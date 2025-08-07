Στάσσης: ΑΠΕ και δίκτυα διανομής «κλειδώνουν» στα 2 δισ. τα EBITDA το 2025 – Ήδη 4.000 αιτήσεις στο ΔΕΗ Fiber

Ενίσχυση των χρηματοροών από τη δραστηριότητα στη διανομή, καθώς ξεκίνησαν να εφαρμόζονται τα νέα τιμολόγια, εξασφαλισμένος από τώρα κατά 85% ο στόχος για ΑΠΕ 11,8 GW το 2027. Kαθοδόν για μέρισμα 1 ευρώ το 2027.

Σε εκ νέου επιβεβαίωση του guidance για προσαρμοσμένα EBITDA 2 δισ. ευρώ το 2025, προχώρησε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, στο χθεσινό conference call με αναλυτές για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. Στο ίδιο μήκος κύματος, η διοίκηση της επιχείρησης επανέλαβε τη δέσμευση για μέρισμα 0,6 ευρώ ανά μετοχή το 2025, καθοδόν για τη διανομή 1 ευρώ ανά μετοχή το 2027.

Σύμφωνα με τον κ. Στάσση, η βεβαιότητα για την επίτευξη του στόχου για τη φετινή λειτουργική κερδοφορία βασίζεται στις εξαιρετικές επιδόσεις της επιχείρησης στις ΑΠΕ και τα δίκτυα διανομής – δύο βασικούς πυλώνες ανάπτυξής της. Μάλιστα, απαντώντας σε ερώτηση αναλυτή, σημείωσε πως το guidance ίσως θα είχε αναθεωρηθεί προς τα πάνω, αν η χρονιά ξεκινούσε με καλύτερη υδροηλεκτρική παραγωγή.

«Το πρώτο τρίμηνο είχαμε σημαντική υστέρηση από τα υδροηλεκτρικά, λόγω χαμηλών βροχοπτώσεων. Αυτό επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα. Παρόλο που το πρώτο εξάμηνο πήγε εξαιρετικά, και σε άλλες συνθήκες ίσως είχαμε αυξήσει την καθοδήγηση, επειδή η υδροηλεκτρική παραγωγή δύσκολα θα ανακάμψει φέτος, προτιμούμε να παραμείνουμε συντηρητικοί. Θα δούμε πώς εξελίσσεται η χρονιά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο 85% του «πράσινου» στόχου για το 2027

Όσον αφορά τα δίκτυα διανομής, σημείωσε πως οι επενδύσεις μεταφράζονται ήδη σε αυξημένα τιμολόγια και χρηματοροές. Υπογράμμισε ότι από το δεύτερο εξάμηνο τίθενται σε εφαρμογή στην Ελλάδα τα νέα τιμολόγια που ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΑΕΥ), με τις αυξήσεις να σχετίζονται με τις επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει. Πρόσθεσε πως το WACC κινείται στα επίπεδα του 7%, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία, με τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (RAB) στη χώρα μας να ανέρχεται στα 3,9 δισ. ευρώ.

Όπως πρόσθεσε, στην ενίσχυση των δικτύων διανομής και την επιτάχυνση των έργων ΑΠΕ εστιάστηκαν στο μεγαλύτερο βαθμό οι επενδύσεις του πρώτου εξαμήνου, οι οποίες άγγιξαν 1,3 δισ. ευρώ. Όσον αφορά τις ΑΠΕ, βασική συνέπεια είναι να αντιπροσωπεύουν πλέον το 50% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος.

Μόνο στο δεύτερο τρίμηνο, επιπλέον έργα ισχύος 0,9 GW πέρασαν στη φάση κατασκευής, ενώ συνολικά ένα «πράσινο» χαρτοφυλάκιο 3,7 GW βρίσκεται σε διάφορες φάσεις ανάπτυξης. Ως συνέπεια, η ΔΕΗ έχει ήδη εξασφαλίσει το 85% του στόχου που έχει θέσει για 11,8 GW ανανεώσιμης ισχύος το 2027. Επομένως, είναι ελάχιστο πλέον το ρίσκο να μην επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Θετική υποδοχή του ΔΕΗ Fiber

Όσον αφορά τις υπηρεσίες οπτικής ίνας, που διέθεσε στην αγορά η εταιρεία μέσω του ΔΕΗ Fiber στο δεύτερο 10ήμερο Ιουνίου, ο κ. Στάσσης εξέφρασε την ικανοποίηση για την έως τώρα πορεία. Υπογράμμισε πως στην περιορισμένη γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται προς το παρόν (13 Δήμοι της Αττικής), η ΔΕΗ έχει λάβει περίπου 4.000 αιτήσεις μέσα στις 40 ημέρες από το λανσάρισμα – δηλαδή περίπου 100 αιτήσεις την ημέρα.

«Το βασικό ερώτημα που είχαμε ήταν αν η ελληνική αγορά θα ανταποκρινόταν θετικά σε μια αποκλειστικά ιντερνετική υπηρεσία. Κάτι που φαίνεται ότι κάνει», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ανέφερε πως η επένδυση της εταιρείας έως τώρα ανέρχεται σε 250 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ το πλάνο προβλέπει συνολικά επενδύσεις 600–700 εκατ. ευρώ, με στόχο σταδιακά τους 400.000–500.000 πελάτες.

Στο τέλος του 2025 θα καλύπτονται 1,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με στόχο τα 3 εκατ. το επόμενο έτος και τα 3,5 εκατ. έως το 2027. Καθώς επεκτείνεται η γεωγραφική κάλυψη, θα αυξηθούν οι αιτήσεις και οι συνδέσεις.

Το νέο πρόγραμμα buyback

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναλυτή, η διοίκηση της εταιρείας σημείωσε πως το καθαρό χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί κοντά στα 6,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Ο δείκτης Καθαρό χρέος/EBITDA εκτιμάται πως θα κινηθεί περίπου στο 3,3x στο τέλος του 2025, από 3,2x στο πρώτο εξάμηνο.

Δεν αναμένεται σημαντική αποκλιμάκωση, καθώς η επιχείρηση θα συνεχίσει να επενδύει. Ως συνέπεια, το επιχειρηματικό πλάνο προβλέπει μόχλευση πάνω από 3x αλλά κάτω από 3,5x, που είναι και το πλαφόν που έχει θέσει.

Ο κ. Στάσσης αναφέρθηκε επίσης στο νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση μετόχων. Το πρόγραμμα θα εκκινήσει μόλις ολοκληρωθεί το υφιστάμενο πρόγραμμα buyback, δηλαδή πιθανότατα τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Οι όροι θα είναι ίδιοι: έως 10% του μετοχικού κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που ήδη κατέχει η επιχείρηση) και με μέγιστη διάρκεια δύο έτη.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ υπενθύμισε πως τον Νοέμβριο η εταιρεία θα πραγματοποιήσει το επόμενο Capital Markets Day στο Λονδίνο, όπου θα δοθεί μια πιο λεπτομερή εικόνα για τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές της επιχείρησης. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο.