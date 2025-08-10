Μια χαμένη ευκαιρία: Η ιστορία της προσπάθειας για την απελευθέρωση του Ναβάλνι (Ι)

Ο καλοκαιρινός ήλιος αντανάκλαται στη Μεσόγειο, θερμαίνοντας τα δερμάτινα καθίσματα μιας λευκής Rolls-Royce, καθώς ο σκοτεινός Ρώσος πίσω από το τιμόνι κατευθύνεται στους δρόμους πάνω από τις πλαγιές που προσφέρουν θέα στην Κωτ Ντ’Αζού.

Στο κάθισμα του συνοδηγού καθόταν η Όντεσα Ραέ, μια καναδή ηθοποιός με κόκκινα μαλλιά και βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτιδα. Είχε πετάξει στο Μονακό για να συναντήσει τον Στανισλάβ Πετλίνσκι, έναν αυτοαποκαλούμενο “σύμβουλο ασφαλείας” με υπόβαθρο στη στρατιωτική πληροφορία, που είχε δουλέψει στο γραφείο του Βλαντιμίρ Πούτιν και ακόμα διατηρούσε πρόσβαση στον πρόεδρο. Το προηγούμενο βράδυ, ο Πετλίνσκι την είχε καλέσει σε ένα γεύμα 190 ευρώ, απολαμβάνοντας ταρτάρ από αστακό με φύκια και μαγειρευμένο λαυράκι. Ωστόσο, η Ραέ δεν ήταν σίγουρη για το πώς θα αντιδρούσε ο Πετλίνσκι όταν του αποκάλυπτε τον πραγματικό λόγο της επίσκεψής της το καλοκαίρι του 2023, και οι φίλοι της στη Νέα Υόρκη ανησυχούσαν μήπως την απαγάγει.

Καθώς ο άνεμος ανακάτευε τα μαλλιά της, έκανε μια τολμηρή ερώτηση: Τι θα χρειαζόταν για να απελευθερωθεί ο κύριος εχθρός του Πούτιν από τη φυλακή;

Η Ραέ είχε μεγαλώσει στην Ασία, μιλούσε Ιαπωνικά σε μια διαφήμιση για τα τζιν Levi’s τη δεκαετία του ’90 με τον Μπραντ Πιτ, είχε συμβάλει στην προβολή της ρομαντικής κομεντί “Crazy Rich Asians” και είχε παίξει έναν άγριο χαρακτήρα στην σειρά “Smallville”. Τώρα, είχε κεντρικό ρόλο στην ταινία “Secret Project Silver Lake”, μια διακριτική προσπάθεια για να ελευθερώσουν έναν πραγματικό ήρωα: τον Αλεξέι Ναβάλνι, τον θέμα της βραβευμένης με Όσκαρ ντοκιμαντέρ της “Navalny”. Η ταινία της είχε βοηθήσει να κάνει τον Ναβάλνι, τον χαρισματικό ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, τον πιο διάσημο διαφωνούντα στον κόσμο, καταγράφοντας την απίστευτη ανθεκτικότητά του απέναντι σε συλλήψεις, επιθέσεις και μια σχεδόν θανατηφόρα δηλητηρίαση με τον νευροτοξικό παράγοντα Νοβιτσόκ. Από το νοσοκομείο στη Γερμανία, είχε υποσχεθεί να επιστρέψει στη Ρωσία και να αψηφήσει τον Πούτιν, ο οποίος τον μισούσε τόσο που αρνιόταν να προφέρει το όνομά του. Συνελήφθη μόλις έφτασε στη Μόσχα και βρισκόταν σε απομόνωση στην αποικία IK-6, ανατολικά της πρωτεύουσας.

Η Ραέ είχε μια άσσο στο μανίκι της. Ήξερε ότι ο Πούτιν ήθελε να απελευθερώσει έναν από τους δικούς του, έναν δολοφόνο της FSB, τον Βαντίμ Κράσικοφ, που εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης στη Γερμανία για τη δολοφονία ενός αντιπάλου του Κρεμλίνου σε πάρκο του Βερολίνου. Η ιδέα της ανταλλαγής φάνηκε ενδιαφέρουσα στον Πετλίνσκι. Υποσχέθηκε να την πάει στον Πούτιν και η Ραέ επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, γεμάτη ελπίδες ότι η προσπάθειά τους να απελευθερώσουν τον Ναβάλνι προχωρούσε.

Χιλιάδες μίλια μακριά, ο Λευκός Οίκος δεν ήξερε σχεδόν τίποτα για το παρασκήνιο του Μονακό. Η κυβέρνηση Μπάιντεν προσπαθούσε να ελέγξει αυστηρά τις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα για ένα από τα πιο περίπλοκα προβλήματα εξωτερικής πολιτικής της: την αυξανόμενη αριθμό των Αμερικανών που κρατούνται παράνομα—στην ουσία αιχμάλωτοι στη Ρωσία. Ανάμεσά τους ήταν ένας πρώην πεζοναύτης, ο Πολ Γουίλαν, και ο δημοσιογράφος του Wall Street Journal, Έβαν Γκέρσκοβιτς, οι οποίοι είχαν συλληφθεί ως πολιτικά πιόνια με κατηγορίες κατασκοπείας που η αμερικανική κυβέρνηση θεωρούσε ψευδείς.

Η FSB, διάδοχος της KGB, είχε προτείνει στην CIA μια ανταλλαγή των Αμερικανών, αλλά μόνο για ένα αφόρητο τίμημα: οι ΗΠΑ έπρεπε να πείσουν τη Γερμανία να απελευθερώσει τον Κράσικοφ. Η κυβέρνηση Μπάιντεν ήταν απρόθυμη να επιβάλει τέτοιου είδους συμβιβασμό σε έναν αξιόπιστο σύμμαχο—και ανησυχούσε ότι ακόμα και η σκέψη αυτής της ιδέας θα έκανε τον Πούτιν να αιχμαλωτίσει περισσότερους Αμερικανούς. