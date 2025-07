ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια, στον στόχο ο πληθωρισμός – Αβεβαιότητα λόγω δασμών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια.

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2%, 2,15% και 2,4% αντιστοίχως.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο πληθωρισμός διαμορφώνεται επί του παρόντος στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%. Οι εισερχόμενες πληροφορίες συμβαδίζουν σε γενικές γραμμές με την προηγούμενη αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προοπτικές του πληθωρισμού.

Το ΔΣ τονίζει στην απόφασή του ότι οι εγχώριες πιέσεις στις τιμές συνέχισαν να υποχωρούν και οι μισθοί αυξάνονται με βραδύτερο ρυθμό. Αντανακλώντας εν μέρει τις προηγούμενες μειώσεις των επιτοκίων από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οικονομία έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής ανθεκτική συνολικά σε ένα αντίξοο παγκόσμιο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, το περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο, ιδίως λόγω των εμπορικών διενέξεων.

We kept our key interest rates unchanged.

We expect inflation to stabilise around our 2% target in the period ahead.

