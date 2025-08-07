Η ηρεμία της τιμής δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έρχεται

Κάποιες φορές, οι τιμές στο ταμπλό φτιάχνουν μια ψευδαίσθηση. Δείχνουν σταθερές, σχεδόν αδιάφορες, ενώ στο παρασκήνιο στήνεται η μεγαλύτερη κεφαλαιακή ανακατάταξη της δεκαετίας.

Η Metlen PLC (MTLN) βρίσκεται ακριβώς στο επίκεντρο μιας τέτοιας διαδικασίας.

Η μετοχή, που σήμερα διαπραγματεύεται στα 47,84 ευρώ εισέρχεται σε ένα νέο γεωγραφικό και θεσμικό γαλαξία. Έτσι η συμπεριφορά της στο ταμπλό μπορεί να δείχνει λίγο “ζαλισμένη” μέχρι να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να καταλάβει που πατάει αλλά ίσως τώρα μέσα σε αυτές τις μετρημένες στα δάχτυλα του χεριού συνεδριάσεις να είναι και η μεγαλύτερη ευκαιρία για τους επενδυτές να αρπάξουν στο κατάλληλο timing τον ταύρο από τα κέρατα πριν αρχίσει και βγαίνει στην επιφάνεια η βαρύτητα των επικείμενων εισροών και του undervalued asset.

Ευάγγελος Μυτιληναίος , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN Energy & Metals

Η Metlen PLC λοιπόν είναι η πρώτη εταιρεία που εισάγεται στο London Stock Exchange με διαπραγμάτευση σε ευρώ, εγκαινιάζοντας τους νέους κανόνες εισαγωγής που επιτρέπουν μετοχές εκτός βρετανικής λίρας να εντάσσονται στους FTSE Russell Indices. Πρόκειται επίσης για το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό listing στο Λονδίνο την τελευταία πενταετία. Το γεγονός αυτό έχει ήδη φέρει σε εγρήγορση τα θεσμικά desk του City, καθώς για πρώτη φορά ένα ελληνικό asset αποκτά αυτόματη πρόσβαση στα μεγάλα διακυβεύματα των FTSE Russell Indices.

Η μετοχή αναμένεται στις επόμενες εβδομάδες να ενταχθεί στον δείκτη Developed Europe Mid Cap, ενώ η επιλεξιμότητα για τη σειρά δεικτών FTSE UK θα αξιολογηθεί στη συνεδρίαση της 3ης Σεπτεμβρίου, με την αναδιάρθρωση να εκτελείται την 19η Σεπτεμβρίου, ταυτόχρονα με το triple witching. Είναι τότε που το ταμπλό παύει και με τη βούλα να βλέπει τη Metlen ως ένα περιφερειακό παίκτη αλλά ως ένα πολύ ενδιαφέρον θεσμικό asset ευρωπαϊκού επιπέδου.

Ο αριθμός-κλειδί που βάζει το φυτίλι στο επενδυτικό σενάριο είναι οι αναμενόμενες, σύμφωνα με τους αναλυτές καθαρές παθητικές εισροές ύψους 410 με 440 εκατ. δολαρίων.

Για να καταλάβετε για το τι μέγεθος συζητάμε αρκεί να αναφέρω ότι όταν ο τότε Μυτιληναίος εισήλθε στον MSCI Greece Standard (Μάιος 2022), οι εισροές ήταν στα 94 εκατ. δολάρια. Μιλάμε δηλαδή για τετραπλάσιες ροές και αυτή τη φορά, το asset δεν ανεβαίνει μόνο κλίμακα σε αναδυόμενες αλλά παίρνει θέση στα club των “Developed Europe”. Αριθμητικά, αυτό μεταφράζεται σύμφωνα με τη σημερινή τιμή σε αγορές κάτι παραπάνω από 7,5 εκατ. μετοχών που αντιστοιχεί περίπου στο 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Metlen (!).

Επίσης θυμάμαι ότι όταν άρχισε να “παίζει” η είδηση κατά τα τέλη Μαρτίου του 2022, ότι δηλαδή ο Μυτιληναίος θα εισέλθει στον MSCI, η μετοχή βρισκόταν στα 14,50 ευρώ και εκτινάχθηκε μέσα σε 20 μέρες στα 18,20 ευρώ ή ένα +25%. Εδώ όμως, έχουμε να κάνουμε με εισροές τετραπλάσιας ισχύος, σε μια μετοχή μάλιστα που βρίσκεται ήδη σε επίπεδα υποτίμησης σε σχέση με τα fundamentals της.

Πέρα όμως από τις παθητικές εισροές καλό είναι να γνωρίζουμε ότι θα έρθουν πιθανότατα και άλλες μεγαλύτερες εισροές καθώς η είσοδος της Metlen στο LSE μειώνει δραστικά το country risk premium, καθιστώντας την εταιρεία επιλέξιμη για θεσμικά κεφάλαια που είτε αγνοούσαν είτε απέφευγαν μέχρι τώρα την Ελλάδα.

Οι 8 συνεδριάσεις που μεσολαβούν από την αναστολή διαπραγμάτευσης της “παλιάς” Metlen στις 22 Αυγούστου έως και την 3η Σεπτεμβρίου είναι “όλα τα λεφτά“. Πρόκειται για την περίοδο όπου οι επενδυτές που θα θελήσουν να πάρουν θέση πριν την “αλλαγή” των δεικτών θα ενεργήσουν επιθετικά. Η περίεργη “σιωπή” στις τιμές που υπάρχει τώρα, είναι απλά η ηρεμία πριν τη θύελλα των passive inflows που δεν έχει φτάσει ακόμη στην ακτογραμμή.

Από πλευράς διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχή δείχνει να κάνει προθέρμανση για να αλλάξει επίπεδο περνώντας αποφασιστικά πάνω από τα €50. Στο LSE πάντως η μετοχή έγραψε νέο ιστορικό υψηλό στα €50,98, επίπεδο που αναμένεται να περάσει και η μετοχή που διαπραγματεύεται στο ΧΑΑ. Η κίνηση που φαίνεται στο εβδομαδιαίο chart να έχει ξεκινήσει από τα μέσα Μαΐου με την ανοδική διάλυση των €44 οδηγεί προς την περιοχή των €56 ευρώ δίνοντας έτσι μια κεφαλαιοποίηση στη Metlen στα €8 δισ. ευρώ.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

