπαίδευσης σε θέματα όπως ηγεσία, τεχνικές δεξιότητες και ενσυνειδητότητα, με τις 5.400 ώρες να αφιερώνονται αποκλειστικά σε ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας. Η κουλτούρα μηδενικών ατυχημάτων ενισχύθηκε περαιτέρω μέσω πρακτικών προγραμμάτων και επιμορφωτικών δράσεων σε όλα τα επίπεδα της δραστηριότητας της επιχείρησης.

Η εταιρεία προωθεί σταθερά την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ, ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα προϊόντων με μηδενικό ή χαμηλό αλκοολικό δείκτη, και φροντίζει ώστε το 100% των συσκευασιών και των επικοινωνιών της να φέρουν ξεκάθαρα μηνύματα μέτρου και υπευθυνότητας. Παράλληλα, υλοποιεί πρωτοβουλίες κοινωνικής ένταξης, ισότητας και διαφορετικότητας, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η συμπερίληψη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητάς της.

Στον πυλώνα της Διακυβέρνησης, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συνεχίζει να λειτουργεί με συνέπεια, διαφάνεια και υπευθυνότητα, εφαρμόζοντας τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα πρότυπα του Ομίλου Carlsberg. Το 2024, όλοι οι νέοι εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν στις αξίες του Κώδικα, ενώ πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένα σεμινάρια σε τομείς υψηλού ρίσκου, όπως η προστασία προσωπικών δεδομένων και η πρόληψη περιστατικών δωροδοκίας.

Ο Marcin Burdach, Managing Director της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, σημείωσε σχετικά: «Στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία αποδεικνύουμε διαρκώς πως η βιωσιμότητα αποτελεί τον φάρο για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να ζυθοποιούμε – υπεύθυνα, συνεκτικά, με ορίζοντα το μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, την περσινή χρονιά, συνεχίσαμε σταθερά την υλοποίηση της ESG στρατηγικής μας “Together Towards ZERO and Beyond”, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης στρατηγικής SAIL’27 του Ομίλου Carlsberg. Οι πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα που αποτυπώνονται στην Έκθεση για το 2024, καταδεικνύουν ότι η στρατηγική μας είναι ουσιαστικά ενσωματωμένη στην καθημερινή μας λειτουργία, με σημαντικές δράσεις και πρόοδο και στους τρεις ESG πυλώνες.»

Ολόκληρος ο ESG Απολογισμός 2024 της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας βρίσκεται εδώ.