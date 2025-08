«Ένα-δισ.-δολάρια;-Ευχαριστώ,-δεν-θα-πάρω»:-Ποια-είναι-η-Μίρα-Μουράτι,-η-αλβανικής-καταγωγής-«ιέρεια»-του-ΑΙ-που-γύρισε-την-πλάτη-στον-Ζούκερμπεργκ

Στην προσπάθειά του να καλύψει το χαμένο έδαφος στον αγώνα για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ απευθύνθηκε πριν από μερικούς μήνες στην πρώην επικεφαλής τεχνολογίας της OpenAI, Μίρα Μουράτι, προτείνοντάς της να εξαγοράσει τη νεοσύστατη startup της, Thinking Machines Lab.

Όταν εκείνη αρνήθηκε, ο επικεφαλής της Meta πέρασε στην αντεπίθεση: μέσα στις επόμενες εβδομάδες, προσέγγισε περισσότερους από 12 εργαζομένους της εταιρείας, που αριθμεί περίπου 50 άτομα, εξετάζοντας αν θα εγκατέλειπαν την Μουράτι για τη Meta. Κύριος στόχος του ήταν ο Άντριου Τάλακ, διακεκριμένος ερευνητής και συνιδρυτής της Thinking Machines.

Για να τον δελεάσει, ο Ζούκερμπεργκ φέρεται να πρότεινε ένα πακέτο αποδοχών που, με μπόνους και αποδόσεις μετοχών, θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 1,5 δισ. δολάρια σε ορίζοντα τουλάχιστον έξι ετών, σύμφωνα με πληροφορίες ανθρώπων με γνώση της υπόθεσης, τους οποίους επικαλείται σε νέο της δημοσίευμα η Wall Street Journal. Για ν’ αντιληφθεί κανείς τα μεγέθη, η πρόταση Ζούκερμπεργκ στην ίδια την Μουράτι είχε ανέλθει σε ένα δισ. δολάρια…

Ο Τάλακ αρνήθηκε. Και κανένας από τους συναδέλφους του δεν αποχώρησε.

Ακόμα και για τα δεδομένα της Silicon Valley, η απόρριψη εννιαψήφιων ποσών είναι σπάνιο φαινόμενο. Όμως, καθώς ο ανταγωνισμός για ταλέντα στην τεχνητή νοημοσύνη κορυφώνεται, αποδεικνύεται πως ούτε οι πιο… γεμάτες τσέπες αρκούν πάντα.

Κάποιοι ερευνητές λειτουργούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά πολλοί επιλέγουν να παραμείνουν πιστοί στους ηγέτες τους –προσωπικότητες σχεδόν μυθικές στον τεχνολογικό χώρο. Οι ιδιοσυγκρασιακές κουλτούρες των διαφορετικών startups ενισχύουν αυτή την αίσθηση δέσμευσης. Παράλληλα, οι εταιρείες αναπτύσσουν πλέον άμυνες απέναντι στο διαρκές «ψάρεμα» ταλέντων.

Ο ανταγωνισμός με OpenAI, Anthropic και SSI

Η Meta έχει ήδη απευθυνθεί σε πάνω από 100 υπαλλήλους της OpenAI, προσλαμβάνοντας τουλάχιστον δέκα. Στις 25 Ιουλίου, ο Ζούκερμπεργκ διόρισε τον ερευνητή Σενγκτζιά Ζάο, με τριετή θητεία στην OpenAI, επικεφαλής της νέας ομάδας «superintelligence».

Οι εργαζόμενοι της OpenAI που αρνήθηκαν να μετακινηθούν, το έκαναν επειδή θεωρούν ότι η εταιρεία πλησιάζει περισσότερο απ’ όλους την AGI, προτιμούν μικρότερες ομάδες και δεν θέλουν τα επιτεύγματά τους να αξιοποιούνται για προϊόντα με βασικό μοχλό τα διαφημιστικά έσοδα.

