wall-street:-Διχασμένη-ως-προς-το-αν-η-μετανάστευση-είναι-η-αιτία-της-επιβράδυνσης-των-προσλήψεων-στις-ΗΠΑ

Η (αντί) μεταναστευτική πολιτική Τραμπ υπαίτια ή μια πιο ανησυχητική αναδίπλωση στη ζήτηση; Το ερώτημα αναδεικνύει μια διαίρεση που είναι κεντρική για την ευρύτερη προοπτική της οικονομίας.

Οι οικονομολόγοι της Wall Street διαφωνούν για το τι προκαλεί την απότομη επιβράδυνση στην ανάπτυξη των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ, αναδεικνύοντας μια διαίρεση που είναι κεντρική για την ευρύτερη προοπτική της οικονομίας.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η μείωση των προσλήψεων αντανακλά κυρίως τη μικρότερη προσφορά εργαζομένων, λόγω εν μέρει της καταστολής της μετανάστευσης επί προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Άλλοι λένε ότι η επιβράδυνση οφείλεται κυρίως σε μια πιο ανησυχητική αναδίπλωση στη ζήτηση.

Η διαμάχη αυτή υπογραμμίζει τις διαφορετικές ερμηνείες των παραγόντων που διαμορφώνουν την αγορά εργασίας και τις εκτιμήσεις για τη μελλοντική πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

Η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη. Εάν η δυσκολία στην ανεύρεση εργαζομένων είναι ο κύριος παράγοντας, οι αδύναμοι ρυθμοί προσλήψεων πιθανώς δεν προδικάζουν ευρύτερες απολύσεις και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα μπορεί να διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, εάν η επιβράδυνση των προσλήψεων οφείλεται κυρίως σε πτώση της ζήτησης για εργασία, αυτό θα απαιτούσε την παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας.

«Το αν αυτό που βλέπουμε είναι καθαρά αποτέλεσμα της μετανάστευσης ή αν πρόκειται για πραγματική επίδραση της ζήτησης είναι το κρίσιμο ερώτημα», είπε η Veronica Clark, οικονομολόγος στην Citigroup. «Πολύ πιθανόν να υπάρχουν κάποια αποτελέσματα από τη μετανάστευση στα δεδομένα, αλλά οι λεπτομέρειες υποδεικνύουν και ασθενέστερη ζήτηση που δεν συνδέεται με τη μετανάστευση, κάτι που φαίνεται να επιδεινώνεται».

Η τελευταία έκθεση για τις θέσεις εργασίας από το Bureau of Labor Statistics (BLS), που δημοσιεύθηκε στις 1 Αυγούστου, σόκαρε τις χρηματοπιστωτικές αγορές με αδύναμους αριθμούς προσλήψεων για τον Ιούλιο και απότομες αναθεωρήσεις προς τα κάτω για τους δύο προηγούμενους μήνες. Ήταν τόσο μεγάλη η έκπληξη που ο Τραμπ απέλυσε την επικεφαλής του BLS, κατηγορώντας την υπηρεσία, χωρίς αποδείξεις, ότι χειραγωγούσε τα δεδομένα για να τον υπονομεύσει.

Αυτές οι αναθεωρήσεις κατέβασαν τον ρυθμό ανάπτυξης θέσεων εργασίας σε μόλις 35.000 κατά μέσο όρο τους τελευταίους τρεις μήνες, τον χαμηλότερο από το 2020. Ενώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,2% τον Ιούλιο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021, δεν ήταν σημαντικά διαφορετικό από εκείνο που είχε το τελευταίο έτος.

Οι αναλυτές πέρασαν ασυνήθιστα πολύ χρόνο την επόμενη εβδομάδα προσπαθώντας να αναλύσουν την έκθεση. Οι δραματικές αλλαγές στις εμπορικές και μεταναστευτικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ φέτος έχουν κάνει την ανάλυση της αγοράς εργασίας πολύ πιο δύσκολη, ακριβώς την ώρα που αυτές οι αλλαγές έχουν αυξήσει το κόστος για τη συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης.

