Επιμένει-στην-κατάληψη-της-πόλης-της-Γάζας-ο-Νετανιάχου:-Είναι-ο-ταχύτερος-τρόπος-να-τελειώσει-ο-πόλεμος

«Το σχέδιό για την κατάληψη της πόλης της Γάζας είναι ο “ταχύτερος” τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στα ξένα ΜΜΕ.

«Σε αντίθεση με τις ψευδείς ισχυρισμούς, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος και ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί γρήγορα. Θα το κάνουμε επιτρέποντας πρώτα στον άμαχο πληθυσμό να εγκαταλείψει με ασφάλεια τις περιοχές των μαχών και να μεταφερθεί σε καθορισμένες ζώνες ασφαλείας, όπου θα του παρασχεθεί άφθονο φαγητό, νερό και ιατρική περίθαλψη, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν… Το Ισραήλ δεν θέλει να καταλάβει τη Γάζα, αλλά να την ελευθερώσει από τη Χαμάς», είπε, ενώ το σχέδιό του για την κατάληψη της Γάζας αντιμετωπίζει διεθνή κατακραυγή.

«Δεδομένης της άρνησης της Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της, το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή από το να ολοκληρώσει το έργο του και να ολοκληρώσει την ήττα της Χαμάς… Το Ισραήλ έχει περίπου το 70-75% της Γάζας υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο, αλλά υπάρχουν δύο ακόμα “προπύργια” όπου φαίνεται να βρίσκονται οι μαχητές της Χαμάς», είπε, προσθέτοντας ότι ένα από αυτά είναι στην πόλη της Γάζας.



«Θέλουμε να εξαλείψουμε τη Χαμας», ξεκαθάρισε, ενώ παρέθεσε επίσης τους 5 όρους που έχει θέσει το Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα. Οι 5 όροι είναι οι εξής:

1. Εξάλειψη της Χαμας

2. Απελευθέρωση όλων των ομήρων

3. Αποστρατικοποιηση της Γαζας

4. Έλεγχος ασφαλείας της περιοχής απο το Ισραηλ

5. Σύμπραξη πολιτικών προσώπων για την εκπροσώπηση της Γαζας

«Ο πόλεμος θα τελειώσει αν η Χαμάς παραδώσει τα όπλα»

«Ο στόχος μου είναι να βγάλω και τους 20 ομήρους ζωντανούς από τον παλαιστινιακό θύλακα… Αν δεν κάνουμε κάτι δεν θα βγουν έξω…«Κάποιοι επιλέγουν να ξεχάσουν την 7η Οκτωβρίου, εμείς δεν μπορούμε να ξεχάσουμε», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης τύπου ο Ισραήλινός προθυπουργός.

Ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει αν η Γάζα, ή μάλλον η Χαμάς, καταθέσει τα όπλα και απελευθερώσει όλους τους υπόλοιπους ομήρους, ξεκαθάρισε

Συγκεκριμένα είπε: «Η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί, το Ισραήλ θα έχει την υπεύθυνη ασφάλεια, θα δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας στα σύνορα της Γάζας με το Ισραήλ για να αποτραπούν μελλοντικές τρομοκρατικές επιδρομές, θα δημιουργηθεί μια πολιτική διοίκηση στη Γάζα που θα επιδιώξει να ζήσει ειρηνικά με το Ισραήλ. Αυτό είναι το σχέδιό μας για την εποχή μετά τη Χαμάς… Κοιτάξτε τι συμβαίνει και στον Λίβανο με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ».

«Κανένας δεν θα πάει στη Γάζα, εάν δεν “τελειώσει” η Χαμάς», τόνισε.

«Η Χαμάς δημιουργεί κρίση ανθρωπιστικής βοήθειας»

Συνεχίζοντας για την κρίση ανθρωπίστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, ο Νετανιάχου είπε τα εξής:

«Και πάλι, σε αντίθεση με τους ψευδείς ισχυρισμούς, η πολιτική μας καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου ήταν να αποτρέψουμε μια ανθρωπιστική κρίση, ενώ η πολιτική της Χαμάς είναι να την προκαλέσει. Από την αρχή του πολέμου, το Ισραήλ έχει επιτρέψει την είσοδο σχεδόν δύο εκατομμυρίων τόνων βοήθειας. Δεν γνωρίζω κανέναν άλλο στρατό που να έχει επιτρέψει την παροχή τέτοιας βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό σε εχθρικό έδαφος. Αν είχαμε πολιτική λιμοκτονίας, κανείς στη Γάζα δεν θα είχε επιβιώσει μετά από δύο χρόνια πολέμου. Αλλά η πολιτική μας ήταν ακριβώς η αντίθετη».