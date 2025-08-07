Κίνα:-Ξεπέρασαν-τις-προσδοκίες-οι-εξαγωγές-τον-Ιούλιο,-άνοδος-7,2%

Οι εισαγωγές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση σε ένα χρόνο.

Αύξηση που εξέπληξε τις προσδοκίες της αγοράς σημείωσαν οι εξαγωγές της Κίνας τον Ιούλιο, ενώ οι εισαγωγές ενισχύθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο του έτους, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη λήξη της εκεχειρίας των δασμών με τις ΗΠΑ στις 12 Αυγούστου.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,2% τον Ιούλιο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters για αύξηση 5,4%.

Οι εισαγωγές επίσης αυξήθηκαν κατά 4,1% σε σχέση με πέρυσι, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Ιούλιο του 2024. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει ότι οι εισαγωγές τον Ιούλιο θα μειωθούν κατά 1%, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.

Σε ετήσια βάση, οι συνολικές εξαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν κατά 6,1%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 2,7%. Παράλληλα, το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας ανήλθε τον Ιούλιο στα 683,5 δισ. δολάρια, 32% υψηλότερο από την ίδια περίοδο του 2024.

Οι εξαγωγές του Πεκίνου προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν για τέταρτο διαδοχικο μήνα σε ετήσια βάση, σημειώνοντας πτώση κατά 21,7% τον Ιούλιο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν επίσης κατά 18,9% σε ετήσια βάση.

Οι εξαγωγές της Κίνας έχουν στηρίξει «έντονα» την οικονομία μέχρι στιγμής φέτος, δήλωσε στο CNBC ο Zhiwei Zhang, πρόεδρος και επικεφαλής οικονομολόγος της Pinpoint Asset Management, προειδοποιώντας ότι η δυναμική της προφόρτωσης των αποστολών από τις επιχειρήσεις μπορεί σύντομα να εξασθενήσει.