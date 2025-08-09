Ζαχαράκη:-Έρχεται-πρόγραμμα-που-θα-εκπαιδεύει-τους-μαθητές-να-αναγνωρίζουν-τα-fake-news

Ένα νέο πρόγραμμα για να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα fake news ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνεργασία με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Η υπουργός ανέφερε στην ΕΡΤ ότι έχει ήδη ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί σε συνεργασία με πανεπιστήμια, με στόχο τη δημιουργία του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Σκοπός του προγράμματος, όπως εξήγησε, είναι να βοηθήσει τα παιδιά να μπορούν να διαβάζουν μια είδηση και, όσο το δυνατόν περισσότερο, να εντοπίζουν όχι μόνο τον άκρατο λαϊκισμό αλλά κυρίως τις ψευδείς πληροφορίες (fake news).

Η κυρία Ζαχαράκη, επεσήμανε ότι στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις πάνω σε ένα άρθρο, να διαβάζουν εφημερίδες και να εξοικειωθούν με την αρθρογραφία και την είδηση. Τόνισε ότι το ζητούμενο είναι να μάθουν να εντοπίζουν τι είναι αναληθές και να διασταυρώνουν τις πηγές πληροφόρησης.

- sofokleous10.gr

