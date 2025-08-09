nvidia:-Έλαβε-άδεια-για-εξαγωγή-των-ΑΙ-τσιπ-h20-στην-Κίνα

Οι περιορισμοί στις πωλήσεις που είχαν επιβληθεί από τις ΗΠΑ, θα προκαλούσαν απώλειες πολλών δισ. δολαρίων στον τεχνολογικό κολοσσό.

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ άρχισε να εκδίδει άδειες στην Nvidia για την εξαγωγή των τσιπ H20 στην Κίνα, δήλωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Reuters,σε μια εξέλιξη που απομακρύνει ένα σημαντικό εμπόδιο για την πρόσβαση του ηγέτη στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης σε μια κρίσιμη αγορά.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ αντέστρεψαν την απόφαση του Απριλίου που απαγόρευε την πώληση του τσιπ H20 στην Κίνα. Η εταιρεία είχε προσαρμόσει τον μικροεπεξεργαστή ειδικά για την κινεζική αγορά, ώστε να συμμορφώνεται με τους περιορισμούς εξαγωγής τσιπ AI της εποχής Μπάινεν.

Οι περιορισμοί αυτοί θα μείωναν τις πωλήσεις της Nvidia κατά 8 δισεκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο του Ιουλίου, είχε προειδοποιήσει η κατασκευάστρια των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, συναντήθηκε με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, όπως ανέφερε το Reuters.

Η εκπρόσωπος της Nvidia αρνήθηκε να σχολιάσει. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η εταιρεία είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι κατέθεσε αιτήσεις στην αμερικανική κυβέρνηση για να επαναλάβει τις πωλήσεις των μονάδων επεξεργασίας γραφικών H20 στην Κίνα και είχε διαβεβαιώσεις ότι θα λάβει σύντομα τις απαιτούμενες άδειες.

Δεν είναι σαφές πόσες άδειες έχουν εκδοθεί, σε ποιες εταιρείες επιτρέπεται η αποστολή των τσιπ H20, και ποια είναι η αξία των αποστολών που επιτρέπονται.

Η Nvidia δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι τα προϊόντα της δεν διαθέτουν “πίσω πόρτες” που να επιτρέπουν απομακρυσμένη πρόσβαση ή έλεγχο, αφού η Κίνα εξέφρασε ανησυχίες για πιθανούς κινδύνους ασφάλειας στο τσιπ H20.

Μεγάλη αγορά

Οι εξαγωγές άλλων προηγμένων τσιπ AI της Nvidia, εκτός από το H20, στην Κίνα παραμένουν περιορισμένες.

Οι αμερικανικές κυβερνήσεις έχουν περιορίσει τις εξαγωγές προηγμένων τσιπ στην Κίνα, με στόχο να εμποδίσουν την ανάπτυξη της AI και της άμυνας του Πεκίνου.

Αν και αυτό έχει επηρεάσει την ικανότητα των αμερικανικών εταιρειών να καλύψουν πλήρως τη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση από την Κίνα, μια από τις μεγαλύτερες αγορές ημιαγωγών παγκοσμίως, παραμένει σημαντικός παράγοντας εσόδων για τις αμερικανικές κατασκευάστριες τσιπ.

Ο Huang έχει δηλώσει ότι η ηγετική θέση της εταιρείας μπορεί να διακυβευθεί χωρίς πωλήσεις στην Κίνα.

Τον Μάιο, η Nvidia ανέφερε ότι το H20 είχε αποφέρει 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις για το πρώτο τρίμηνο και ότι η Κίνα αντιστοιχούσε στο 12,5% των συνολικών εσόδων κατά την εν λόγω περίοδο.

Φωτογραφία @AP