Η νέα ομάδα της Μουράτι

Η Μουράτι, η οποία πέρασε έξι χρόνια στην OpenAI και αποχώρησε τον Σεπτέμβριο, έχει συγκεντρώσει γύρω της ένα «πλήρωμα αποστόλων». Αλβανικής καταγωγής, βοήθησε στο λανσάρισμα του πρώτου προϊόντος της OpenAI και έφτασε να διευθύνει σχεδόν κάθε τομέα της εταιρείας ως CTO. Φημίζεται για την συναισθηματική της ευφυΐα και την απουσία εγωισμού –στοιχεία που ενίσχυσαν την αφοσίωση της ομάδας της.Στην Thinking Machines, έχει υιοθετήσει μια παρόμοια «οριζόντια» οργανωτική δομή, όπου ακόμα και οι ανώτεροι ερευνητές αναφέρονται απλώς ως «μέλη του τεχνικού προσωπικού», όπως συνέβαινε και στη θρυλική Bell Labs.

Όταν ίδρυσε την εταιρεία της, τον περασμένο Φεβρουάριο, περισσότεροι από 20 πρώην συνάδελφοι από την OpenAI την ακολούθησαν –ανάμεσά τους και ο συνιδρυτής Τζον Σούλμαν, ένας από τους «αρχιτέκτονες» του ChatGPT, που προηγουμένως είχε πάει στην Anthropic. Πολλοί από τους ερευνητές της Μουράτι προέρχονται από την ομάδα «post-training» της OpenAI –δηλαδή την ομάδα που εκπαίδευε τα μοντέλα να επικοινωνούν με ανθρώπους.

Η αποστολή της Thinking Machines παραμένει εν πολλοίς άγνωστη, ακόμη και σε ορισμένους επενδυτές που πρόσφατα επένδυσαν δύο δισ. δολάρια. Σύμφωνα με την Μουράτι, η εταιρεία δημιουργεί «πολυτροπική τεχνητή νοημοσύνη που αλληλεπιδρά φυσικά με τον κόσμο», και πρόκειται να παρουσιάσει το πρώτο της προϊόν μέσα στους επόμενους μήνες. Η εταιρεία έχει εγκατασταθεί σε έναν ήσυχο δρόμο της συνοικίας Mission στο Σαν Φρανσίσκο, λίγα τετράγωνα από τα γραφεία της OpenAI.Πριν ιδρύσει την Thinking Machines Lab, η Μουράτι διετέλεσε τεχνική διευθύντρια της OpenAI, της εταιρείας που ανέπτυξε και καθιέρωσε τεχνολογίες όπως το ChatGPT, το DALL·E και το Codex. Η συμβολή της υπήρξε καθοριστική, καθώς προώθησε την τεχνητή νοημοσύνη στο ευρύ κοινό, επηρεάζοντας κλάδους όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η σχεδίαση και ο προγραμματισμός.

Η Μουράτι δεν υπήρξε μόνο τεχνική ηγέτιδα, αλλά και στρατηγική οραματίστρια. Τόνιζε τη σημασία της ευθυγράμμισης με την ασφάλεια και την υπεύθυνη ανάπτυξη, ενώ πίεζε την OpenAI να εξετάσει σε βάθος τις κοινωνικές επιπτώσεις των ισχυρών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Αποκαλείται συχνά το «μυαλό της τεχνητής νοημοσύνης» πίσω από τα πιο φιλόδοξα projects της εταιρείας, ενώ οι συνεργάτες της επαινούν την ήρεμη αποφασιστικότητα και τη σαφήνεια της σκέψης της. Συνδύασε τη μηχανική ακρίβεια με ανθρωποκεντρική προσέγγιση και άνοιξε τον δρόμο για το νέο της εγχείρημα.

Το 2025, μίλησε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, τονίζοντας: «Η τεχνητή νοημοσύνη χωρίς αξίες είναι νοημοσύνη χωρίς συνείδηση». Αυτή η δήλωση πυροδότησε διεθνή διάλογο για την ηθική της AI, ενώ η ίδια παρέχει συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τους νέους κανονισμούς γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη -κάτι εξαιρετικά σπάνιο για ιδρύτρια startup.

Η ηγεσία της Μίρα Μουράτι αναγνωρίζεται διεθνώς: το όνομά της περιλαμβάνεται στη λίστα Time 100 Most Influential People in AI (2024) και Fortune 100 Most Powerful Women in Business (2023). Με την Thinking Machines Lab να ανεβάζει ταχύτητα και τις προτάσεις δισεκατομμυρίων από τη Meta να απορρίπτονται, η Μουράτι έχει ήδη κερδίσει τη θέση της όχι απλώς ως δημιουργός της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ως μία από τις βασικές διαμορφώτριες του μέλλοντός της.