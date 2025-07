Νέα-επίθεση-Τραμπ-κατά-Πάουελ:-Είναι-από-τους-χειρότερους-διορισμούς-μου

Ειδικότερα, ο Τραμπ σημειώνει:

«”Πολύ αργά”(Too Late), και η Fed πνίγουν την αγορά κατοικίας με το υψηλό επιτόκιο, δυσκολεύοντας τους ανθρώπους, ειδικά τους νέους, να αγοράσουν σπίτι. Είναι πραγματικά ένας από τους χειρότερους διορισμούς μου. Ο νυσταγμένος Τζο[Μπάιντεν] είδε πόσο κακός ήταν και τον επανέφερε, ούτως ή άλλως – Και το Διοικητικό Συμβούλιο της Fed δεν έκανε τίποτα για να σταματήσει αυτόν τον ”αδιάφορο” από το να βλάψει τόσους πολλούς ανθρώπους. Από πολλές απόψεις, το Διοικητικό Συμβούλιο φέρει εξίσου ευθύνη! Οι ΗΠΑ είναι σε άνθηση, υπάρχει ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ και αξίζουμε να είμαστε στο 1%, εξοικονομώντας ένα τρισεκατομμύριο δολάρια ετησίως από το κόστος των τόκων. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ανόητος είναι ο «Too Late» – Τόσο κακό για τη χώρα μας!»

“Too Late,” and the Fed, are choking out the housing market with their high rate, making it difficult for people, especially the young, to buy a house. He is truly one of my worst appointments. Sleepy Joe saw how bad he was and reappointed him anyway – And the Fed Board has done…

— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 18, 2025