Συνεργασία Qualco Intelligent Finance – ΟΠΑ: Η τεχνογνωσία στην υπηρεσία της ακαδημαϊκής έρευνας και της νέας γενιάς οικονομολόγων

Η συνεργασία πενταετούς διάρκειας αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Qualco Intelligent Finance για επένδυση στη γνώση και την έρευνα, με στόχο τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και καινοτόμου οικονομικού οικοσυστήματος.

Σε μια εποχή που η τεχνολογία μετασχηματίζει τον χρηματοοικονομικό τομέα με ταχύτητα και εκ θεμελίων, η γεφύρωση της ακαδημαϊκής έρευνας με την αγορά καθίσταται αναγκαία. Η συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) με την Qualco Intelligent Finance, μέλος του ομίλου Qualco, έρχεται να υπηρετήσει ακριβώς αυτή την ανάγκη, φέρνοντας κοντά τη θεωρία με την πράξη και διασυνδέοντας τη νέα γενιά επιστημόνων με την τεχνογνωσία της αγοράς.

Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί έκφραση της δέσμευσης της Qualco Intelligent Finance να επιστρέφει αξία στο ανθρώπινο κεφάλαιο, επενδύοντας στη γνώση, την καινοτομία και τις επόμενες γενιές επιστημόνων. Μέσα από τεχνολογικές πλατφόρμες που λειτουργούν ως ολοκληρωμένα οικοσυστήματα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η Qualco Intelligent Finance παρέχει εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης, με στόχο όχι μόνο την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και τη δημιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου, ενισχύοντας τη νέα γενιά να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της.

Το μνημόνιο συνεργασίας διάρκειας πέντε ετών, που υπεγράφη μεταξύ του Εργαστηρίου Οικονομικής Πολιτικής (ΕΜΟΠ) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ και της Qualco Intelligent Finance, προβλέπει στοχευμένες δράσεις που εστιάζουν στην από κοινού έρευνα και την πρακτική εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων. Η συνεργασία περιλαμβάνει τη σύσταση διεπιστημονικών ομάδων εργασίας, στις οποίες θα συμμετέχουν στελέχη της Qualco Intelligent Finance και μέλη του ΟΠΑ, με στόχο την ανταλλαγή εμπειρίας, τη δοκιμή και ανάπτυξη νέων μοντέλων.

Η γνώση και εμπειρία του ΟΠΑ θα αξιοποιηθούν και στην υλοποίηση ερευνητικών έργων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Παράλληλα, η Qualco Intelligent Finance θα ενισχύει ενεργά την ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου, στηρίζοντας πρωτοβουλίες, όπως η σειρά διαλέξεων «Επιστήμη & Κοινωνία σε Διάλογο για ένα Βιώσιμο Μέλλον» και ο φοιτητικός διαγωνισμός «Text as Data in Economics: The Power of AI». Μέρος της συνεργασίας περιλαμβάνει πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στην Qualco Intelligent Finance, ώστε να τους δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία σε ένα σύγχρονο και δυναμικό επαγγελματικό περιβάλλον.

Όπως σημειώνει ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης, «μέσω στοχευμένων συνεργασιών, όπως αυτή με την Qualco Intelligent Finance, οι φοιτητές εξοπλίζονται με σημαντικές δεξιότητες και έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τη θεωρία σε πραγματικά επαγγελματικά περιβάλλοντα».

Η συνεργασία αυτή, όμως, δεν αφορά μόνο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής εμπειρίας. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική κοινωνικής υπευθυνότητας της Qualco Intelligent Finance, που θέτει στο επίκεντρο την επένδυση στη γνώση, τη στήριξη της καινοτομίας και τη στενότερη σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Όπως δηλώνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Qualco Intelligent Finance και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Qualco, κ. Γιώργος Κάζος, «η συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί ουσιαστική ευκαιρία να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, καινοτόμου και περισσότερο βιώσιμου χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος».

Βασικό άξονα της στρατηγικής της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης της Qualco Intelligent Finance αποτελεί η έννοια μιας ανθεκτικής, ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς οικονομίας. Όχι ως μια αποσπασματική προσέγγιση, αλλά ως διαρκής επένδυση στη δυναμική εκείνων που μπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς προόδου. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνέργεια με την ακαδημαϊκή κοινότητα, και ειδικότερα με ένα κορυφαίο δημόσιο πανεπιστήμιο όπως το ΟΠΑ, αποτελεί θεμέλιο για τη γέφυρα ανάμεσα στη θεωρητική τεκμηρίωση και την εφαρμοσμένη οικονομική πράξη.