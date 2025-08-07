Μεγαλύτερες-δόσεις-εξωστρέφειας-από-τις-ελληνικές-τράπεζες

Μεγαλύτερες δόσεις εξωστρέφειας επιδιώκουν να βάλουν στον ευρύτερο σχεδιασμό τους οι ελληνικές τράπεζες. Μέσω του βασικού «καναλιού» ανάπτυξης, που δεν είναι άλλο από την πιστωτική επέκταση, οι τράπεζες ανοίγουν τη «βεντάλια» στις διεθνείς χορηγήσεις. Κινήσεις αναδιαμόρφωσης σε private από Eurobank. Κερδίζει πόντους η Alpha μέσω UniCredit.

Μεγαλύτερες δόσεις εξωστρέφειας επιδιώκουν να βάλουν στον ευρύτερο σχεδιασμό τους οι ελληνικές τράπεζες. Μέσω του βασικού «καναλιού» ανάπτυξης, που δεν είναι άλλο από την πιστωτική επέκταση, οι τράπεζες ανοίγουν τη «βεντάλια» στις διεθνείς χορηγήσεις, στη βάση της παρουσίας που διαθέτουν σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, αλλά και από τη συμμετοχή τους σε κοινοπρακτικά σχήματα χορηγήσεων ξένων εταιρειών – projects (syndicated loans).

Πεδία τα οποία δύναται να λειτουργήσουν ακόμη και ως χρυσές «εφεδρείες», στο σενάριο που η εγχώρια πιστωτική επέκταση -που στηρίζεται στα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια- «στολάρει».

Βουλγαρία και Κύπρος αποτελούν δύο σημαντικές ζώνες ανάπτυξης του ομίλου Eurobank, με την πρώτη να «ρολάρει» σε επίπεδο στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, και τη δεύτερη να καταλαμβάνει μια ξεχωριστή θέση, όχι μόνο στα οικονομικά μεγέθη, αλλά και στο συνολικό business plan του ομίλου.

H Κύπρος μαζί με την Ελλάδα δύναται να αποτελέσουν «πύλες εισόδου» για ινδικές εταιρείες που επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε ολόκληρη την ΕΕ, τη στιγμή που η τράπεζα μετρά αντίστροφα για τη δημιουργία μόνιμου desk (γραφείο αντιπροσωπείας) στη Βομβάη και ακολούθως στο Άμπου Ντάμπι. Δύο περιοχές που τρέχουν με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης προχωρώντας στην υλοποίηση τεράστιων projects που αφορούν μεγάλα έργα υποδομής, data centers και δίκτυα ενέργειας. Δημιουργούνται έτσι μεγάλες ανάγκες χρηματοδότησης, με ελκυστικά spreads και ισχυρό «δίχτυ» ασφαλειας (υψηλές αξιολογήσεις από τους οίκους).

Ως προς τις κινήσεις αξιοποίησης των πλεοναζόντων κεφαλαίων (περίπου 1,2 δισ. για εσωτερικό δείκτη CET1 στο 13%), η τράπεζα εστιάζει όχι μόνο στην μη οργανική ανάπτυξη στο πεδίο του τραπεζικού κλάδου, αλλά και στις ασφάλειες και το asset management σε οποιαδήποτε από τις τρεις χώρες που η τράπεζα έχει παρουσία. Έτσι, η Βουλγαρία ενδέχεται να ήταν μια εξ αυτών, εάν προέκυπτε η κατάλληλη ευκαιρία. Προς ώρας, δεν υφίστανται τίποτα συγκεκριμένο.

«Πινελιές» γεωγραφικής διαφοροποίησης μέσω Κύπρου, βάζει και η Εθνική. Η τράπεζα είχε προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 140 εκατ. ευρώ στη θυγατρική της στην Κύπρο, ούτως ώστε να ανταποκριθεί στα κανονιστικά όρια για τις θυγατρικές και να αποτελέσει ένα κέντρο διεθνών εταιρικών χορηγήσεων του ομίλου. Μέρος των διεθνών χορηγήσεων θα διεκπεραιώνεται μέσω του ισολογισμού της κυπριακής θυγατρικής. Παράλληλα, η τράπεζα δημιούργησε desk για syndicated loans εστιάζοντας σε υποδομές και κλάδο φιλοξενίας, αποκτώντας παρουσία και στο Ριάντ. Μέσω του φιλόδοξου πλάνου, η τράπεζα επιδιώκει να καλύψει την ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Στην τράπεζα είχε τεθεί παράλληλα data transmission pipeline ύψους 300 εκατ. δολαρίων, το πρώτο του είδους, βάσει του ισλαμικού δικαίου.

Η ΕΤΕ εξετάζει παράλληλα επιλογές – κλάδους που καλύπτουν την ανάγκη του μετασχηματισμού, είτε ως προς το μέγεθός τους, είτε ως προς την δραστηριοποίησή τους (όπως το digital), είτε πρόκειται για κάποιο άλλο τμήμα της αγοράς, διαθέτοντας περί τα 1,88 δισ. ευρώ σε πλεονάζοντα κεφάλαια (για εσωτερικό CET1 στο 14%). Χρόνος και υπομονή χαρακτηρίζουν τη στρατηγική της τράπεζας σε αυτό το πεδίο.

