Έρχεται νομοσχέδιο – σκούπα για πιο εύκολες και γρήγορες επενδύσεις

Στην τελική ευθεία βρίσκεται νομοσχέδιο-σκούπα που ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης για την απλοποίηση οικονομικών δραστηριοτήτων, το οποίο αναμένεται να συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο προς τα τέλη Αυγούστου.

Ήδη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) την περασμένη Τρίτη παρουσιάστηκαν οι 12 πρώτες παρεμβάσεις για τη για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αφαίρεση διοικητικού φόρτου

Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο «πακέτο» παρεμβάσεων που έχει ετοιμάσει το υπουργείο Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη του τις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων και των υπόλοιπων φορέων της αγοράς. Θα ακολουθήσουν και άλλες παρεμβάσεις στο πλαίσιο του κυβερνητικού στόχου για μείωση της γραφειοκρατίας των επιχειρήσεων κατά 25%.

Οι 12 πρώτες παρεμβάσεις

Οι 12 πρώτες παρεμβάσεις που συζητήθηκαν στο ΚΥΣΟΙΠ και οι οποίες είναι πιο «ώριμες» είναι οι εξής:

1. Άρση επικαλύψεων επί κοινών δεδομένων που ζητούνται κατά τη συμπλήρωση και υποβολή χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ΤτΕ, ΓΕΜΗ, κλπ).

Στόχος είναι μέσω της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών συστημάτων να σταματήσουν οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν σε διάφορα σημεία τα ίδια στοιχεία, αφαιρώντας έτσι σημαντικό φόρτο από τα λογιστήρια των επιχειρήσεων.

2. Αναβάθμιση ηλεκτρονικού συστήματος Αδειοδοτήσεων και Ελέγχων

Προωθείται η αναβάθμιση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχου (OpenBusiness) μέσω του οποίου αναγγέλονται όλες οι διαδικασίες μιας επιχείρησης. Στόχος είναι να γίνει πιο γρήγορο και φιλικό προς το χρήστη.

3. Απλούστευση διαδικασίας κλεισίματος επιχείρησης

Παρά το γεγονός πως τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα για τις ιδρύσεις επιχειρήσεων δεν ισχύει το ίδιο για το κλείσιμό τους. Μάλιστα είναι πολλές οι περιπτώσεις επαγγελματιών που θέλουν να κλείσουν την επιχείρησή τους και δεν μπορούν. Στόχος είναι να βελτιωθεί αυτή η διαδικασία.

4. Βελτίωση του πλαισίου υπερέκπτωσης δαπανών Έρευνας και Τεχνολογίας.

Οι υπερεκπτώσεις δαπανών αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την αύξηση των δραστηριοτήτων Έρευνας και Καινοτομίας (R&D) από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σήμερα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται «χειροκίνητα» και στόχος είναι αυτό να αλλάξει μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας που θα απλοποιεί τη διαδικασία.

5. Ενοποίηση της Νομοθεσίας Προστασίας Καταναλωτή σε ενιαίο Κώδικα

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της προστασίας του καταναλωτή μέσω της ίδρυσης και της νέας Ανεξάρτητης Αρχής προωθείται και η κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

6. Κατάργηση/Αντικατάσταση δελτίου βιομηχανικής κίνησης

Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δελτία βιομηχανικής κίνησης που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και στοιχειά για την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές ρύπων. Το θεσμικό πλαίσιο θεωρείται παρωχημένο για αυτό εξετάζεται και η αλλαγή του.

7. Απλοποίηση διαδικασίας και δικαιολογητικών κατά τον εκσυγχρονισμό μεταποιητικών εγκαταστάσεων

Στόχος είναι η μείωση των δικαιολογητικών σε συνεργασία με το υπουργείο Ενέργειας.

8. Βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης «Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας» (ΕΠΜΜΜ)

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού πλαισίου για δημιουργία μεγάλων παραγωγικών μονάδων στη χώρα μας, οι οποίες θα μπορούν να επωφελούνται από τα κίνητρα που δίνονται στα επιχειρηματικά πάρκα.

9. Επέκταση βιομηχανιών σε όμορα ακίνητα που έχουν οριστεί ασύμβατες χρήσεις γης

10. Επίλυση προβλημάτων χαρακτηρισμού αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας σε περιπτώσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων

11. Δυνατότητα λειτουργικής συνένωσης οικοπέδων/αγροτεμαχίων σε περιοχές ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων

12. Βελτίωση όρων πρόσβασης βιομηχανικών οικοπέδων στα παρακείμενα οδικά δίκτυα

Όλες οι παραπάνω παρεμβάσεις έχουν ως βασικό στόχο να λύσουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως μεταποιητικές επιχειρήσεις για την επέκτασή τους.

«Στα τέλη Αυγούστου στο Υπουργικό Συμβούλιο θα συζητήσουμε νομοσχέδιο που έχει προετοιμάσει το Υπουργείο Ανάπτυξης με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία που ρυθμίζει και απλοποιεί μια σειρά από σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες», ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την παρουσίαση των παρεμβάσεων στο ΚΥΣΟΙΠ.

Πάνω στον ίδιο κυβερνητικό στόχο, δηλαδή την ενίσχυση των επενδύσεων και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, το υπουργείο Ανάπτυξης προετοιμάζει σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών και το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις.