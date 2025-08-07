Τραμπ: Δασμοί 100% σε μικροκυκλώματα και ημιαγωγούς – Οι εξαιρέσεις των πολλών δισ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως έχει σκοπό να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών «στα μικροκυκλώματα και στους ημιαγωγούς», χωρίς να διευκρινίσει προς το παρόν την έναρξη ισχύος του μέτρου.

«Θα βάλουμε μεγάλους τελωνειακούς δασμούς στα μικροκυκλώματα και στους ημιαγωγούς περί το 100%», κάτι που χαρακτήρισε «καλή είδηση για τις αμερικανικές εταιρείες που κατασκευάζουν» αυτά τα είδη.

Παράλληλα υποσχέθηκε να εξαιρέσει εταιρείες όπως η Apple που μεταφέρουν την παραγωγή πίσω στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε τις προθέσεις του από το Οβάλ Γραφείο, πλαισιωμένος από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Τιμ Κουκ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι ο αμερικανικός κολοσσός ετοιμάζεται να στηρίξει την παραγωγή των προϊόντων του στις ΗΠΑ, με επένδυση ύψους 100 δισ. δολαρίων.

«Θα επιβάλουμε πολύ υψηλούς δασμούς στους ημιαγωγούς, αλλά εταιρείες όπως η Apple, που ήδη κατασκευάζουν ή έχουν δεσμευτεί να κατασκευάσουν στις ΗΠΑ, δεν θα επιβαρυνθούν καθόλου», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Όποια εταιρεία επιδείξει παρόμοια δέσμευση στην εγχώρια αγορά των ΗΠΑ θα εξαιρείται από τους δασμούς στα τσιπ – αν και ο Λευκός Οίκος θα επιβάλει ξεχωριστό φόρο στις εισαγωγές ηλεκτρονικών προϊόντων, από smartphones έως αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν ημιαγωγούς.

Η απροσδόκητη αυτή πρωτοβουλία προκαλεί νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, η οποία ήδη βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης μετά από δεκαετίες εξάρτησης από την κινεζική παραγωγή.

Αν και ο δασμός 100% ξεπερνά κατά πολύ τις προσδοκίες των αναλυτών, η πρόβλεψη για εξαιρέσεις καθησύχασε το κλίμα στις αγορές.

Βέβαια το μεγαλύτερο ερώτημα παραμένει και αφορά τις προθέσεις του Τραμπ όσον αφορά τα ηλεκτρονικά προϊόντα, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά τεχνολογίας παγκοσμίως. Ο Ανερικςνός πρόεδρος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να επιβάλει ξεχωριστούς δασμούς σε όλα τα προϊόντα που περιέχουν τσιπ ημιαγωγών. Θεωρητικά, αυτό αφορά σχεδόν τα πάντα, από αυτοκίνητα και οικιακές συσκευές μέχρι ρολόγια-ραδιόφωνα.

Εξαιρέσεις

Από την Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) μέχρι τη Nvidia και τη φαρμακοβιομηχανία Eli Lilly, πάνω από δώδεκα μεγάλες εταιρείες έχουν ανακοινώσει νέα επενδυτικά σχέδια από τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές, με στελέχη τους να επισκέπτονται πρώτα το Mar-a-Lago και κατόπιν τον Λευκό Οίκο.

Η Apple προστέθηκε στον μακρύ κατάλογο αυτών των εταιρειών, που έχουν ανακοινώσει επενδυτικά σχέδια άνω του 1 τρισ. δολαρίων από την εκλογή του Τραμπ το 2024, σε μια προσπάθεια ευθυγράμμισης με τη βιομηχανική στρατηγική της αμερικανικής κυβέρνησης. Παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των κεφαλαίων προέρχεται από ήδη ανακοινωμένες ή μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις, η στροφή φαίνεται να αποδίδει.

Ο υπουργός Εθνικής Ανάπτυξης της Ταϊβάν, Liu Chin-ching, επιβεβαίωσε ότι η TSMC δεν θα υπόκειται στους νέους δασμούς, αν και κάποιες τοπικές επιχειρήσεις ενδέχεται να επηρεαστούν.

Αντίστοιχα, ο υπουργός Εμπορίου της Νότιας Κορέας, Yeo Han-koo, δήλωσε ότι οι κατασκευαστές Samsung Electronics και SK Hynix δεν θα επιβαρυνθούν, καθώς έχουν ήδη δεσμευθεί για επενδύσεις σε αμερικανικό έδαφος.

Διαβάστε ακόμα:

→ Σε εφαρμογή το δασμολογικό όραμα του Τραμπ, σε δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία