Υπουργείο-Εξωτερικών:-Η-ρηματική-διακοίνωση-της-Αιγύπτου-ταυτίζεται-με-τον-χάρτη-που-δημοσίευσε-η-Ελλάδα

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, ανέφερε πως η ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου που διέρρευσε σήμερα σχετικά με τον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό ταυτίζεται με τον χάρτη που έχει δημοσιεύσει η Ελλάδα.

Παράλληλα, το ελληνικό ΥΠΕΞ σημειώνει πως στον συγκεκριμένο χάρτη και στα τμήματα στα οποία δεν έχει υπάρξει διμερής οριοθέτηση, αναφέρονται τα δυνητικά όρια, σύμφωνα με τη μέση γραμμή, κάτι που ανέφερε και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης στον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελατί, κατά τη σημερινή τους συνάντηση.

Αναλυτικά η απάντηση της εκπροσώπου του ΥΠΕΞ: «Η Ρηματική Διακοίνωση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου της 8ης Ιουλίου 2025, η οποία διέρρευσε σήμερα κατά την επίσκεψη του Αιγύπτιου Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, αναφέρεται στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που δημοσίευσε και αποτύπωσε για πρώτη φορά σε χάρτη η Ελλάδα, στις 16.04.2025.

Πρόκειται για αναμενόμενη αντίδραση γειτονικού κράτους, μέσω συνήθους διπλωματικής αλληλογραφίας, με το οποίο εκκρεμεί οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, όπως είναι η Αίγυπτος.

Αυτό άλλωστε ρητά αναφέρεται στον χάρτη ότι δηλαδή στα τμήματα, στα οποία δεν έχει υπάρξει διμερής οριοθέτηση, αναφέρονται τα δυνητικά όρια, σύμφωνα με τη μέση γραμμή.

Ο χάρτης με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό της Ελλάδας

Αυτό ανέφερε και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στον Αιγύπτιο ομόλογο του κατά τη σημερινή τους συνάντηση.

Ο τελευταίος επιβεβαίωσε, όπως άλλωστε ρητά αναφέρεται και στη Διακοίνωση, ότι η βούληση της Αιγύπτου, είναι τα θέματα αυτά να είναι αντικείμενο συνεργασίας και διαβούλευσης στο πλαίσιο των εξαιρετικών σχέσεων των δύο χωρών και με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση τους.

Οι δύο πλευρές εξήραν τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ, η οποία υπεγράφη πριν από 5 ακριβώς χρόνια και επανέλαβαν τη προσήλωσή τους στην UNCLOS για την μελλοντική τους συνεργασία».