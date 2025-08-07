Σε-τροχιά-συμφωνίας-Ελλάδα-Αίγυπτος-για-τη-Μονή-Σινά:-Τα-μηνύματα-στη-Λιβύη-και-ο-συντονισμός-στο-μεταναστευτικό

Στις ράγες συμφωνίας για τη διαφύλαξη του αέναου χαρακτήρα της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά ως παγκόσμιου θρησκευτικού και λατρευτικού κέντρου κινήθηκε η χθεσινή συνάντηση ανάμεσα στον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελατί.

Την κινητικότητα ως προς την μορφοποίηση της τελικής συμφωνίας επαναβεβαίωσε η χθεσινή, επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Αθήνα ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελατί, δίνοντας συνέχεια στον κύκλο συζητήσεων που εξελίσσεται όλο το τελευταίο διάστημα για τη διαφύλαξη των ταυτοτικών χαρακτηριστικών της Μονής. Κυρίως, όμως, η παρουσία του κ. Αμπντελατί επιχείρησε να σηματοδοτήσει σε πολύ υψηλό επίπεδο την διάθεση δέσμευσης από αιγυπτιακής πλευράς ως προς την περιφρούρηση του λειτουργικού status quo της Μονής. Το γεγονός, μάλιστα, ότι η Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά λειτουργεί αδιάλειπτα επί 1.500 χρόνια, καθιστά απαράβατη την μορφή της θεσμικής συνέχειας και της παρουσίας της ως λατρευτικού κέντρου, συνθήκη που αναμένεται να εγγυηθεί στο μέλλον η υπογραφή της σχετικής συμφωνίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, «όπως και τον περασμένο Ιούνιο στο Κάιρο, έτσι και σήμερα, στην Αθήνα, η συζήτησή μας με τον υπουργό ήταν εξαιρετικά παραγωγική, σχετικά με τη νομική κατάσταση της Μονής, αλλά και την ανάδειξή της ως παγκόσμιου θρησκευτικού κέντρου» ανέφερε, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επαναλαμβάνοντας πως «η κοινή μας πρόθεση είναι να συνεχίσει η Μονή την αδιατάρακτη πορεία της, με το διαμορφωμένο επί δεκαπέντε αιώνες status quo».

«Είμαι πεπεισμένος ότι η Αίγυπτος θα τιμήσει την παράδοση σεβασμού όλων των θρησκειών και των δογμάτων που η ίδια διαμόρφωσε μέσα στον χρόνο. Τη διαβεβαίωση ότι δεν θα διαταραχθεί η συνέχεια και ο λατρευτικός ελληνορθόδοξος χαρακτήρας της Μονής έλαβα και σήμερα από τον φίλο Υπουργό» συνέχισε ο Υπουργός Εξωτερικών, με τον Αιγύπτιο ομόλογό του να προαναγγέλλει την ύπαρξη σχετικής συμφωνίας.

Μάλιστα, ο Αιγύπτιος αξιωματούχος σχολίασε ότι όσα ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα είναι «κακόβουλες και ανυπόστατες φήμες», αποστροφή που ερμηνεύτηκε ως «ειλικρινής δήλωση προθέσεων» από μεριάς της Αιγύπτου, με την επικείμενη συμφωνία να καλείται τώρα να θωρακίσει έτι περαιτέρω την παγιοθείσα κατάσταση της λειτουργίας της Μονής επί 1,5 αιώνα. Κινούμενος σε τροχιά συμφωνίας, ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ προσδιόρισε ως συμβαλλόμενα μέρη αυτής το αιγυπτιακό δημόσιο και την Μονή του Σινά, ενώ προς διαμόρφωση βαίνει το πλαίσιο της παρουσίας της ελληνικής και της αιγυπτιακής κυβέρνησης, στο τελικό κείμενο.

Το διπλό τάιμινγκ

Πάντως, η επίσημη επίσκεψη του Αιγύπτιου κυβερνητικού αξιωματούχου στην Αθήνα συνέπεσε με την συμπλήρωση πέντε χρόνων από την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Ελλάδας με την Αίγυπτο, με τον κ. Γεραπετρίτη να υπογραμμίζει πως «Ελλάδα και Αίγυπτος παραμένουν πυλώνες σταθερότητας, έχοντας αναπτύξει μια υποδειγματική και πολύπλευρη σχέση σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, όπως αυτή της Ανατολικής Μεσογείου, με εντεινόμενες κρίσεις και περίπλοκες προκλήσεις».

Ταυτόχρονα, όμως, η επίσημη επίσκεψη του Αιγύπτιου ΥΠΕΞ ήρθε και λίγες ώρες μετά την κατάθεση ρηματικής διακοίνωσης της Ελλάδας στον ΟΗΕ, απορρίπτοντας το σύνολο των ισχυρισμών της Λιβύης κι ενώ οι δύο Υπουργοί είχαν ανοίξει όλη τη βεντάλια ζητημάτων περιφερειακού χαρακτήρα.

Συντονισμός για τις ροές

Στο πλαίσιο αυτό, σαφή αναφορά πραγματοποίησε χθες ο κ. Γεραπετρίτης και στη ραγδαία άνοδο που σημειώθηκε ως προς τα επίπεδα των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη, κάνοντας λόγο για «ενίσχυση του συντονισμού» σε διμερές επίπεδο. Σύμφωνα με τον Έλληνα ΥΠΕΞ, «η Αίγυπτος έχει επιδείξει ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα στην προστασία των θαλασσίων συνόρων της». «Συμφωνήσαμε δε να υπάρχει ενίσχυση του συντονισμού στον τομέα των παράτυπων μεταναστευτικών ροών», όπως τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Αναφερόμενος, ακόμη, στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, «η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει σε μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο και προτιθέμεθα να εκκινήσουμε συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο με την Λιβύη» γνωστοποίησε, στον απόηχο και της ρηματικής διακοίνωσης στον ΟΗΕ ο κ. Γεραπετρίτης, ενώ, κατά πληροφορίες, έχει δρομολογηθεί η διαδικασία για την σύσταση τεχνικών επιτροπών που θα συζητήσουν την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στη γειτονική χώρα και κυρίως μετά από αρκετά χρόνια αδράνειας.

«Ελλάδα, Αίγυπτος και Λιβύη είναι γνήσια γειτονικές χώρες και έχουν κάθε συμφέρον να προχωρήσουν στις εναπομείνασες οριοθετήσεις με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Συμφωνίες που δεν ερείδονται στο Διεθνές Δίκαιο είναι αυτονόητο ότι δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα» σημείωσε με νόημα χθες ο κ. Γεραπετρίτης, ενώ απάντηση αναφορικά με τη ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου σχετικά με τον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό παρείχε λίγο αργότερα χθες η Εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού.