Δημοσκόπηση-καμπανάκι-για-τον-Φρίντριχ-Μερτς:-Δυσαρεστημένο-το-60%-των-Γερμανών

Λίγο προτού συμπληρώσει εκατό ημέρες στην εξουσία, νέα δημοσκόπηση καταγράφει ότι η πλειοψηφία των Γερμανών δηλώνει δυσαρεστημένη για τις επιδόσεις της κυβέρνησης υπό την ηγεσία των συντηρητικών και προσωπικά του καγκελάριου της χώρας, του Φρίντριχ Μερτς.

Η δημοσκόπηση αυτή, που διενεργήθηκε από το ινστιτούτο INSA για λογαριασμό της κυριακάτικης έκδοσης της ταμπλόιντ Bild, υποδεικνύει πως το 60% των ερωτηθέντων είναι δυσαρεστημένο με τις επιδόσεις του κυβερνητικού «μεγάλου» συνασπισμού και μόλις το 27% εκφράζει ικανοποίηση. Το 13% του δείγματος δεν απάντησε.

Η δημοσκόπηση έγινε σε δείγμα 1.004 ψηφοφόρων από την 7η ως την 8η Αυγούστου και το περιθώριο στατιστικού σφάλματος είναι ±2,9%.

Στις αρχές Ιουνίου, περίπου έναν μήνα αφότου ανέλαβε το νέο σχήμα, υπό τη συντηρητική παράταξη των χριστιανοδημοκρατών και των χριστιανοκοινωνιστών (CDU/CSU), με εταίρους τους σοσιαλδημοκράτες (SPD) καταγραφόταν υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης των ψηφοφόρων (37%), ωστόσο και τότε οι δυσαρεστημένοι πλειοψηφούσαν καθαρά (44%).

Το ποσοστό όσων εκφέρουν θετική άποψη για τον καγκελάριο Μερτς είναι παρόμοιο (30%), με αυτό των Γερμανών που εκφράζουν δυσαρέσκεια να βρίσκεται στο 59%.

Συγκριτικά, θυμίζει η Bild, το 43% εξέφραζε ικανοποίηση για τις επιδόσεις του σοσιαλδημοκράτη τότε καγκελάριου Όλαφ Σολτς έπειτα από τις πρώτες εκατό ημέρες του στην εξουσία τον Μάρτιο του 2022, ενώ το 41% εξέφραζε δυσαρέσκεια.

Κατά τη δημοσκόπηση που δημοσιεύεται σήμερα, χονδρικά το ένα τέταρτο του δείγματος (το 26%) κρίνει πως ο κ. Μερτς τα πάει –μάλλον– καλύτερα από τον κ. Σολτς, το 41% δεν βλέπει ουσιαστική διαφορά, ενώ το 27% θεωρεί πως τα πάει –μάλλον– χειρότερα.

Για τις επιδόσεις της κυβέρνησης συνολικά, το 28% εκτιμά πως τα πάει μάλλον καλύτερα από την κυβέρνηση Σολτς, το 24% ότι τα πάει μάλλον χειρότερα, ενώ το 38% δεν βλέπει ουσιαστική διαφορά.

Με βάση την έρευνα, ο συνασπισμός του κ. Μερτς δεν θα εξασφάλιζε αν γίνονταν νέες εκλογές σήμερα ποσοστό ικανό να του εξασφαλίσει πλειοψηφία των εδρών στην κάτω Βουλή.

Τα ποσοστά των CDU/CSU και SPD θα παρέμεναν συγκριτικά σταθερά (27% και 15% αντίστοιχα), η ακροδεξιά παράταξη Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) θα αναδεικνυόταν δεύτερο κόμμα με το 25%, οι Πράσινοι θα εξασφάλιζαν το 11% και η παράταξη Η Αριστερά (Die Linke) το 9%.

Τόσο το λαϊκιστικό κόμμα Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (4%) όσο και οι Ελεύθεροι Δημοκράτες (4%, +1) θα έμεναν εκτός κοινοβουλίου.