Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα – Ανάπτυξη με στοχευμένες δημόσιες επενδύσεις

Η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πάτρα–Πύργος αποτελεί την αρχή ενός ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδίου για τη Δυτική Ελλάδα, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «Πελοπόννησος».

Η κυβέρνηση, ανέφερε έχει στρέψει την προσοχή της στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας, την Αχαΐα, την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία, με στοχευμένες δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές, τουρισμό, ενέργεια και παραγωγή.

Η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου στις 30 Νοεμβρίου, ανέφερε, αποτελεί «τομή» για την περιοχή, με πολλαπλά οφέλη σε τουρισμό, οικονομία και προσβασιμότητα, αλλά και το εφαλτήριο μιας ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής που εξελίσσεται στους τρεις νομούς της περιφέρειας. Σε αυτό το πλαίσιο προανήγγειλε εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου στον Άραξο και διαβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει η υποπαραχώρηση των λιμανιών Πάτρας και Κατάκολου για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. Ήδη, στην Πάτρα έχει ολοκληρωθεί η χωροθέτηση της μαρίνας και «τρέχει» η διαδικασία έκδοσης του masterplan. Ενώ ταυτόχρονα προχωρούν και οι τουριστικοί λιμένες στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.

Το φθινόπωρο θα εξαγγείλει 420 παρεμβάσεις

Το φθινόπωρο ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Πάτρα και θα εξαγγείλει 420 παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνονται στα Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης. Στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, της καινοτομίας και της περιφερειακής σύγκλισης.

«Εδώ πρέπει να πω ότι οι τοπικές παρεμβάσεις δεν προτεραιοποιούνται, πλέον, από την κεντρική κυβέρνηση, όπως γινόταν για χρόνια. Αλλά μέσα από διαβούλευση διαρκείας με τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Αρκετοί φορείς της Δυτικής Ελλάδας, μάλιστα, έχουν ήδη καταθέσει τις θέσεις τους. Και πρέπει να πω ότι ειδικά στην Αχαΐα το Επιμελητήριο μαζί με άλλους φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο Πάτρας, έχουν υποβάλει μια συγκροτημένη πρόταση», είπε.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, οι περιφερειακές ανισότητες «μπορεί να αμβλύνθηκαν, όμως κάθε άλλο παρά εξαφανίστηκαν. Και τα εκατοντάδες δισ. που επενδύθηκαν δεν κατάφεραν να θεραπεύσουν το σύνολο των αδυναμιών. Γι’ αυτό και πρέπει να αξιοποιούμε σωστά κάθε διαθέσιμο πόρο που με μεγάλο κόπο εξασφαλίζουμε. Συνεχίζουμε, λοιπόν, με κεντρικό στόχο τη «διπλή σύγκλιση». Να βελτιώσουμε, με λίγα λόγια, τη θέση των περιφερειών της χώρας σε σχέση με εκείνες του πυρήνα των κρατών-μελών της ΕΕ, μειώνοντας, παράλληλα, και τις διαπεριφερειακές ανισότητες μέσα στη χώρα».

«Η περιφέρεια δεν είναι υποδεέστερη»

«Δεν υπάρχουν υποδεέστερες περιφέρειες», τόνισε, διαβεβαιώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι κάθε πολίτης να έχει τις ίδιες ευκαιρίες στον τόπο του. Η ανεργία στην περιοχή, ανέφερε, έχει μειωθεί από το 26,6% το 2019 στο 10%, ενώ το κατά κεφαλήν εισόδημα ενισχύθηκε κατά 15%. «Σημαντικά έχει περιοριστεί και ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν εφησυχάζουμε, ωστόσο, καθώς το ποσοστό παραμένει ακόμη υψηλό», είπε.

«Το όραμά μας είναι μια πατρίδα όπου η κάθε περιοχή θα έχει τη δική της ταυτότητα και δυναμική. Με την ανάπτυξη να μη σημαίνει εγκατάλειψη της παραδοσιακής οικονομικής δομής. Αλλά προσαρμογή της στη σύγχρονη εποχή. Διασφαλίζοντας το δικαίωμα κάθε πολίτη να παραμείνει και να ευημερήσει στον τόπο που γεννήθηκε. Η περιφέρεια δεν είναι υποδεέστερη. Είναι διαφορετική. Με δικά της πλεονεκτήματα που πρέπει να αξιοποιήσουμε, και δικές της αδυναμίες που πρέπει να διορθώσουμε. Αυτό κάνουμε με σχέδιο, πόρους και τόλμη που ήδη φέρνουν αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.