Σε ένα πιο αποφασιστικό βήμα διεύρυνσης προς την Μεγαλόνησο, προχωρά η Alpha Bank, μέσω της εξαγοράς της Astrobank (αναμένεται να ενισχύσει κατά 60 μονάδες βάσης το ROTE και κατά +5% τα EPS το 2027), ενισχύοντας έτσι θέση και μερίδια στην τοπική αγορά. Σημαντικά οφέλη καρπώνεται ο όμιλος και από τη σύμπραξη με την UniCredit. Στον τομέα του wholesale και στα syndications, η Alpha έχει συγκεντρώσει πάνω από 200 εκατ. σε πιστωτικές επιστολές και εγγυητικές και έχει εγκρίνει 300 εκατ. σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια από την έναρξη της συνεργασίας της με την ιταλική τράπεζα. Πέραν αυτών, η τράπεζα αναζητεί την επόμενη κίνησή της στο κυπριακό ασφαλιστικό κλάδο , έχοντας περίπου 1 δισ. ευρώ σε πλεονάζοντα κεφάλαια.

Από την άλλη, διεθνή χαρακτήρα αποκτά και η Πειραιώς, μέσω της Snappi (συνολική επένδυση περίπου 42 εκατ. ευρώ από την Πειραιώς για το 55%), της πρώτης ελληνικής neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για τον όμιλο της Πειραιώς, η Snappi εξυπηρετεί έναν διπλό στρατηγικό σκοπό. Από τη μία αποτελεί μια πλατφόρμα καινοτομίας στη λιανική τραπεζική (διανομή προϊόντων χωρίς υποκαταστήματα, embedded banking – χαμηλό capex) και από την άλλη «όχημα» για τη διεθνή επέκταση. Η neobank στοχεύει σε καταθέσεις 2,5 δισ. ευρώ και δάνεια ύψους 600 εκατ. ευρώ έως το 2028, όταν αναμένεται να περάσει σε κερδοφόρα χρήση.

Κερδίζουν πόντους από private banking, wealth management

«Πόντους» κερδίζουν οι τράπεζες και από τις συνέργειες που στήνουν σε asset – wealth management (Eurobank με J.P. Morgan Asset Management και Eurizon Capital της Intesa – Alpha με UniCredit) αλλά και το private banking.

Η Eurobank προχωρά και σε αναδιαμόρφωση της δομής του private banking και της διαχείρισης κεφαλαίων, ανακατευθύνοντας τις σχετικές υπηρεσίες του ομίλου, προς το Λουξεμβούργο, το οποίο εξελίσσεται σε hub του ομίλου για τις παραπάνω εργασίες εντάσσοντας και λειτουργίες core banking.

Στρατηγική επιλογή της τράπεζας είναι η περαιτέρω κινητοποίηση δυνάμεων προς την Eurobank Private Bank Luxembourg, υπό τη σκέπη της οποίας θα περάσουν οι αντίστοιχες δραστηριότητες σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Λονδίνο. Η αναβάθμιση Θεοφάνη Μυλωνά, με ταυτόχρονη μετακίνησή του στο Λουξεμβούργο αποτελεί το πρώτο βήμα προς την παραπάνω κατεύθυνση. Ειδικότερα, ανέλαβε Γενικός Διευθυντής, επικεφαλής για το wealth management του ομίλου & διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Private Bank Luxembourg. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να υπάρξει ενοποίηση της Eurobank Fund Management Luxembourg με την Eurobank ΑΕΔΑΚ. Άλλωστε, σημαντικό κομμάτι των Αμοιβαίων Κεφαλαίων του ομίλου έχει συσταθεί στο Λουξεμβούργο, με διαχειρίστρια την Eurobank FMC-LUX και θεματοφύλακα την Private Bank Luxembourg.

Τα τελευταία χρόνια η Eurobank Private Bank Luxembourg κατάφερε να αποκτήσει σημαντική παρουσία στην περιοχή, μέσω της οργανικής ανάπτυξης που κατέγραψε και συνεχίζει να καταγράφει. Κατά το 2024 – συμπεριλαμβανομένου του branch στο Λονδίνο – κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 58 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 44,45 εκατ. ευρώ το 2023 και 17,9 εκατ. ευρώ το 2022. Η τράπεζα δεν αποκλείεται να ενισχυθεί και μέσω ανόργανης ανάπτυξης (εξαγορές), εφόσον προκύψουν ευκαιρίες σε wealth management – private banking, που προσθέτουν αξία καθώς λειτουργούν συμπληρωματικά.

Έμφαση δίνεται από την Alpha στη διεύρυνση της παρουσίας των επενδυτικών προϊόντων της Alpha Asset Management στις ευρωπαϊκές αγορές μέσω του δικτύου της UniCredit καθώς και στη συνέχιση της δυναμικής προώθησης των «onemarkets Fund» στην ελληνική αγορά. Τα τελευταία αποτελούν μια επενδυτική λύση «one – stop shop», που προσφέρουν πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές σε πάνω από 200.000 ιδιώτες και Gold πελάτες της Alpha Bank. Από την έναρξη της συνεργασίας των δύο, έχουν διανεμηθεί αμοιβαία «onemarkets» άνω των 605 εκατ. ευρώ.