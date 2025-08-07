Η-coca-cola-hbc-επανεφευρίσκει-το-χαρτοφυλάκιό-της

Με αύξηση 11,8% στο οργανικό EBIT και άνοδο 25,8% στα κέρδη ανά μετοχή, η Coca-Cola HBC επιβεβαιώνει ότι το χαρτοφυλάκιο «24/7» λειτουργεί αποδοτικά, τόσο στις ώριμες, όσο και στις αναδυόμενες αγορές.

Η στρατηγική, όμως, παραμένει προσεκτική, ειδικά ενόψει των μακροοικονομικών πιέσεων του β’ εξαμήνου κάτι που διαφάνηκε κατά τη διάρκεια του conference call. «Βρισκόμαστε στη μέση της σεζόν», τόνισε χαρακτηριστικά ο CEO Zoran Bogdanovic (φωτ.), δίνοντας τον τόνο για τη συνέχεια. Με τον CFO Αναστάση Σταμούλη να συμπληρώνει: «Είμαστε ικανοποιημένοι με τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου».

«Βρισκόμαστε στη μέση της περιόδου αιχμής, με πέντε απαιτητικούς μήνες μπροστά μας», πρόσθεσε ο ίδιος. «Οι τρέχουσες προβλέψεις μας αντανακλούν αυτό που θεωρούμε ρεαλιστικό. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην αγορά και αισθανόμαστε σίγουροι για μια ακόμη ισχυρή χρονιά».

Ανάμεσα στους κύριους μοχλούς ανάπτυξης του ομίλου ξεχωρίζουν τα ενεργειακά ποτά (+30% σε όγκο). Ειδική αναφορά έγινε στη Finlandia, η οποία πλέον ανήκει εξ ολοκλήρου στον όμιλο. Ο Bogdanovic τόνισε ότι έχει ήδη ενσωματωθεί με επιτυχία στο οικοσύστημα της εταιρείας.

Ενώ η HBC συνεχίζει να δρα κυρίως ως διανομέας για brands premium αλκοολούχων ποτών, η εξαγορά της Finlandia της επιτρέπει να διερευνήσει πιο επιθετικά την ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία των ready-to-drink (RTD) ποτών. Έτσι μετά την κυκλοφορία των Jack Daniel’s & Coca-Cola και πιο πρόσφατα του Bacardi & Coca-Cola, ο Bogdanovic επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζονται περαιτέρω προϊόντα στην κατηγορία.

Απαντώντας σε ερώτηση για την αυξημένη χρήση προσφορών και εκπτώσεων ο Zoran Bogdanovic δήλωσε: «Θα το χαρακτήριζα ως μια τυπική πρακτική. Το promo είναι ένα από τα βασικά εργαλεία για την αύξηση της αξίας».

Η Coca-Cola HBC, με παρουσία σε 29 χώρες, χρησιμοποιεί τις προσφορές για να οδηγήσει τον καταναλωτή σε προϊόντα με υψηλότερο περιθώριο και μεγαλύτερη αξία ανά μονάδα. Στην Ιταλία, όπως σημείωσε ο ίδιος, η στρατηγική επανεκκίνησης του RGM (Revenue Growth Management) φέρνει ήδη καρπούς.

Ο CFO Αναστάσης Σταμούλης επιβεβαίωσε πως το περιβάλλον συναλλαγματικών ισοτιμιών σε αγορές όπως η Νιγηρία και η Αίγυπτος ήταν πιο σταθερό απ’ ό,τι αναμενόταν, οδηγώντας σε μειωμένες χρηματοοικονομικές δαπάνες το α’ εξάμηνο. Για το β’ εξάμηνο, η εταιρεία αναμένει μικρή αύξηση (15–25 εκατ. ευρώ), ενώ μεσοπρόθεσμα (2026) αναμένει σταδιακή ομαλοποίηση σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα από τα φετινά.

Αναφορικά με τη ρευστότητα στη Ρωσία, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι τα 700 εκατ. ευρώ σε μετρητά παραμένουν εγκλωβισμένα λόγω των κανονιστικών περιορισμών. Ωστόσο, η δραστηριότητα εκεί είναι αυτοχρηματοδοτούμενη και δεν επηρεάζει την ευρύτερη κεφαλαιακή στρατηγική του ομίλου.

«Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, δεν είμαστε σε θέση να διοχετεύσουμε μερίσματα από τη Ρωσία», δήλωσε ο CFO Αν. Σταμούλης. Ωστόσο, έσπευσε να προσθέσει ότι «η ρωσική δραστηριότητα είναι πλήρως αυτοσυντηρούμενη και δεν επηρεάζει την υπόλοιπη κατανομή κεφαλαίων του ομίλου».

Σχετικά με το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών παραμένει ενεργό, ενώ ερωτηθείς για πιθανό ειδικό μέρισμα, η διοίκηση δεν έδωσε σαφή απάντηση.

Σε ερώτηση για την αυξημένη συγκέντρωση του λιανεμπορίου στην Ευρώπη και την ενίσχυση των buying groups, η διοίκηση της εταιρείας ανέφερε: «Έχουμε πολυετή εμπειρία με τέτοιους μηχανισμούς και πάντα καταλήγουμε σε συμφωνίες win-win». Σε αντίθεση με άλλα FMCG brands, η Coca Cola HBC φαίνεται να έχει διαπραγματευτικά εργαλεία, κυρίως λόγω της σημασίας των προϊόντων της στο καλάθι του καταναλωτή.

Η Coca-Cola HBC εκτιμά ότι η ανάπτυξη για το 2025 θα κινηθεί στο ανώτατο όριο του guidance, με οργανική αύξηση εσόδων 6 έως 8% και οργανική αύξηση λειτουργικών κερδών 7 έως 11%. Η Ιταλία και η Ιρλανδία ξεχώρισαν στο Q2, ενώ η Ελλάδα παρέμεινε θετική αν και επηρεάστηκε από τον καιρό. Στην Πολωνία, η απώλεια όγκων λόγω επιστροφής ανταγωνιστή θεωρείται προσωρινή.