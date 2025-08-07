Τα-16-μεγάλα-έργα-που-κτίζει-η-ΔΕΗ-σε-Ελλάδα-και-εξωτερικό

Τροχιά για επενδύσεις που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα ξεπεράσουν φέτος τον πήχη των 3 δισ ευρώ έχει βάλει ο όμιλος ΔΕΗ, που στα μισά της χρονιάς έχει ήδη πιάσει το 85% του «πράσινου» στόχου του 2027, επενδύει όλο και πιο πολύ στο στοίχημα της ευελιξίας σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ σε ένα μήνα έχει δεχτεί 4.000 αιτήσεις για γρήγορο ίντερνετ.

Συνοψίζοντας την εικόνα με τις επιδόσεις των αποτελεσμάτων εξαμήνου, τη παρουσίαση και τα όσα είπε στους αναλυτές ο CEO του ομίλου Γιώργος Στάσσης, τα πάντα υποδηλώνουν ότι το Νοέμβρη στο Λονδίνο, οπότε και το επόμενο Capital Markets Day της ΔΕH, πολλοί από τους βασικούς αριθμούς θα αναθεωρηθούν προς τα πάνω.

Στα μισά της πρώτης χρονιάς του τριετούς στρατηγικού του σχεδίου (2025-2027), ο όμιλος έχει συνολικά υλοποιήσει ή «κλειδώσει» έργα ΑΠΕ ισχύος 10 GW, έναντι στόχου 11,8 GW του 2027. Τα μεγέθη, δηλαδή, επιτυγχάνονται νωρίτερα του αναμενόμενου.

Εχει σε λειτουργία αιολικά και φωτοβολταικά 6,3 GW, στα οποία προστίθενται επιπλέον 3,7 GW υπό κατασκευή, έτοιμα να υλοποιηθούν ή σε φάση διαγωνισμού. Το Νοέμβριο του 2024, στο περυσινό Capital Markets Day, η επιχείρηση βρισκόταν στο 77% του στόχου. H τωρινή της επίδοση υπολείπεται μόλις 15% του capacity για την επόμενη διετία.

Στον άλλο πυλώνα ανάπτυξης, των επενδύσεων στα δίκτυα, η επίδοση «τρέχει» με ρυθμό αύξησης 25% στο εξάμηνο, ήτοι 580 εκατ. ευρώ, και η εκτίμηση είναι ότι φέτος θα ξεπεράσουν το 1 δισ ευρώ, με έμφαση φυσικά στην ψηφιοποίηση.

Ερωτηθείς για το σκέλος των δικτύων διανομής, ο κ. Στάσσης απάντησε ότι αναμένει ισχυρότερες επιδόσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο, καθώς η απόφαση για το WACC του ΔΕΔΔΗΕ τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουλίου και άρα θα αποτυπωθεί στα από εδώ και πέρα EBITDA. Συνυπολογίζοντας και τους δύο πυλώνες (ΑΠΕ, δίκτυα), οι επενδύσεις του πρώτου εξαμήνου κατέγραψαν αύξηση 44% (1,2 δισ).

Το στοιχείο ωστόσο που δίνει τον τόνο στο επιχειρηματικό πλάνο της ΔΕΗ και στηρίζει τους στόχους για EBITDA 2 δισ. φέτος και 2,7 δισ το 2027, καθώς απαντά στους κινδύνους του νέου ενεργειακού τοπίου (spikes τιμών, περικοπές, όλο και πιο χαμηλά υδρυαλικά αποθέματα σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη) είναι το στοίχημα της ευελιξίας, και της τεχνολογικής διαφοροποίησης, δηλαδή της προσθήκης νέων μεγάλων αιολικών σε ένα χαρτοφυλάκιο με κυρίαρχη τη παρουσία φωτοβολταικών.

