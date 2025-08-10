Αν αρχίσουν οι Κινέζοι να πίνουν καφέ, καήκαμε…

Ο καφές έχει αρχίσει να φεύγει από τη σφαίρα της απόλαυσης και να μπαίνει στη λίστα με τα επενδυτικά assets υψηλής μεταβλητότητας. Πλέον δεν ξέρεις αν αγοράζεις latte ή futures.

Οι τιμές στο συμβόλαιο U.S. Coffee C (KC1) που είναι το παγκόσμιο συμβόλαιο αναφοράς για τον καφέ Arabica έχουν ανέβει από την αρχή του έτους έως και ένα +130% φτάνοντας τα 430 δολάρια ανά 37.500 λίβρες ακατέργαστου καφέ χτυπώντας νέα ιστορικά υψηλά.

Η παραγωγή βλέπετε έχει γονατίσει από κλιματικές καταστροφές, δασμούς, και ξηρασίες . Και μέσα σε όλο αυτό το μπλέντερ, οι Κινέζοι ξυπνάνε, τεντώνονται και λένε: “Τι θα πιούμε σήμερα; Ίσως όχι τσάι…”.

Αν το στρίψουν και αρχίσουν και πίνουν καφέ, καήκαμε… Αν όντως 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι αλλάξουν συνήθεια και αρχίσουν να λένε “καλημέρα” με καπουτσίνο ή φραπέ αντί για τσάι γιασεμί, τότε θα πρέπει να ετοιμαστούμε για καφεδούμπα σε δόσεις. Την πρώτη στο πόδι και τη δεύτερη με leasing.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθαν και οι δασμοί: οι ΗΠΑ φόρτωσαν +50% δασμούς στους βραζιλιάνικους καφέδες από 6 Αυγούστου προκαλώντας στο συμβόλαιο του καφέ ένα μάλλον πρόσκαιρο κατέβασμα κάτω από τα 320 δολάρια.

Έτσι, το αγαπημένο μας πρωινό ρόφημα έγινε και θέμα γεωπολιτικής.

Μη σκιάζεστε όμως γιατί στην Ελλάδα, όσο κι αν ανεβαίνει η τιμή, ένα είναι σίγουρο. Τίποτα δεν κάνει καλύτερη τη μέρα από το να ακούς τη φωνή του barista … “να σου βάλω και καπάκι;”.

Τι να κάνουμε τώρα, το πιο ειλικρινές “θα” τον κόψω ξεκινά πάντα με έναν freddo στο χέρι και τελειώνει με δεύτερο και τρίτο στο γραφείο ή το σπίτι.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

