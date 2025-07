Azora – Donkey Hotels: Ποιοι είναι οι ισπανοί επενδυτές του Intercontinental και τι φέρνει η νέα συμμαχία

Τι προβλέπει η στρατηγική συμμαχία Azora – Donkey Hotels και ποια είναι η διεθνής πλατφόρμα εναλλακτικών επενδύσεων.

Ήταν προ τριετίας,το 2022, όταν η επενδυτική εταιρεία Azora πρωτοσυστήθηκε στην ελληνική αγορά μέσω της εξαγοράς του Sheraton Rhodes Resort το 2022. Τα στελέχη της δήλωναν τότε ότι έχουν εμπιστοσύνη στην εγχώρια αγορά φιλοξενίας και μάλιστα με μακροπρόθεσμη προοπτική, υποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στον επενδυτικό της ραντάρ. Γεγονός που επιβεβαιώθηκε χθες κατά την ανακοίνωση της στρατηγικής συμμαχία της ισπανικής εταιρείας με την Donkey Hotels της Οικογένειας Ιωάννου.

Η στρατηγική συμμαχία Azora – Donkey Hotels

Με την στρατηγική συνεργασία που ανακοινώθηκε η Azora –μέσω επενδυτικών κεφαλαίων που διαχειρίζεται– απέκτησε το 50,1% της Donkey Hotels S.A. από υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας. Η οικογένεια Ιωάννου διατηρεί το υπόλοιπο 49,9%, με εκπρόσωπο τον κ. Χρήστο Ιωάννου, ο οποίος παραμένει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και τη στρατηγική ταυτότητα του ομίλου.

Η νέα κοινοπραξία φιλοδοξεί να διευρύνει την παρουσία της Donkey Hotels στην ελληνική αγορά, αξιοποιώντας τόσο την εγχώρια τεχνογνωσία όσο και τη διεθνή εμπειρία της Azora, σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που εστιάζει στο υψηλής ποιότητας τουριστικό προϊόν, το design και τη βιωσιμότητα.

Παρότι το ύψος της συμφωνίας δεν ανακοινώθηκε εκτιμάται από την αγορά ότι ανέρχεται σε δεκάδες εκατ. ευρώ καθώς η Donkey Hotels έχει στο χαρτοφυλάκιό της το μεγαλύτερο ξενοδοχείο των Αθηνών, το Athenaeum InterContinental Athens δυναμικότητας 563 δωματίων, τα πεντάστερα NEW Hotel στο Σύνταγμα και Semiramis Hotel στην Κηφισιά, το τετράστερο Periscope Hotel στο Κολωνάκι καθώς και το luxury NOUS Hotel στη Σαντορίνη.

Σε κάθε περίτπωση, η συμφωνία, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Donkey Hotels, Χρήστο Ιωάννου σηματοδοτεί την εξέλιξή της Donkey Hotel από μια αμιγώς οικογενειακή επιχείρηση σε μια πλατφόρμα θεσμικού χαρακτήρα. Αντίστοιχα για την Azora, σύμφωνα με τον Javier Arús και Gonzalo García-Lago, Hospitality Partners της εταιρείας, δίνει πρόσβαση σε ένα ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας με εξαιρετική απόδοση αλλά και διευρύνει την παρουσία της σε μια αγορά που τα τελευταία χρόνια καταρρίπτει το ένα τουριστικό ρεκόρ μετά το άλλο, αλλά και στην πολλά υποσχόμενη περιοχή της Μεσογείου, σε πολλές χώρες της οποίας (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία) ήδη δραστηριοποιείται.

Ποια είναι η Azora

Να σημειωθεί ότι η Azora είναι μια από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες επενδυτικές εταιρείες real estate assets στην Ευρώπη, με έδρα τη Μαδρίτη και δραστηριότητα που καλύπτει τις αγορές κατοικίας, τουρισμού, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, logistics, φοιτητικής στέγασης και λιαν προσφάτως της πολλά υποσχόμενης αγοράς των data centers.

Από την ίδρυσή της το 2003, έχει διαχειριστεί κεφάλαια ύψους άνω των €6 δισ. και έχει δημιουργήσει με επιτυχία θεσμικές πλατφόρμες επενδύσεων, όπως η Hispania η οποία εξαγοράστηκε από την Blackstone το 2018 έναντι περίπου €2 δισ. ευρώ. Το 2021 μάλιστα μέσω της Azora Exan επέκτεινε τις επενδύσεις της και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Όσο για τον τομέα της φιλοξενίας, αποτελεί σήμερα έναν από τους κορυφαίους επενδυτές έχοντας υπό διαχείριση περισσότερα από 14.500 δωμάτια σε πάνω από 60 ξενοδοχεία σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 3,5 δισ. ευρώ από το 2011, η εταιρεία έχει αποκτήσει περισσότερα από 110 ξενοδοχεία και 28.000 δωμάτια συνολικά, από ξενοδοχεία υψηλής ποιότητας έως ξενώνες σε αστικά κέντρα. Επιπλέον, επενδύει σε επιχειρήσεις που απαιτούν ενεργή διαχείριση και αναδιάρθρωση, για τις ανάγκες των οποίων συνεργάζεται στενά με κορυφαίους operators.

Αναβάθμιση του Intercontinental και νέες εξαγορές στο στόχαστρο

Το νέο σχήμα των Azora- Iωάννου φιλοδοξεί να αναπτύξει την πλατφόρμα μέσα από εξαγορές ξενοδοχείων που απευθύνονται σε ταξιδιώτες αναψυχής και επαγγελματικού τουρισμού, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Azora και η Οικογένεια Ιωάννου έχουν δεσμευτεί να επενδύσουν νέα κεφάλαια για την υποστήριξη ενός στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης της Donkey Hotels που περιλαμβάνει την αναβάθμιση του ξενοδοχείου Athenaeum Intercontinental, στοχευμένες επενδύσεις για τη βελτίωση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, καθώς και την αξιοποίηση στοχευμένων ευκαιριών εξαγοράς.

Άλλωστε η εταιρεία έχει μακρά εμπειρία στον κλάδο. Να θυμίσουμε ότι η Donkey Hotels συστάθηκε το 2021 μετά από την συγχώνευση των Athenaeum Hotel and Tourism Enterprises S.A. («Athenaeum S.A.») και YES Hotels S.A., δύο ξενοδοχειακών εταιρειών ιδιοκτησίας της οικογένειας Ιωάννου. Η Athenaeum S.A., με έτος ίδρυσης το 1971, δημιούργησε το ιστορικό Athenaeum Intercontinental Athens Hotel, που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1982, ενώ η YES Hotels S.A. διαχειριζόταν τα ξενοδοχεία Semiramis και Periscope (από το 2004) καθώς και το NEW Hotel (από το 2011), όλα μέλη του δικτύου Marriott Design Hotels. Το NOUS Santorini Hotel, επίσης μέλος των Design Hotels, ήταν το πρώτο ακίνητο της Donkey εκτός Αθηνών, και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούλιο του 2022.