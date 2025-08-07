deutsche-telekom:-«Θύμα»-του-έντονου-ανταγωνισμού-στη-Γερμανία-οι-πωλήσεις-τριμήνου

Πτωτικά κινούνται οι μετοχές της Deutsche Telekom στον απόηχο της ανακοίνωσης των οικονομικών μεγεθών β’ τριμήνου που έδειξαν ότι ο ολοένα και αυξανόμενος ανταγωνισμός στη γερμανική αγορά επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις.

Πτωτικά κινούνται οι μετοχές της Deutsche Telekom στον απόηχο της ανακοίνωσης των οικονομικών μεγεθών β’ τριμήνου που έδειξαν ότι ο ολοένα και αυξανόμενος ανταγωνισμός στη γερμανική αγορά επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις.

Τα έσοδα της Deutsche Telekom στη Γερμανία μειώθηκαν κατά 1,3% στο εξεταζόμενο διάστημα, στα 6,29 δισ. ευρώ. Οι αναλυτές τα τοποθετούσαν στα 6,35 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το -.

Ο ανταγωνισμός στη Γερμανία, που αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά της Deutsche Telekom μετά τις ΗΠΑ, είναι έντονος, με τέσσερις παρόχους κινητής τηλεφωνίας να μάχονται για πελάτες. Η O2 της Telefonica μείωσε σημαντικά τις τιμές στο βασικό της πακέτο δεδομένων κινητής τον Ιούνιο, σύμφωνα με το - Intelligence.

Οι μετοχές της Deutsche Telekom υποχωρούν 4,3% στα 29,96 ευρώ, ενώ νωρίτερα βρέθηκε να καταγράφει τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή πτώση από τις 7 Απριλίου.

Η εταιρεία έχασε 20.000 πελάτες ευρυζωνικών υπηρεσιών από τον ανταγωνισμό στη διάρκεια του τριμήνου, μετά από απώλεια 7.000 πελατών το πρώτο τρίμηνο.

Οι αστοχίες στη Γερμανία «αντικατοπτρίζουν εν μέρει το αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον», εξηγεί ο αναλυτής του - Intelligence, Erhan Gurses. «Ωστόσο, η Ευρώπη και η T-Systems αντισταθμίζουν αυτή την αδυναμία».

Παρόλ’ αυτά, οι ισχυρές πωλήσεις στις ΗΠΑ και την Ευρώπη επέτρεψαν στην εταιρεία να αυξήσει ελαφρώς για δεύτερη φορά φέτος την πρόβλεψή της για τα κέρδη του 2025.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων μετά από ενοίκια (Ebitda AL) αναμένεται να ξεπεράσουν φέτος τα 45 δισ. ευρώ, ανέφερε η εταιρεία. Το ποσό αυτό υπερβαίνει τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 44,2 δισ. ευρώ.

«Βλέπουμε και πάλι σταθερή και ισχυρή ανάπτυξη και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού καθ’ όλη τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου», δήλωσε ο CEO Tim Höttges. «Η Deutsche Telekom συνεχίζει να ηγείται του κλάδου.»

Η Deutsche Telekom είχε αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της και μετά τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, ενώ προηγουμένως ανέμενε Ebitda AL περίπου στα 45 δισ. ευρώ.