Ανησυχητικά-τα-πρώτα-«σημάδια»-των-δασμών-στις-γερμανικές-εξαγωγές

Περαιτέρω πτώση των γερμανικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ αναμένουν οι αναλυτές της Commerzbank, μετά τα αδύναμα στοιχεία που ανακοινώθηκαν για τον Ιούνιο.

Όπως επισημαίνουν, οι εξαγωγές της Γερμανίας προς τις ΗΠΑ βρίσκονται 12% κάτω από τον μέσο όρο του 2024, κάτι που είναι αξιοσημείωτο διότι, όπως εξηγούν, οι εξαγωγές σε τρέχουσες τιμές συνήθως αυξάνονται απλώς και μόνο λόγω πληθωρισμού.

«Με τη γερμανική εξαγωγική δραστηριότητα προς τις ΗΠΑ να καταγράφει πτώση για τρίτο διαδοχικό μήνα, είναι πλέον σαφές ότι η εμπορική πολιτική δασμών του Ντόναλντ Τραμπ επιβραδύνει τις εμπορικές ροές» σχολιάζουν.

«Από τη μία πλευρά, οι Αμερικανοί εισαγωγείς θεωρούν ότι οι δασμοί αυξάνουν το κόστος των εισαγόμενων προϊόντων, μειώνοντας έτσι τη ζήτηση για γερμανικά αγαθά. Από την άλλη, η αβεβαιότητα οδηγεί πιθανώς τους Γερμανούς εξαγωγείς να καθυστερούν αποστολές για να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της μεταφοράς» προσθέτει η Commerbank.

Υπενθυμίζει μάλιστα ότι τον Ιούνιο επιβλήθηκαν επιπλέον δασμοί 10% στα περισσότερα γερμανικά προϊόντα, μαζί με πρόσθετους κλαδικούς δασμούς, όπως για παράδειγμα 25% σε αυτοκίνητα και εξαρτήματα. Οι επιβαρύνσεις αυτές προστέθηκαν στους ήδη υφιστάμενους δασμούς που είχαν επιβληθεί πριν από τη δεύτερη προεδρική θητεία του Τραμπ και οι οποίοι κυμαίνονταν κατά μέσο όρο γύρω στο 2%.

Συνολικά, εκτιμάται ότι οι δασμοί θα μειώσουν τις γερμανικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ κατά 20%-25% εντός δύο ετών.

Σε επίπεδα κορονοϊού

Ως προς τα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή, οι αναλυτές της Commerzbank τονίζουν ότι η τελευταία φορά που ήταν τόσο χαμηλή ήταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το 2020. «Η ήπια ανοδική τάση που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται πριν την αναθεώρηση (σ.σ. των στοιχείων του Μαΐου) έχει πλέον αντιστραφεί» επισημαίνουν.

«Η αβεβαιότητα στο εξωτερικό εμπόριο και οι διαρθρωτικές αδυναμίες της Γερμανίας, όπως η έλλειψη εργατικού δυναμικού, η γραφειοκρατία και το υψηλό ενεργειακό κόστος, εξακολουθούν προς το παρόν να επιβαρύνουν τη βιομηχανία» καταλήγει η Commerzbank, η οποία αναμένει ότι η ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής θα είναι διστακτική τα επόμενα τρίμηνα, αν και αναμένεται να βρει στήριξη στη χαλαρή νομισματική πολιτική και στις δημόσιες δαπάνες.