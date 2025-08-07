maersk:-Ανοδική-αναθεώρηση-του-guidance-για-το-2025-παρά-τις-γεωπολιτικές-και-εμπορικές-εντάσεις

Σημαντικά υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών διαμορφώθηκαν οι επιδόσεις της Maersk στο β’ τρίμηνο, καθώς ο ναυτιλιακός κολοσσός συνεχίζει να βελτιώνει τις επιδόσεις του παρά την έντονη γεωπολιτική αστάθεια.

Ειδικότερα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της Maersk στο τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου διαμορφώθηκαν στα 2,3 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση και υψηλότερα από την εκτίμηση σε έρευνα της LSEG για EBITDA ύψους 1,97 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, η δανέζικη εταιρεία αναθεώρησε ανοδικά το guidance για το σύνολο του 2025, με μοχλό την ανθεκτική εικόνα που παρουσιάζει η ζήτηση εκτός της Βόρειας Αμερικής. Πλέον, η ναυτιλιακή αναμένει αύξηση του όγκου της παγκόσμιας αγοράς εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ 2% και 4%.