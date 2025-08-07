Ο-ΓΔ-στοχεύει-πλέον-στην-υπέρβαση-των-2.060-μονάδων

Η αγορά επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, απορροφώντας πλήρως το αρνητικό impact από τη «βαριά» μετοχή του FTSE 25, η οποία επηρέασε αρνητικά τον Δείκτη κατά περίπου 0,5 ποσοστιαίες μονάδες λόγω της συμμετοχής της (~10%) και της αρνητικής αντίδρασης στο guidance που συνόδευσε τα κατά τα άλλα θετικά αποτελέσματα τριμήνου. Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα, στα €283,19 εκατ., με περισσότερα από 41 εκατ. τεμάχια να αλλάζουν χέρια, στοιχείο που υποδηλώνει διατηρούμενο ενδιαφέρον από ισχυρά χαρτοφυλάκια, ειδικά σε τίτλους της μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε ενδοσυνεδριακά πτωτικά έως τις 2.012,58 μονάδες (-1,08%), πριν ανακάμψει δυναμικά προς το κλείσιμο, δείχνοντας ότι αγοραστές παραμένουν ενεργοί στις διορθώσεις. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά +0,24%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κινήθηκε οριακά θετικά (+0,09%).

Στο ταμπλό, η άνοδος υποστηρίχθηκε από μετοχές όπως η Jumbo (+4,65%), Aegean Airlines (+3,94%), Lamda Development (+3,07%), Σαράντης (+2,69%) και Elvalhalcor (+2,42%). Στον αντίποδα, εκτός της Coca Cola HBC, υποχώρησαν η MYTIΛ(-2,58%), ο ΟΤΕ (-0,87%) και η Τράπεζα Κύπρου (-0,56%). Σε όρους συναλλακτικής δραστηριότητας, η Εθνική Τράπεζα πρωταγωνίστησε με αξία συναλλαγών €42,96 εκατ., ενώ ακολούθησε η Alpha Bank με €33,90 εκατ. Σε όγκο, κορυφαίες ήταν η Alpha (9,76 εκατ. τεμάχια) και η Eurobank (8,18 εκατ. τεμάχια). Από το σύνολο των μετοχών, 64 έκλεισαν με άνοδο, 45 υποχώρησαν και 18 παρέμειναν αμετάβλητες. Σημαντικές αποδόσεις σημείωσαν οι Κλωστήρια Ναυπάκτου (+17,65%) και η Alter Ego Media (+7,66%), ενώ οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφηκαν από την Coca Cola HBC και την Προοδευτική (-3,33%).

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η επίδοση της αγοράς επιβεβαιώνει την ισχυρή ανοδική δυναμική, με τον Γενικό Δείκτη να στοχεύει πλέον στην υπέρβαση των 2.060 μονάδων (τελευταίο υψηλό Απριλίου 2010), ενώ σε περίπτωση ήπιας διόρθωσης, σημαντική στήριξη εντοπίζεται στα επίπεδα των 2.000–2.010 μονάδων. Σήμερα ανακοινώνουν αποτελέσματα ΕΛΠΕ και BRIQ.