Αγωγή-Κασσελάκη-για-το-δανεικό-και…-αγύριστο-«δάνειο»-στελέχους-του-ΣΥΡΙΖΑ

Την προσφυγή στα ένδικα μέσα αποφάσισε μέσα στο καλοκαίρι ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, προκειμένου να διεκδικήσει χρήματα που είχε δανείσει σε υποψήφια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Α΄ Αθήνας, η οποία δραστηριοποιείται εντονότατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το δάνειο, κατά πληροφορίες, αφορά 10.000 ευρώ και μεταβιβάστηκε μέσω τράπεζας τον Οκτώβριο του 2023, το αμέσως επόμενο διάστημα δηλαδή από την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ προσέγγισε τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο του κόμματος, επικαλούμενο οικονομικές δυσκολίες και ζητώντας την προσωπική συνδρομή του κ. Κασσελάκη, δίνοντας ταυτόχρονα ως χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής του δανείου 1-2 μήνες.

Μεσολάβησαν, ωστόσο, δύο χρόνια χωρίς να έχει υπάρξει εξέλιξη στο ενδιάμεσο, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας να στείλει εξώδικο στην υποψήφια βουλευτή και δανειολήπτριά του στις αρχές του φετινού Ιουλίου, ενώ στην ίδια επιδόθηκε και αγωγή στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, αφού είχαν προηγηθεί οχλήσεις από συνεργάτες του κ. Κασσελάκη ως προς την αποπληρωμή του δανείου.

Πάντως, δεν ήταν μόνο η συγκεκριμένη υποψήφια βουλευτής που φέρεται να είχε προσεγγίσει τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επίδικο την εξασφάλιση προσωπικού δανείου, με τον Στέφανο Κασσελάκη να επιχειρεί τώρα να κλείσει οριστικά τους ανοιχτούς λογαριασμούς και τις όποιες εκκρεμότητές του με στελέχη της Κουμουνδούρου, ενόψει του νέου πολιτικού κύκλου που θέλει να ανοίξει για το Κίνημα Δημοκρατίας, στη φετινή ΔΕΘ.

Επιστρέφοντας τα επόμενα εικοσιτετράωρα από τη Ζάμπια, όπου βρέθηκε για τις ανάγκες της γαμήλιας τελετής συμμαθητή του από το Κολλέγιο Αθηνών και απόδημου Έλληνα τρίτης γενιάς στην Αφρική, ο κ. Κασσελάκης αναμένεται να φορτσάρει με όχημα την παρθενική εμφάνιση του κόμματός του, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας σκοπεύει να παρουσιάσει άξονες του προγράμματος του Κινήματος Δημοκρατίας, με αφορμή την παρουσία του στη φετινή ΔΕΘ, την στιγμή που το κόμμα του εντείνει τους αντιπολιτευτικούς του ρυθμούς, εστιάζοντας σε ζητήματα της καθημερινότητας.