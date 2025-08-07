Μετά την Ινδία, σειρά παίρνει (;) η Κίνα – Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής νέων δασμών λόγω ρωσικού πετρελαίου

Μετά την Ινδία, που έχει βρεθεί στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, εξαιτίας των αγορών πετρελαίου από τη Ρωσία, σειρά θα μπορούσε να πάρει η Κίνα.

Όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος την Τετάρτη, ενδέχεται να ανακοινώσει σύντομα νέους τελωνειακούς δασμούς στην Κίνα, παρόμοιους με τους επιπρόσθετους δασμούς 25% που ανήγγειλε νωρίτερα πως θα επιβληθούν στην Ινδία, ανάλογα με την πορεία της κατάστασης.

«Θα μπορούσε να γίνει», δηλωσε σε δημοσιογράφους, αφού είπε πως αναμένει πως θα ανακοινώσει περισσότερες δευτερογενείς κυρώσεις με σκοπό να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες. «Μπορεί να γίνει (…) Δεν μπορώ να σας πω ακόμα», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Το κάναμε με την Ινδία. Πιθανόν θα το κάνουμε με μια-δυο χώρες ακόμη. Μια από αυτές θα μπορούσε να είναι η Κίνα».

Μαζί με την Ινδία, οι δύο χώρες αγοράζουν περισσότερο από το 80% των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 5% της συνολικής παγκόσμιας ζήτησης αργού πετρελαίου.

Η τιμωρία στην Ινδία

Ο Τραμπ τιμώρησε το Νέο Δελχί με επιπλέον δασμό 25% για τις αγορές ρωσικής ενέργειας, ενσωματώνοντας ολοένα και περισσότερο τη γεωπολιτική στον εμπορικό πόλεμο.

Με νέο εκτελεστικό διάταγμα, ανέβασε τον δασμό στο 50%, με την προοπτική να τεθεί σε ισχύ εντός 21 ημερών.

Στο εκτελεστικό διάταγμα που υπογράφτηκε δεν αναφέρεται η Κίνα, επίσης μεγάλος αγοραστής ρωσικού αργού.

Την περασμένη εβδομάδα πάντως ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε την Κίνα πως ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με νέους δασμούς αν συνεχίσει τις αγορές ρωσικών υδρογονανθράκων.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος ενεργειακός πελάτης της Ρωσίας σε αξία και σημαντικός προμηθευτής εξαρτημάτων διπλής χρήσης που τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή της Ρωσίας.

Ωστόσο, η Κίνα αποτελεί πιο ευαίσθητη περίπτωση στη δασμολογική στρατηγική του Τραμπ και, όπως υποστηρίζει ο Ματ Γκέρτκεν, επικεφαλής γεωπολιτικής στρατηγικής στην BCA Research, οι προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου να επιβάλει εκεχειρία στην Ουκρανία θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις εμπορικές του διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο.

Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή οι κυρώσεις που επιβάλλονται στη Ρωσία θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας, μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές νίκες που έχει πετύχει μέχρι στιγμής ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κατά τον Γκέρτκεν.

