unitree:-Τα-ανθρωπόμορφα-ρομπότ-χρειάζονται-καλύτερα-μοντέλα-ΑΙ

Η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για την ένταξη των ανθρωπόμορφων ρομπότ στην αγορά παραμένει μια σημαντική πρόκληση για τον τομέα, σύμφωνα με τον ιδρυτή ενός από τους σημαντικούς κατασκευαστές ρομπότ της Κίνας.

Το επίπεδο τεχνογνωσίας θα μπορούσε να επιτευχθεί σε μόλις ένα έως τρία χρόνια, δήλωσε ο Wang Xingxing, διευθύνων σύμβουλος της Hangzhou Unitree Technology, σύμφωνα με το -. Παρομοίωσε το τρέχον περιβάλλον με την ξαφνική επιτυχία του ChatGPT το 2022, όταν το chatbot της OpenAI έγινε αμέσως δημοφιλές και έκανε την τεχνητή νοημοσύνη όρο της καθημερινότητας.

«Νιώθω ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου απέχουμε από ένα έως τρία χρόνια από την εμφάνιση του ChatGPT», δήλωσε Xingxing, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ρομπότ στο Πεκίνο το Σάββατο, κάνοντας έναν παραλληλισμό της κατάστασης. «Η βιομηχανία ξέρει ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσουμε και το μόνο που μένει είναι να το υλοποιήσει κάποιος».

Η πρόβλεψή του έρχεται εν μέσω μιας κούρσας ανάμεσα σε κινεζικές εταιρείες ρομποτικής για να κάνουν τα προϊόντα τους προσιτά, αν και οι πραγματικές εφαρμογές παραμένουν ασαφείς, κάτι που ο ίδιος ο Wang ανέφερε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο.

Εταιρείες στην Κίνα έχουν βάλει ανθρωπόμορφα ρομπότ για δοκιμές σε εργοστάσια, για να εκτελούν εργασίες όπως η διαλογή υλικών και ο ποιοτικός έλεγχος. Ένα βασικό πρόβλημα για την εκτεταμένη εφαρμογή αυτή τη στιγμή είναι η έλλειψη καλών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για ανθρωπόμορφα ρομπότ, όπως είπε ο Wang.

Η Unitree εκμεταλλεύεται την αυξανόμενη ευφορία των επενδυτών και των καταναλωτών γύρω από την ικανότητα της Κίνας στον αναδυόμενο τομέα, χωρίς όμως να υπάρχει ξεκάθαρος ηγέτης ακόμα.

Η Unitree παρουσίασε το ρομπότ R1 με τιμή 39.900 γιουάν (5.900 δολάρια), αν και δεν έχει ακόμη περάσει στη μαζική παραγωγή, δήλωσε ο Wang. Η Engine AI, με έδρα το Σεντζέν, ανακοίνωσε επίσης ότι σύντομα θα κυκλοφορήσει ένα ρομπότ από 38.500 γιουάν.

Το 2025, τα κινεζικά ανθρωπόμορφα ρομπότ συμμετείχαν σε έναν ημιμαραθώνιο, αγωνίστηκαν σε τουρνουά kick-boxing και έπαιξαν ποδόσφαιρο. Ωστόσο, αυτά τα γεγονότα δεν ήταν ακριβώς τεχνολογικά επιτεύγματα — οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στον ημιμαραθώνιο σκοντάφταν, έκαναν λάθη ή δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον αγώνα. Παρ’ όλα αυτά, υπογράμμισαν τις φιλοδοξίες της χώρας να φτάσει και να ξεπεράσει τις ΗΠΑ σε προηγμένα τεχνολογικά πεδία.

Η αναγνωρισιμότητα της Unitree εκτοξεύτηκε μετά την εμφάνιση των ανθρωπόμορφων ρομπότ της στην εθνική τηλεοπτική γιορτή του Εαρινό Φεστιβάλ φέτος. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, κυκλοφόρησε ένα βίντεο με ένα μηχανικό σκύλο να αναρριχάται σε πλαγιές, να περιστρέφεται πάνω σε ένα πόδι και να τρέχει σε βραχώδες έδαφος – στέλνοντας τις μετοχές της κινεζικής ρομποτικής σε νέα ύψη.