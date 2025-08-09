Η-Γερμανία-σταματά-τις-εξαγωγές-πολεμικού-υλικού-στο-Ισραήλ-μετά-την-απόφαση-Νετανιάχου-για-έλεγχο-της-Γάζας

Αντιδράσεις από πολλές χώρες αλλά και από τη Χαμάς έχει προκαλέσει η απόφαση του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας για έλεγχο της πόλης της Γάζας. Παράλληλα, η Γερμανία ανακοίνωσε ότι σταματά τις εξαγωγές πολεμικού υλικού.

Σε ανακοίνωσή της η Χαμάς αναφέρει ότι το σχέδιο του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας συνιστά ένα νέο έγκλημα πολέμου.

Η Ιορδανία καταδικάζει την απόφαση του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζα.

Μπλόκο από τη Γερμανία στις εξαγωγές πολεμικού υλικού

Παράλληλα, η Γερμανία ανακοίνωσε ότι δεν θα εγκρίνει εξαγωγές στο Ισραήλ πολεμικού υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι νεωτέρας, ανακοίνωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απαντώντας με τον τρόπο αυτόν στο σχέδιο του Ισραήλ να κλιμακώσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων και οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός είναι οι βασικές προτεραιότητες, δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο καγκελάριος εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για τα δεινά των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να κατανοήσει κανείς με ποιον τρόπο το ισραηλινό στρατιωτικό σχέδιο θα επιτρέψει την εκπλήρωση των στόχων στην Λωρίδα της Γάζας και υπό τις συνθήκες αυτές, η γερμανική κυβέρνηση δεν επιτρέπει, μέχρι νεωτέρας, τις εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη Λωρίδα της Γάζας», δηλώνει στην ανακοίνωσή του ο Φρίντριχ Μερτς.

Η απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης συνιστά σημαντική αλλαγή στάσης, καθώς η Γερμανία είναι μαζί με τις ΗΠΑ ένας από τους πιστότερους συμμάχους του Ισραήλ υπό το βάρος της ιστορικής της ευθύνης για το Ολοκαύτωμα.

«Η γερμανική κυβέρνηση παραμένει βαθιά ανήσυχη για τα συνεχιζόμενα δεινά του άμαχου πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας». «Με τη σχεδιαζόμενη επίθεση, η ισραηλινή κυβέρνηση αναλαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη σε ό,τι αφορά τη βοήθεια προς τους πολίτες στον παλαιστινιακό θύλακα», δηλώνει στην ανακοίνωσή του ο γερμανός καγκελάριος επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για πλήρη πρόσβαση των υπηρεσιών του ΟΗΕ και των άλλων μη κυβερνητικών θεσμών.

«Η γερμανική κυβέρνηση ζητά επιτακτικά από την ισραηλινή κυβέρνηση να μην λάβει άλλα μέτρα για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Φρίντριχ Μερτς.

Αντίθετη με το σχέδιο εμφανίστηκε και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που ζήτησε επανεξέτασή του. Με ανάρτησή της στο Χ, τάχθηκε υπέρ της απελευθέρωσης των ομήρων και της άμεσης παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

«Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει περαιτέρω τη στρατιωτική της επιχείρηση στη Γάζα πρέπει να επανεξεταστεί. Ταυτόχρονα, πρέπει να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, οι οποίοι κρατούνται σε απάνθρωπες συνθήκες. Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να έχει άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στη Γάζα, ώστε να παραδοθούν τα επείγοντα είδη πρώτης ανάγκης. Χρειάζεται άμεση κατάπαυση του πυρός», ανέφερε.

Αντίθετες με το Ισραήλ οι κυβερνήσεις Ολλανδίας και Βελγίου

«Εσφαλμένη κίνηση» χαρακτηρίζει το ισραηλινό σχέδιο για την κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στη Γάζα ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας Κάσπαρ Φέλτκαμπ.

«Το σχέδιο της κυβέρνησης Νετανιάχου για την κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα είναι εσφαλμένη κίνηση. Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι καταστροφική και χρειάζεται άμεση βελτίωση. Η απόφαση αυτή δεν συμβάλλει κατά κανέναν τρόπο σε αυτό και δεν θα βοηθήσει επίσης στην επιστροφή των ομήρων».

Ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών κάλεσε σήμερα το πρεσβευτή του Ισραήλ στις Βρυξέλλες σχετικά με το σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας και την ανάληψη του στρατιωτικού ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το βελγικό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την καθολική του αποδοκιμασία για το σχέδιο, αλλά και για τον συνεχιζόμενο εποικισμό…και την επιθυμία προσάρτησης της Δυτικής Όχθης και δηλώνει ότι θα ζητήσει την ανατροπή της απόφασης.

«Έπειτα από την επίσημη επιβεβαίωση από την ισραηλινή κυβέρνηση της πρόθεσής της να περικυκλώσει και στη συνέχεια να καταλάβει την πόλη της Γάζας και να αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας, ο υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό αποφάσισε να καλέσει το ισραηλινό πρεσβευτή».

Την ανατροπή της απόφασης του ισραηλινού υπουργείου ασφαλείας ζήτησε με δηλώσεις του στην τηλεόραση ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λέκε Ράσμουσεν.