Ποια είναι τα 16 μεγάλα έργα

Στη κατεύθυνση αυτή, τα 5 από τα συνολικά 16 μεγάλα έργα υπό κατασκευή που «τρέχει» την περίοδο αυτή ο όμιλος σε Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία και Βουλγαρία είναι υβριδικά και μπαταρίες. Στοχεύουν στη θωράκιση του ολοένα και πιο διογκούμενου πράσινου portfolio της επιχείρησης απέναντι στην «κινούμενη άμμο» των αγορών, λειτουργώντας ως ένα φυσικό hedging έναντι του volatility των τιμών και στηρίζοντας τα μεγάλα φωτοβολταικά που κτίζει στη Δ.Μακεδονία, αποθηκεύοντας την υπερβάλλουσα ενέργεια που παράγουν.

Συνολικά αυτή τη στιγμή ο όμιλος κατασκευάζει:

Οκτώ μεγάλα φωτοβολταϊκά σε Πτολεμαίδα (100 MW) και Μεγαλόπολη (250 MW), στη Ρουμανία (Kinisi 130 MW, Mosteni4, 80 MW), στην Ιταλία (Carunchio 5,5 MW, Sessa Aurunca 22 MW, Comacchio 12 MW) και στη Βουλγαρία (Kapana 88 MW).

σε Πτολεμαίδα (100 MW) και Μεγαλόπολη (250 MW), στη Ρουμανία (Kinisi 130 MW, Mosteni4, 80 MW), στην Ιταλία (Carunchio 5,5 MW, Sessa Aurunca 22 MW, Comacchio 12 MW) και στη Βουλγαρία (Kapana 88 MW). Τρία μεγάλα αιολικά , μεταξύ των οποίων ένα από τα μεγαλύτερα στη ΝΑ Ευρώπη, το project Prowind North στη Ρουμανία, ισχύος 140 MW. Τα δύο άλλα βρίσκονται στην Ελλάδα, το Κάρκαρος, 36,4 MW, και το Ροδόπη, ισχύος 60 MW.

, μεταξύ των οποίων ένα από τα μεγαλύτερα στη ΝΑ Ευρώπη, το project Prowind North στη Ρουμανία, ισχύος 140 MW. Τα δύο άλλα βρίσκονται στην Ελλάδα, το Κάρκαρος, 36,4 MW, και το Ροδόπη, ισχύος 60 MW. Τρεις μεγάλες μπαταρίες. Δύο μεγάλες μπαταρίες στη Δ. Μακεδονία (Πτολεμαίδα 4, 50 MW και Μελίτη1 48 MW), που θα αξιοποιούν την υπερβάλλουσα ενέργεια των παρακείμενων φωτοβολταϊκών, καθώς επίσης ένα σύστημα αποθήκευσης στη Ρουμανία (Calugareni 9 MW) και δύο υβριδικά έργα. Ενα πολύ μεγάλο στη Βουλγαρία, το Chipran, που συνδυάζει φωτοβολταικό 165 MW με μπαταρία 25 MW, και ένα στα Αστυπάλαια, ισχύος 4 MW για να καλύψει τις ανάγκες του νησιού.

στη Δ. Μακεδονία (Πτολεμαίδα 4, 50 MW και Μελίτη1 48 MW), που θα αξιοποιούν την υπερβάλλουσα ενέργεια των παρακείμενων φωτοβολταϊκών, καθώς επίσης ένα σύστημα αποθήκευσης στη Ρουμανία (Calugareni 9 MW) και δύο υβριδικά έργα. Ενα πολύ μεγάλο στη Βουλγαρία, το Chipran, που συνδυάζει φωτοβολταικό 165 MW με μπαταρία 25 MW, και ένα στα Αστυπάλαια, ισχύος 4 MW για να καλύψει τις ανάγκες του νησιού. Δύο υβριδικά έργα. Ενα πολύ μεγάλο στη Βουλγαρία, το Chipran, που συνδυάζει φωτοβολταικό 165 MW με μπαταρία 25 MW, και ένα στα Αστυπάλαια, ισχύος 4 MW για να καλύψει τις ανάγκες του νησιού.

Τέτοια έργα στην ευέλικτη παραγωγή αποτελούν μονόδρομο για να επιβιώσει ένα χαρτοφυλάκιο με τόσο υψηλά ποσοστά ΑΠΕ, γι’ αυτό και οι επενδύσεις στην ευελιξία, όπως μπαταρίες και υδροηλεκτρικά, πρόκειται να απορροφήσουν πολύ μεγάλο μέρος από τις συνολικές επενδύσεις της επόμενης τριετίας, ύψους 10,1 δισ.

