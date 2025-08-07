Συνάντηση Πούτιν με Τραμπ «τις επόμενες ημέρες», λέει το Κρεμλίνο – Συμφώνησαν στον τόπο, θα ανακοινωθεί αργότερα

«Κλείδωσε» για τις επόμενες ημέρες η συνάντηση μεταξύ Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων IFAX, που επικαλείται τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ. Ήδη, όλα τα μέρη έχουν αρχίσει να επεξεργάζονται τις λεπτομέρεις;.

Ο τόπος της συνάντησης έχει επίσης συμφωνηθεί και θα ανακοινωθεί αργότερα, ανέφερε ο αξιωματούχος του Κρεμλίνου, που πρόσθεσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ συζήτησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με τον οποίο συναντήθηκε χθες, την προοπτική μιας τριμερούς συνάντησης μεταξύ Πούτιν, Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Κατόπιν πρότασης της αμερικανικής πλευράς, συμφωνήθηκε κατ’ αρχήν η διεξαγωγή διμερούς συνόδου κορυφής τις επόμενες ημέρες, δηλαδή συνάντησης μεταξύ του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Ουσάκοφ και πρόσθεσε: «Τώρα ξεκινάμε τις συγκεκριμένες προετοιμασίες μαζί με τους Αμερικανούς συναδέλφους μας». Η εκδοχή του έρχεται πάντως σε αντίθεση με τις διαρροές του Λευκού Οίκου, καθώς δύο αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι ο Πούτιν πρότεινε το τετ α τετ. Ο Γουίτκοφ, ανέφερε, κέρδισε τη συμπάθεια της Ρωσίας χάρη στην ειλικρίνεια και τη ρεαλιστική του θέση,.

Η συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, ο Ουσάκοφ σημείωσε ότι είναι ακόμη δύσκολο να προσδιοριστεί πόσες ημέρες θα διαρκέσουν οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής.

Εφόσον η συνάντηση γίνει, θα είναι η πρώτη σύνοδος κορυφής μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ και τη Ρωσία από το 2021, οπότε και ο Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε με τον Πούτιν στη Γενεύη.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποιεί σήμερα τηλεφωνικές επαφές με τους Ευρωπαίους εταίρους του για να υπάρξει σχεδιασμός των επόμενων βημάτων.

Ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Μόσχας ενισχύθηκε κατά 4,5% μετά την ανακοίνωση της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν από το Κρεμλίνο.

Το Κρεμλίνο ζητά συνάντηση Τραμπ – Πούτιν αλλά αγνοεί τον Ζελένσκι



Σε κάθε περίπτωση, ο Ρώσος πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να βρεθεί στον ίδιο χώρο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ωστόσο είναι πρόθυμος για προκαθορισμένη σύνοδο κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κι αν χθες, οι αναφορές της Ουάσινγκτον υποδήλωναν ότι ο απεσταλμένος της Στιβ Γουίτκοφ κατέληξε σε συμβιβασμό με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, να υπάρξει αρχικά μια διμερής συνάντηση με τον Τραμπ και στη συνέχεια τριμερής, με τη συμμετοχή και του Ζελένσκι, η Ρωσία φαίνεται ότι έχει διαφορετικό σχεδιασμό.

Το Κρεμλίνο στηρίζει τη διμερή σύνοδο κορυφής, ωστόσο αγνοεί πλήρως το σκέλος που αφορά στη συνάντηση με τον Ζελένσκι, τον οποίο αγνοεί.