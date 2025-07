Ελ-Εριάν:-Ο-Πάουελ-πρέπει-να-παραιτηθεί-για-να-διαφυλάξει-την-ανεξαρτησία-της-fed

Ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της Allianz είναι ένας από τους πρώτους εξέχοντες οικονομολόγους που έλαβε δημόσια μια τέτοια θέση.

Ο Μοχάμεντ Ελ-Εριάν κάλεσε την Τρίτη τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, να παραιτηθεί οικειοθελώς από τη θέση του, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, καθιστώντας τον επικεφαλής οικονομικό σύμβουλο της Allianz έναν από τους πρώτους εξέχοντες οικονομολόγους που έλαβε δημόσια μια τέτοια θέση.

«Εάν ο στόχος του προέδρου Πάουελ είναι να διαφυλάξει την επιχειρησιακή αυτονομία της Fed (την οποία θεωρώ ζωτικής σημασίας), τότε θα πρέπει να παραιτηθεί», δήλωσε ο Ελ-Εριάν σε ανάρτησή του στο X.

This morning, US government criticism of both Federal Reserve Chair Powell and the institution itself has broadened to include “mission creep” and the effectiveness of other officials.

The developments of the last few days reinforce my view:

If Chair Powell’s objective is to…

— Mohamed A. El-Erian (@elerianm) July 22, 2025