Το κρίσιμο ερώτημα εστιάζει στην επίδραση της μειωμένης μετανάστευσης. Δύο μέρες πριν από τη δημοσίευση της έκθεσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Τζερόμ Πάουελ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Fed θα αγνοήσει την επιβράδυνση στις προσλήψεις τους επόμενους μήνες, εφόσον το ποσοστό ανεργίας δεν αυξηθεί.

Ο Πάουελ πρότεινε μάλιστα ότι ο λεγόμενος breakeven rate – ο αριθμός των θέσεων εργασίας που η αμερικανική οικονομία πρέπει να προσθέτει κάθε μήνα για να διατηρεί το ποσοστό ανεργίας σταθερό – θα μπορούσε να είναι τόσο χαμηλός όσο το μηδέν, δεδομένων των εξελίξεων στη μετανάστευση.

Η ερμηνεία του Πάουελ και η ίδια η έκθεση για τις θέσεις εργασίας χώρισαν τη Wall Street σε δύο βασικά στρατόπεδα. Πολλοί κορυφαίοι οικονομολόγοι – περιλαμβανομένων αυτών της Morgan Stanley, της Barclays και της Bank of America – έδειξαν ότι η επιβράδυνση της προσλήψεων σχετίζεται περισσότερο με τη μειωμένη προσφορά εργασίας, προβλέποντας ότι η Fed θα περιμένει τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο για να αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια.

Άλλοι οικονομολόγοι – όπως αυτοί της Goldman Sachs, της Citigroup και της UBS – ερμήνευσαν τη γρήγορη επιδείνωση στις προσλήψεις περισσότερο ως ένδειξη ασθενούς ζήτησης εργασίας, γεγονός που θα οδηγούσε την Fed να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων στην επόμενη συνάντησή της τον Σεπτέμβριο.

Οι οικονομολόγοι της Morgan Stanley, υπό την ηγεσία του Michael Gapen, ανέφεραν σε έκθεση της 1ης Αυγούστου, μετά την κυκλοφορία των στοιχείων, ότι «δεν βλέπουμε σημαντική αντίφαση μεταξύ αργής αύξησης της απασχόλησης και χαμηλού ποσοστού ανεργίας όταν ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις των ελέγχων μετανάστευσης». Ωστόσο, δεδομένου του πόσο γρήγορα φαίνεται να επιβραδύνεται η διαδικασία προσλήψεων, οι οικονομολόγοι της Morgan Stanley σημείωσαν ότι «δεν θα χρειαστεί πολύ για να τροποποιήσουμε τις εκτιμήσεις μας».

Και οι δύο πλευρές χρησιμοποίησαν διάφορα δεδομένα για να υποστηρίξουν την ανάλυσή τους. Το πρόβλημα είναι ότι τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην έκθεση για τις θέσεις εργασίας δεν μπορούν να δώσουν οριστική απάντηση στο ερώτημα αν η επιβράδυνση της πρόσληψης οφείλεται κυρίως στη μετανάστευση ή στη ζήτηση της αγοράς εργασίας.

Η μεταναστευτική πολιτική

Η έκθεση περιλαμβάνει διαχωρισμό μεταξύ των εργαζομένων που γεννήθηκαν στο εξωτερικό και αυτών που είναι εγγενείς, με βάση μια έρευνα στα νοικοκυριά. Τα δεδομένα δείχνουν ότι ο εργατικός πληθυσμός και η πληθυσμιακή ομάδα των ξένων γεννημένων εργαζομένων έχουν μειωθεί κατά περίπου 1 εκατομμύριο τους τελευταίους τρεις μήνες – έναν αριθμό που οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έσπευσαν να προβάλλουν ως επίτευγμα της πολιτικής μετανάστευσης του Τραμπ.

«Από την ημέρα που ανέλαβε ο πρόεδρος, έχει δημιουργήσει περίπου 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας για Αμερικανούς, ενώ έχουμε εξαλείψει περίπου 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας για ξένους εργαζόμενους», δήλωσε ο Stephen Miran, πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου, σε εμφάνιση του CNN.

«Αυτό είναι αποτέλεσμα της ισχυρής πολιτικής μετανάστευσης, της ισχυρής πολιτικής στα σύνορα, που κρατά την Αμερική ασφαλή», ανέφερε ο Miran, τον οποίο ο Τραμπ πρότεινε την Πέμπτη για μια προσωρινή θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed.

