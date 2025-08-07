Ανοδικό ξεκίνημα για τις ευρωαγορές – Στο επίκεντρο οι δασμοί Τραμπ και τα εταιρικά αποτελέσματα

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι ευρωαγορές το πρωί της Πέμπτης (7/8), καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο μέτωπο των δασμών, μετά την ενεργοποίηση «ανταποδοτικών» δασμών από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι τίθενται σε ισχύ από σήμερα.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,10% και διαμορφώνεται στις 541,60 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ανεβαίνει κατά 0,28% στις 23.972,50 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει πτώση 0,31% στις 9.136,25 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται ανοδικά κατά 0,26% στις 7.654,61 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB ενισχύεται κατά 0,16% και διαμορφώνεται στις 41.180,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX σημειώνει άνοδο 0,66% στις 14.621,96 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI σημειώνει άνοδο 0,13% και διαμορφώνεται στις 7.751,21 μονάδες.

Ο περιφερειακός δείκτης Stoxx Travel & Leisure ανεβαίνει κατά 1,6%.

Ο δείκτης SMI της Ελβετίας κινείται ελαφρώς ανοδικά, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν τους νέους δασμούς 39% στα ελβετικά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε εταιρικά νέα, η Maersk ανακοίνωσε υψηλότερα από τα αναμενόμενα λειτουργικά κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο, αναφέροντας τη συνεχή εστίαση σε λειτουργικές βελτιώσεις παρά τη γεωπολιτική αστάθεια. Η εταιρεία ανέφερε προκαταρκτικά υποκείμενα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο του Ιουνίου.

Τέλος, σημαντική ημέρα θα είναι για το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η Τράπεζα της Αγγλίας θα δημοσιεύσει την τελευταία της απόφαση για τη νομισματική πολιτική, με την κεντρική τράπεζα να αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια από 4,25% σε 4%.