Ο S&P 500 στα πρόθυρα ενός ακόμη ρεκόρ – Θα παραμείνει ταύρος ή θα ξεφουσκώσει;

Ο δείκτης S&P 500 βρίσκεται σταθερά σε υψηλά επίπεδα με πιο πρόσφατο ρεκόρ το κλείσιμο στις 6.389,77 μονάδες στις 28 Ιουλίου 2025. Η ανοδική πορεία ξεκίνησε από την αρχή του έτους, αλλά είχε σκαμπανεβάσματα και μεγάλη πτώση τον Απρίλιο. Έκτοτε, όμως, πηγαίνει εξαιρετικά, αλλά οι αναλυτές αναρωτιούνται, αν αυτή η πορεία θα έχει διάρκεια.

Ο δείκτης έχει άνοδο περίπου 28% από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα, στηριζόμενος σε τεχνολογικές μετοχές κυρίως. Ο οίκος Citi τονίζει ότι η ανοδική αυτή πορεία δεν οφείλεται σε «φούσκα», αλλά σε δομική bull market, αφού οι AI-related μετοχές αντιπροσωπεύουν το 50 % της κεφαλαιοποίησης και το 35 % των κερδών του S&P 500.

Η Societe Generale εκτιμά ότι ο δείκτης μπορεί να φτάσει έως τις 6.900 μονάδες μέχρι το τέλος του 2025 — περίπου 10 % υψηλότερα — αλλά προειδοποιεί ότι, αν ξεπεράσει τις 7.500 μονάδες, μπορεί να δείχνει φουσκωμένο παράδειγμα «φούσκας».

Η Morgan Stanley βλέπει περιθώριο ανόδου στην περιοχή των 6.500 μονάδων — ακόμα και έως τις 7.200 σε πιο αισιόδοξο σενάριο — αν ακολουθήσουν μειώσεις επιτοκίων μετά από ύφεση.

Κίνδυνοι που ανησυχούν τους αναλυτές

Διάσπαση στη συμμετοχή: Το I/O Fund υπογραμμίζει ότι ενώ ο δείκτης σημειώνει νέα υψηλά, πολλά επιμέρους κομμάτια της αγοράς (π.χ. μικρές κεφαλαιοποιήσεις, μεταφορές, semiconductor, VIX, κ.ά.) αποτελούν σημάδια για επικείμενη διόρθωση

Επίσης, το γεγονός ότι ο S&P 500 στηρίζεται πολύ στις “MAG 7” μετοχές (Nvidia, Microsoft κ.ά.), οι οποίες καλύπτουν πλέον το 35,4% του δείκτη, δεν είναι υγιές.

Ταυτόχρονα, παραμονεύουν πάντα οικονομικό-πολιτικοί κίνδυνοι που την περίοδο διακυβέρνησης Τραμπ έχουν κορυφωθεί λόγω δασμών, Fed, αναθεωρήσεων στα στοιχειά της απασχόλησης καθώς και αστάθειας στην οικονομική ανάπτυξη.

Τεχνικά μοντέλα, όπως το ADX ή sentiment surveys, δείχνουν ασθενή συνέχεια στην τάση και αυξημένη αδυναμία στον δείκτη να διατηρήσει τη δυναμική του.

Συμπερασματικά, η ανοδική τάση του S&P 500 παραμένει ισχυρή. Ωστόσο, σύννεφα σκιάζουν την αγορά: συγκέντρωση ισχύος σε λίγες μετοχές, τεχνικές αποκλίσεις, οικονομικοπολιτικοί κίνδυνοι και εκτιμήσεις για υψηλές αποτιμήσεις.

Η αγορά φαίνεται ικανή να συνεχίσει την πορεία της, αλλά κινείται σε ευαίσθητη ισορροπία. Οι επενδυτές καλούνται να παραμείνουν επιφυλακτικοί.