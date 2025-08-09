WSJ: Η αντιπρόταση των Ευρωπαίων στο σχέδιο Πούτιν – Πρώτα κατάπαυση πυρός και μετά αμοιβαία ανταλλαγή εδαφών

Την αντιπρόταση των Ευρωπαίων και της Ουκρανίας στην πρόταση Πούτιν για την κατάπαυση πυρός αν πάρει Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, παρουσιάζει η Wall Street Journal με ευρωπαίους αξιωματούχους να αναφέρουν ότι θα πρέπει να χρησιμεύσει ως πλαίσιο ώστε οι επικείμενες συνομιλίες μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ-Ρωσίας να αποκτήσουν δυναμική.

Το σχέδιο των Ευρωπαίων απορρίπτει την πρόταση της Ρωσίας, που και πάλι αποκάλυψε νωρίτερα, η WSJ, σύμφωνα με την οποία η Μόσχα θα ανταλλάξει περιοχές του Ντόνετσκ που ελέγχονται από την Ουκρανία με κατάπαυση του πυρός.

Στις διαβουλεύσεις για την αντιπρόταση αυτή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι κυβερνήσεις της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, καθώς και της Ουκρανίας.

Στόχος της Ευρώπης είναι να χαράξει μια κοινή «κόκκινη γραμμή» μαζί με την Ουκρανία, η οποία, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, πρέπει να ισχύει για οποιαδήποτε πιθανή διαπραγμάτευση με τη Ρωσία.

Η ευρωπαϊκή πρόταση περιλαμβάνει απαιτήσεις για κατάπαυση του πυρός πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε άλλων μέτρων. Αναφέρει επίσης ότι η ανταλλαγή εδαφών μπορεί να γίνει μόνο με αμοιβαίο τρόπο, δηλαδή αν η Ουκρανία αποσυρθεί από ορισμένες περιοχές, η Ρωσία πρέπει να αποσυρθεί από άλλες.

European powers and Kyiv presented a blueprint to end the war in Ukraine, after Vladimir Putin demanded major territorial concessions and President Trump said he’d meet with the Russian leader in Alaska next week https://t.co/f5V1iKqfJJ — The Wall Street Journal (@WSJ) August 9, 2025

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, «κρίσιμο είναι ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο, το οποίο παρουσιάστηκε στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον απεσταλμένο του Τραμπ στην Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, και τον αμερικανό απεσταλμένο στη Μόσχα, Στιβ Γούιτκοφ, ορίζει επίσης ότι οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση από την Κίεβο πρέπει να συνοδεύεται από αδιάβλητες εγγυήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ».

Κατά τη WSJ, το ευρωπαϊκό σχέδιο παρουσιάστηκε στην αμερικανική πλευρά από τους επικεφαλής συμβούλους των ευρωπαίων ηγετών με τον Βανς να είναι «παρών» στη συνάντηση, ενώ οι περισσότεροι άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι συμμετείχαν μέσω βιντεοσύνδεσης.

Στη συνάντησή τους με τον Βανς, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επανέλαβαν ότι το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να συζητηθεί χωρίς την Ουκρανία. Ό,τι και να συμβεί στην Ουάσινγκτον, η Ευρώπη θα συνεχίσει να παρέχει όπλα και χρήματα στην Ουκρανία, δήλωσε ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Η πρόταση Πούτιν

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα της WSJ, ο βασικός όρος της πρότασης Πούτιν προβλέπει την απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, ενώ η Μόσχα θα διατηρήσει τον έλεγχο του Ντονέτσκ, του Λουγκάνσκ και της Κριμαίας.

Συγκεκριμένα, η ρωσική πρόταση προβλέπει πλήρη κατάπαυση του πυρός εφόσον η Ουκρανία αποσύρει τις στρατιωτικές της δυνάμεις από ολόκληρη την ανατολική επαρχία του Ντονέτσκ. Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία ελέγχει την πλειονότητα της περιοχής, το Κίεβο εξακολουθεί να κατέχει σημαντικά τμήματά της.