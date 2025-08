Συμφωνία-για-τη-Μονή-Σινά-προανήγγειλε-ο-Αιγύπτιος-υπουργός-Εξωτερικών-στις-δηλώσεις-με-Γεραπετρίτη

Συμφωνία μεταξύ Αιγύπτου και Μονής Σινά, προανήγγειλε πριν από λίγο ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελατί στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής.

Μάλιστα, ο Αιγύπτιος αξιωματούχος σχολίασε ότι όσα ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα είναι «κακόβουλες και ανυπόστατες φήμες». Κανένας δεν μπορεί να αγγίξει τη Μονή, η οποία θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον κομβικό της ρόλο.

Από την πλευρά του, ο κ. Γεραπετρίτης υπενθύμισε ότι τον Μάιο του 2025, υπεγράφη η κοινή διακήρυξη με την οποία καθιερώνεται η στρατηγική εταιρική σχέση των δύο γειτονικών χωρών μας. Η σχέση αυτή, πρόσθεσε, αποτυπώνει τους στενούς ιστορικούς δεσμούς των λαών μας και τη διαχρονική πορεία των αρχαίων πολιτισμών μας, ενώ εκφράζει με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο το επίπεδο της συνεργασίας μας σήμερα, που έχει φτάσει στο υψηλότερο σημείο της εδραζόμενη στο διεθνές δίκαιο και στην αμοιβαία κατανόηση, για πολλά και σύνθετα γεωπολιτικά ζητήματα.

«Ελλάδα και Αίγυπτος παραμένουν πυλώνες σταθερότητας, έχοντας αναπτύξει μία υποδειγματική και πολύπλευρη σχέση σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, όπως αυτή της Ανατολικής Μεσογείου, με εντεινόμενες κρίσεις και περίπλοκες προκλήσεις» τόνισε ο Έλληνας υπουργός, σημειώνοντας ότι παραμένει υποδειγματική η συμφωνία για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, πέντε χρόνια ακριβώς μετά την υπογραφή της.

Για την κρίση στη Γάζα, «απόλυτη προτεραιότητα είναι η επίτευξη εκεχειρίας, η μαζική ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους και η άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων», είπε ο κ. Γεραπετρίτης. Σε άλλο σημείο τόνισε πως η Ελλάδα, «παραμένει σταθερός υποστηρικτής της Αιγύπτου».

Σε ανάρτηση του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Αιγύπτου, με φωτογραφία από τη συνάντηση των δύο ΥΠΕΞ, αναφέρεται: «Στην Αθήνα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου συναντήθηκε με τον Έλληνα ομόλογό του κ. Γιώργο Γεραπετρίτη. Αμοιβαία δέσμευση για ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο φίλων χωρών και γόνιμη ανταλλαγή απόψεων σε περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

In Athens today, Egypt’s Foreign Minister meets with his Greek counterpart Mr. George Gerapetritis. Mutual commitment to strengthen the strategic partnership between both friendly countries and a fruitful exchange of views on regional issues of mutual interest. pic.twitter.com/uNjrTPaZLt

