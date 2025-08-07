Πάνω από τις εκτιμήσεις τα κέρδη της Toyota στο β’ τρίμηνο – Μεγάλο πλήγμα οι δασμοί Τραμπ

Υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα κέρδη της Toyota στο β’ τρίμηνο του 2025, με την μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο ωστόσο να μετρά τις επιπτώσεις της δασμολογικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ στα μεγέθη της.

Πιο αναλυτικά, ο ιαπωνικός κολοσσός ανέφερε λειτουργικά κέρδη 1,17 τρισ. γιεν, μειωμένα κατά 11% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μία μέτρηση στα 881,41 δισ. γιεν. Σύμφωνα με την Toyota, οι επιπτώσεις των δασμών από τις ΗΠΑ υπολογίζονται στα 450 δισ. γιεν.

Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 37% στα 841,3 δισ. γιεν.

Την ίδια στιγμή, τα έσοδα της εταιρείας στο τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου διαμορφώθηκαν στα 12,25 τρισ. γιεν, υψηλότερα από την πρόβλεψη των αναλυτών σε έρευνα της LSEG που ανέμεναν έσοδα 12,19 τρισ. γιεν.

Παράλληλα, η Toyota μείωσε κατά 600 δισ. γιεν (στα 3,2 τρισ. από 3,8 τρισ. γιεν) τις ετήσιες προβλέψεις της για τα έσοδα στο σύνολο του 2025, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία προειδοποιεί πως οι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές οχημάτων στις ΗΠΑ θα κοστίσουν περίπου 1,4 τρισ. γιεν (9,5 δισ. δολάρια)

«Λόγω του αντίκτυπου των αμερικανικών δασμών και άλλων παραγόντων, τα πραγματικά αποτελέσματα έδειξαν μειωμένα λειτουργικά έσοδα και η πρόβλεψη έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω», ανέφερε η εταιρεία.

Στον απόηχο των ανακοινώσεων, η μετοχή της Toyota υποχωρεί άνω του 2% στις συναλλαγές στο Χρηματιστήριο του Τόκυο.