4.000 αιτήσεις το μήνα για γρήγορο ίντερνετ

Στο μέτωπο του γρήγορου ιντερνετ, όπου τον Ιούνιο η ΔΕH μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι λανσάροντας τρία νέα πακέτα υπερυψηλών ταχυτήτων με οπτική ίνα στην τιμή των 19,90 ευρώ για το 1 Gbps, ο κ. Στάσσης διευκρίνισε ότι μέσα στις πρώτες 40 ημέρες η επιχείρηση έχει συνολικά δεχθεί 4.000 αιτήσεις.

Ο αριθμός αφορά μόνο τους 13 Δήμους της Αττικής, όπου έχει μέχρι σήμερα επεκταθεί το δίκτυο οπτικών ινών του ομίλου, όντας διαθέσιμο σε περίπου 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στόχος είναι το δίκτυο οπτικής ίνας της FiberGrid να επεκταθεί μέχρι το 2027 σε περιοχές που θα καλύπτουν 3,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση, καθώς δεν πρόκειται για το βασικό μας αντικείμενο αλλά για ένα συμπληρωματικό τομέα, θα βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας και θα κινηθούμε αναλόγως με την ανάπτυξη του πελατολογίου μας», διευκρίνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου.

Εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, έχουν ήδη ξεκινήσει να καλύπτονται αστικά κέντρα όπως η Πάτρα, ο Βόλος, τα Τρίκαλα και το Ηράκλειο, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την ανάπτυξη του δικτύου σε Λάρισα, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Κόρινθο, Βέροια, Κοζάνη και Μεγαλόπολη.

Το free cash flow, ο δείκτης χρέους και η σημασία των επενδύσεων

Κοιτάζοντας το free cash flow του ομίλου, κινείται σε αρνητικά επίπεδα, καθώς προχωρά με επιταχυνόμενους ρυθμούς το επενδυτικό του πρόγραμμα. Ταυτόχρονα ο δείκτης Καθαρού Χρέος/EBITDA παραμείνει κάτω από το όριο του 3,5x που έχει τεθεί, καθώς ο όμιλος χρηματοδοτεί περίπου τo 70% των επενδύσεων από τις αυξημένες ταμειακές ροές (FFO).

Τα τεράστια κεφάλαια που απορροφούν οι επενδύσεις στις ΑΠΕ δεν αποτυπώνονται ακόμη στη μείωση των εκπομπών CO2, που λόγω της λειτουργίας το πρώτο εξάμηνο της λιγνιτικής Πτολεμαίδας 5, καθώς και της σημαντικής χρήσης των μονάδων φυσικού αερίου, κατέγραψαν ελαφρά αύξηση (+0,4%). Τα πράγματα προφανώς θα αλλάξουν άρδην από το 2026 και μετά, οπότε και η επιχείρηση θα κλείσει και τη τελευταία μονάδα λιγνίτη, δέσμευση που επανέλαβε και κατά τα χθεσινά αποτελέσματα.

Το πόσο απαραίτητες ωστόσο είναι οι παραπάνω επενδύσεις για τον όμιλο φαίνεται από το σταθερό gap που συνεχίζει να έχει ανάμεσα στην ενέργεια που παράγει και σε εκείνη που χρειάζεται να εξασφαλίζει από τη χονδρεμπορική αγορά για να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών του.

Τόσο στην Ελλάδα και λιγότερο στη Ρουμανία, η επιχείρηση είναι και θα συνεχίσει να είναι για αρκετό ακόμη καιρό καθαρός αγοραστής (net buyer). Στην Ελλάδα έχει μερίδιο στη παραγωγή 32% και στην προμήθεια 50%. Αντίστοιχα τα ποσοστά στη Ρουμανία είναι 23% και 16%. Η μείωση της ψαλίδας για τον όμιλο της ΔEΗ θα γίνει μόνο μέσω των ΑΠΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ραγδαία μείωση των εκπομπών CO2.