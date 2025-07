Η-eins-επανατοποθετείται-ως-τεχνολογικός-παίκτης

Σε μια κίνηση στρατηγικής σημασίας για την εγχώρια και διεθνή αγορά, η European Innovation Solutions EinS (πρώην Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.) προχωρά σε ενίσχυση του καινοτομικού της προφίλ, με αιχμή του δόρατος τον τεχνολογικό μετασχηματισμό και την είσοδο σε κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα, η πράσινη ανάπτυξη και οι τεχνολογίες διττής χρήσης.

Η Εταιρεία, με ισχυρή κληρονομιά στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, πραγματοποιεί re- branding και θα επιδιώξει να ενταχθεί στον κλάδο “Τεχνολογίας” του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενισχύοντας το επενδυτικό της προφίλ και εκπέμποντας σαφές σήμα αγοράς: τοποθετείται πλέον στον πυρήνα της στρατηγικής καινοτομίας, με διεθνή εμβέλεια.

Διεθνής στρατηγική παρουσία – Έργο τεχνολογικού πάρκου στη Νότια Αφρική

Σε μια ακόμη ένδειξη της αναβαθμισμένης διεθνούς της παρουσίας, η EinS εξασφάλισε στρατηγικής σημασίας συμβόλαιο για την εκπόνηση του οδικού χάρτη και του στρατηγικού σχεδίου του Science & Technology Park του Vaal University of Technology (VUT) στο Johannesburg της Νότιας Αφρικής, σε συνεργασία με τον παγκόσμιο οργανισμό IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation).

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη καινοτομίας σε προηγμένη μεταποίηση, τεχνολογίες υδρογόνου και βιοτεχνολογία, στη διαμόρφωση βιώσιμου χρηματοδοτικού μοντέλου, και στον σχεδιασμό ενός περιφερειακού κόμβου καινοτομίας.

Δραστηριοποίηση σε Άμυνα και Τεχνολογίες Διττής Χρήσης

Η EinS ενισχύει ήδη την παρουσία της στον τομέα της άμυνας και των τεχνολογιών διττής χρήσης, με ενεργό χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών ύψους €400.000 σε κορυφαίες ελληνικές βιομηχανίες, με αντικείμενο την τεχνολογική προσαρμογή και την είσοδο τους σε πολυεθνικές αλυσίδες αξίας παραγωγής αμυντικών συστημάτων.

Παρουσία σε οικοσυστήματα καινοτομίας – Επενδυτικό αποτύπωμα

Ο κομβικός ρόλος της EinS στην υλοποίηση των δράσεων του European Institute of Innovation and Technology- EIT για την Αστική Κινητικότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο και η συνεργασία με οργανισμούς όπως ο ΟΒΙ- Μονάδα Υπηρεσιών Καινοτομίας, ενισχύει την παρουσία της σε οικοσυστήματα καινοτομίας μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίηση βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί βάσεις για μελλοντικές στρατηγικές συμπράξεις.

Ενίσχυση του θεσμικού ενδιαφέροντος – Στόχος η αύξηση συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο

Στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής της EinS βρίσκεται η προσέλκυση θεσμικών επενδυτών. Η διοίκηση της εταιρείας στοχεύει στην αύξηση της συμμετοχής εγχώριων και διεθνών θεσμικών χαρτοφυλακίων, ενισχύοντας τη διασπορά και τη διαφάνεια στο μετοχικό σχήμα.

Σημειώνεται ότι ελληνικά και ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια ήδη συμμετέχουν στην εταιρεία με ποσοστό 5% , ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ενεργό ενδιαφέρον για περαιτέρω ενίσχυση των θέσεών τους ενόψει της νέας στρατηγικής κατεύθυνσης.

Με τη νέα της μορφή, η EinS καθίσταται επενδυτικά ελκυστική, με ξεκάθαρη τεχνολογική ταυτότητα και παρουσία σε αγορές-κλειδιά του μέλλοντος, καταλήγει η εταιρική ανακοίνωση.