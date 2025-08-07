Αύξηση-κερδών-για-την-allianz-το-β’-τρίμηνο-με-τη-βοήθεια-της-pimco

Η βελτίωση ήρθε χάρη στις καλύτερες επιδόσεις του τομέα ασφάλισης περιουσίας και ατυχημάτων, αλλά και στις εισροές κεφαλαίων στην Pimco.

Αύξηση κερδών εμφάνισε το β’ τρίμηνο η Allianz, γερμανική ασφαλιστική εταιρεία και ιδιοκτήτρια της εταιρείας διαχείρισης ομολόγων Pimco. Η βελτίωση ήρθε χάρη στις καλύτερες επιδόσεις του τομέα ασφάλισης περιουσίας και ατυχημάτων, αλλά και στις εισροές κεφαλαίων στην Pimco.

Αναλυτικότερα, τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν κατά 12%, φτάνοντας τα 4,41 δισ. ευρώ. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν υψηλότερο από τις προσδοκίες των αναλυτών. Η εταιρεία επιβεβαίωσε τον στόχο της για λειτουργικά κέρδη μεταξύ 15 και 17 δισ. ευρώ για φέτος.

Οι πελάτες τρίτων της Pimco επένδυσαν 15 δισ. ευρώ κατά το τρίμηνο έως τον Ιούνιο, συνεχίζοντας για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο τις καθαρές εισροές κεφαλαίων. Τον Ιούλιο, η Pimco προσέλκυσε επιπλέον 21 δισ. δολάρια από εξωτερικούς επενδυτές, σύμφωνα με τον CEO Oliver Bäte. «Η μηχανή δουλεύει στο φουλ», είπε ο Bäte

Η μικρότερη μονάδα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, Allianz Global Investors, είδε πελάτες να αποσύρουν 1,3 δισ. ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Ο Bäte αναζητά ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με το -, εξέτασε το ενδεχόμενο εξαγοράς μιας δανέζικης εταιρείας διαχείρισης πιστώσεων, καθώς και τη συγχώνευση της Allianz Global Investors (AGI) με την Amundi. Η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει περίπου το 1/5 των συνολικών λειτουργικών κερδών της Allianz, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση της δραστηριότητάς της πέρα από τις ασφαλίσεις.

Ο Bäte δήλωσε ότι είναι «πολύ ικανοποιημένος» με την AGI. «Πάντα αναζητούμε συνεργασίες και άλλες ευκαιρίες, αλλά αυτό δεν επικεντρώνεται πραγματικά στην AGI», είπε.

Η Allianz ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ συμφώνησε να της επιτρέψει να επιστρέψει στη δραστηριότητα διαχείρισης κεφαλαίων στη χώρα, μετά την απαγόρευση που είχε επιβληθεί λόγω της κατάρρευσης των hedge funds Structured Alpha. «Αυτό μας δίνει περισσότερη ελευθερία», είπε ο Bäte. «Δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο προς το παρόν.»