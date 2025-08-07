Στάση-αναμονής-για-οριστική-συμφωνία-για-τη-Μονή-Σινά

Της Δώρας Αντωνίου

Σε επίπεδο προθέσεων επαναβεβαιώθηκε χθες η βούληση του Καΐρου για επίλυση της εκκρεμότητας που έχει προκύψει αναφορικά με το καθεστώς της Μονής Σινά.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στη συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι, συζήτησε όπως ήταν αναμενόμενο, το θέμα της Μονής.

«Σύντομα θα γιορτάσουμε μια συμφωνία που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ των αιγυπτιακών αρχών και της Μονής της Αγίας Αικατερίνης με την παρουσία, μια ιδιαίτερη παρουσία από την αιγυπτιακή και την ελληνική πλευρά» δήλωσε ο κ. Αμπντελάτι, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις και επίκειται η υπογραφή συμφωνίας.

Η δημόσια αυτή αναφορά ήταν ένα σήμα που προσδοκούσε η Αθήνα, έπειτα από τη νομοθετική ρύθμιση για απόδοση νομικής προσωπικότητας στο Μετόχι της Μονής Σινά στη χώρα μας, που θεωρήθηκε ότι είναι ένα καθοριστικό βήμα, το οποίο ανοίγει το δρόμο για να γίνουν βήματα από την πλευρά του Καΐρου.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε στις δηλώσεις του ότι έλαβε «τη διαβεβαίωση ότι δεν θα διαταραχθεί η συνέχεια και ο λατρευτικός ελληνορθόδοξος χαρακτήρας της Μονής».

Το κλίμα της συνάντησης ήταν θετικό, ωστόσο μένει να επιβεβαιωθούν οι καλές προθέσεις με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, καθώς θετικό κλίμα υπήρχε και στο παρελθόν, το οποίο όμως δεν εμπόδισε τη δικαστική απόφαση, η οποία προκάλεσε την τωρινή περιπλοκή.

Η Μονή Σινά δεν ήταν το μοναδικό θέμα στη χθεσινή ατζέντα, καθώς υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ανοιχτά ζητήματα, όπως αυτό του καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών και η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Η αποκάλυψη ότι στις 8 Ιουλίου η Αίγυπτος με ρηματική διακοίνωση που επιδόθηκε στην ελληνική πρεσβεία στο Κάιρο έθεσε ερωτήματα για τα απώτερα όρια ΑΟΖ που αποτυπώνονται στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμού που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση τον Απρίλιο, καταδεικνύει την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που εκκρεμούν στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το θέμα συζητήθηκε στη συνάντηση, με την ελληνική πλευρά να επισημαίνει ότι καθώς η συμφωνία που υπεγράφη το 2020 με την Αίγυπτο αφορά μερική οριοθέτηση ΑΟΖ, ήταν αναμενόμενο να υπάρξει αντίδραση για τα δυνητικά όρια που αποτυπώνονται από ελληνικής πλευράς στις περιοχές εκείνες όπου δεν έχει ακόμα υπάρξει συμφωνία. Και διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι στο κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης επιβεβαιώνεται η δέσμευση της Αιγύπτου στον διάλογο με την Ελλάδα με στόχο να προστατευθούν τα συμφέροντα και των δύο μερών.

Ο κ. Γεραπετρίτης αξιοποίησε τη χθεσινή συγκυρία για να απευθύνει σαφές μήνυμα τόσο προς τη Λιβύη όσο και προς την Αγκυρα: «Ελλάδα, Αίγυπτος και Λιβύη είναι γνήσια γειτονικές χώρες και έχουν κάθε συμφέρον να προχωρήσουν στις εναπομείνασες οριοθετήσεις με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Συμφωνίες που δεν ερείδονται στο Διεθνές Δίκαιο είναι αυτονόητο ότι δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα, προκαλούν δε ένταση σε μια ήδη βεβαρημένη περιοχή», υπογράμμισε. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι η χώρα μας έχει κοινή θέση με την Αίγυπτο στα δύο μείζονα θέματα που αφορούν και τη Λιβύη: την παράνομη μετανάστευση και την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.

Αναφορικά με το θέμα της μετανάστευσης, ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ από την πλευρά του τόνισε ότι συζητήθηκε η παράνομη μετανάστευση για να προσθέσει ότι «πρέπει να συνεργαστούμε στο θέμα της νόμιμης μετανάστευσης -που έχουμε δυνατότητες να αξιοποιήσουμε στην Αίγυπτο με ανθρώπινο δυναμικό- που θα καλύψει τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς και θα εξασφαλίσει αξιοπρεπείς εργασίες σε χιλιάδες Αιγυπτίους».

