Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές – Απώλειες για Ινδία μετά τους «τιμωρητικούς» δασμούς Τραμπ

Οι ασιατικές αγορές έκλεισαν με μεικτά πρόσημα την Πέμπτη (7/8), μετά την υπόσχεση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμό 100% στις εισαγωγές ημιαγωγών και τσιπ, αλλά οι εταιρείες που «κατασκευάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες» θα εξαιρούνται.

Λεπτομέρειες όπως το πόσο πρέπει να κατασκευάζει μια εταιρεία στις ΗΠΑ για να δικαιούται την απαλλαγή από το δασμό δεν ήταν αμέσως σαφείς.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης Nifty 50 της Ινδίας υποχώρησε κατά 0,55% στις 24.438,60 μονάδες, ενώ ο δείκτης BSE Sensex κατέγραψε απώλειες 0,52% και διαμορφώθηκε στις 80.123,55 μονάδες.

Αλλού, ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας κινήθηκε ανοδικά κατά 0,65% και διαμορφώθηκε στις 41.058,50 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix ενισχύθηκε κατά 0,72% στις 2.987,92 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi σημείωσε άνοδο 0,92% στις 3.227,68 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,29% στις 805,81 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ανέβηκε κατά 0,55% στις 25.039,50 μονάδες, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε ήπια άνοδο 0,03% στις 4.114,67 μονάδες.

Τέλος, στην Αυστραλία, ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 κατέγραψε πτώση 0,14% στις 8.831,40 μονάδες.