Τι-εξακολουθούν-να-αγοράζουν-οι-ΗΠΑ-και-η-ΕΕ-από-τη-Ρωσία

Ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκε επί τρεις ώρες με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα.

«Ήταν μια χρήσιμη και εποικοδομητική συζήτηση», δήλωσε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ στο Tass μετά τη συνάντηση.

Η Μόσχα έλαβε μηνύματα από τις ΗΠΑ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσω του Γουίτκοφ και, με τη σειρά της, έστειλε μηνύματα στον Τραμπ. Καμία πλευρά δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της συζήτησης. Δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Το εμπόριο συνεχίζεται

Το τελεσίγραφο Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας λήγει σε δύο μέρες. Και το ερώτημα είναι πόση πίεση μπορούν να ασκήσουν οι ΗΠΑ;.«Δεν είναι σαφές εάν ο Τραμπ, ο οποίος πάντα καυχιόταν για την καλή του σχέση με τον Πούτιν, θα λάβει στην πραγματικότητα ισχυρότερα μέτρα κατά του Κρεμλίνου», τονίζουν Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

Τρεισήμισι χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να εισάγουν ρωσικές πρώτες ύλες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι εισαγωγές κυμαίνονται από υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) έως εμπλουτισμένο ουράνιο.

Την ίδια ώρα πάντως, ο πρόεδρος Τραμπ δεν δίστασε να επιβάλει επιπλέον δασμούς 25% στις πετρελαϊκές δραστηριότητες της Ινδίας με τη Ρωσία.

Εισαγωγές των ΗΠΑ από τη Ρωσία

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι εισαγωγές των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Ρωσία μειώθηκαν στα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τέσσερα χρόνια νωρίτερα, ήταν 14,14 δισεκατομμύρια δολάρια.

Από τον Ιανουάριο του 2022, οι ΗΠΑ έχουν εισαγάγει ρωσικά αγαθά αξίας 24,51 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

–Λιπάσματα: Πέρυσι, οι ΗΠΑ εισήγαγαν ρωσικά λιπάσματα αξίας περίπου 1,27 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 2021, το ποσό ήταν 1,14 δισεκατομμύρια δολάρια.

–Ουράνιο και πλουτώνιο: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήγαγαν εμπλουτισμένο ουράνιο και πλουτώνιο αξίας περίπου 624 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Ρωσία πέρυσι. Το 2021, το ποσό ήταν 646 εκατομμύρια δολάρια.

–Παλλάδιον: Η Ρωσία εξήγαγε παλλάδιο αξίας περίπου 878 εκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2024. Το 2021, το ποσό ανήλθε σε 1,59 δισεκατομμύρια δολάρια. Το μέταλλο χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Εισαγωγές της ΕΕ από τη Ρωσία

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, το εμπόριο μεταξύ ΕΕ και Μόσχας έχει μειωθεί απότομα λόγω κυρώσεων και περιορισμών στις εισαγωγές.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, οι εισαγωγές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 86% από το πρώτο τρίμηνο του 2022 έως το πρώτο τρίμηνο του 2025, που υποχώρησαν σε μόλις 8,74 δισεκατομμύρια ευρώ.

Από τον Ιανουάριο του 2022, ωστόσο η ΕΕ έχει εισαγάγει ρωσικά αγαθά αξίας 297 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ΕΕ συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο, νικέλιο, φυσικό αέριο, λιπάσματα και σίδηρο και χάλυβα από τη Ρωσία.

–Πετρέλαιο: Το μερίδιο της Ρωσίας στις εισαγωγές πετρελαίου της ΕΕ μειώθηκε από 28,74% το 2021, σε 2,01% σήμερα.

–Φυσικό αέριο: Περίπου το 17% του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου προέρχεται από τη Ρωσία, σε σύγκριση με 48% το πρώτο τρίμηνο του 2021. Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται μέσω του αγωγού TurkStream και ως υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Οι ρωσικές εξαγωγές LNG προς την Ευρώπη μειώθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση σε 7,9 εκατομμύρια τόνους από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2025.

–Σίδηρος και χάλυβας: Το μερίδιο της Ρωσίας στις εισαγωγές σιδήρου και χάλυβα από χώρες εκτός ΕΕ μειώθηκε στο 7,71% το πρώτο τρίμηνο του 2025. Τέσσερα χρόνια νωρίτερα, ήταν 18,28%.

–Λιπάσματα: Η Ρωσία παρέμεινε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας λιπασμάτων προς την ΕΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025. Το μερίδιό της μειώθηκε μόνο ελαφρώς τα τελευταία τέσσερα χρόνια, από 28,15% σε 25,62%. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τον Μάιο την επιβολή δασμών σε αυτόν τον τομέα.

Οι εισαγωγές της Ινδίας από τη Ρωσία

Σε αντίθεση με την Ευρώπη, οι ινδικές εισαγωγές από τη Ρωσία αυξήθηκαν από 8,25 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 σε 65,7 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του Ινδικού Υπουργείου Εμπορίου.

Το πετρέλαιο είναι ο μεγαλύτερος μοχλός αύξησης των ρωσικών εξαγωγών στην Ινδία. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν από 2,31 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 σε 52,2 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι.

–Προϊόντα άνθρακα: Οι ινδικές εισαγωγές άνθρακα και προϊόντων άνθρακα από τη Ρωσία αυξήθηκαν από 1,12 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 σε 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

–Λιπάσματα: Οι εισαγωγές ινδικών λιπασμάτων από τη Ρωσία αυξήθηκαν από 483 εκατομμύρια δολάρια το 2021 σε 1,67 δισεκατομμύρια δολάρια, πρόσφατα.