Ωστόσο, πολλοί αναλυτές, συμπεριλαμβανομένων αυτών του - Economics, έχουν απορρίψει τη μείωση στον εργατικό πληθυσμό, υποστηρίζοντας ότι συνδέεται κυρίως με τον τρόπο που κατασκευάζονται τα δεδομένα. Πολλοί οικονομολόγοι επισημαίνουν μια ταυτόχρονη, απίθανη αύξηση στους αριθμούς των εργαζομένων που είναι εγγενείς στις ΗΠΑ, κάτι που μοιάζει με στατιστική ανακρίβεια.

«Δεν είναι ότι ξαφνικά γεννήσαμε πολλούς 16χρονους και αυξήσαμε τον εγχώριο πληθυσμό», δήλωσε ο Jonathan Pingle, επικεφαλής οικονομολόγος των ΗΠΑ στην UBS.

Η συζήτηση αυτή υπογραμμίζει τη δυσκολία στην ερμηνεία των δεδομένων της αγοράς εργασίας και την αβεβαιότητα που υπάρχει για το αν η μείωση των θέσεων εργασίας οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως η μετανάστευση, ή σε έναν πιο ευρύ και ανησυχητικό περιορισμό της ζήτησης εργασίας.

Ακριβώς, αυτή η αναφορά στα δημογραφικά στοιχεία, που βασίζονται στην έρευνα των νοικοκυριών, είναι ολοένα και πιο αμφιλεγόμενη. Αντί να εστιάζουν σε αυτά τα δεδομένα, οι αναλυτές στρέφονται στις πληροφορίες που παρέχονται από την έρευνα για τις προσλήψεις στις επιχειρήσεις – αυτή που έδειξε τις μεγάλες αναθεωρήσεις για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.

Ο καλύτερος τρόπος για να ερμηνεύσουν τα δεδομένα είναι να καταρτίσουν μια λίστα με τους κλάδους που εξαρτώνται περισσότερο από εργατικό δυναμικό μετανάστευσης και να προσπαθήσουν να εκτιμήσουν εάν αυτοί οι τομείς δείχνουν πιο έντονα σημάδια επιδείνωσης. Αλλά το παράδοξο είναι ότι διαφορετικοί οικονομολόγοι καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα από την ίδια ανάλυση.

Οι οικονομολόγοι της Bank of America επισήμαναν την αδύναμη πρόσληψη εργαζομένων στους τομείς της κατασκευής, της μεταποίησης και της φιλοξενίας, τομείς στους οποίους είναι πιο πιθανό να εργάζονται ανασφάλιστοι μετανάστες και άτομα που χάνουν την νομική τους κατάσταση. Αντίθετα, οι οικονομολόγοι της Goldman Sachs παρατήρησαν ότι οι τομείς που εξαρτώνται περισσότερο από τη μετανάστευση δεν βλέπουν πραγματικά βραδύτερη ανάπτυξη θέσεων εργασίας από, για παράδειγμα, αυτούς που πλήττονται υπερβολικά από τους δασμούς.

Το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας έχει πέσει κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες τους τελευταίους τρεις μήνες, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση του είδους του τα τελευταία οκτώ χρόνια, εκτός από την έναρξη της πανδημίας.

Αυτοί που θεωρούν ότι η μετανάστευση είναι η αιτία για την επιβράδυνση των προσλήψεων αναφέρουν την πτώση στη συμμετοχή ως δείκτη της μείωσης της προσφοράς εργατικού δυναμικού. Η Clark της Citi δήλωσε ότι οι χειρότερες συνθήκες ζήτησης μπορεί να το επηρεάζουν επίσης.

«Και τα δύο αυτά ζητήματα υποδεικνύουν ότι η προσφορά εργασίας θα μειωθεί φέτος — η επιβράδυνση της μετανάστευσης και η ασθενής ζήτηση, καθώς η συμμετοχή στην αγορά εργασίας συνήθως πέφτει σε περιόδους ύφεσης», είπε η Clark. «Αλλά αν η ασθενής ζήτηση είναι η κυριότερη αιτία, δεν θα είναι αρκετό για να αποτρέψει την αύξηση της ανεργίας».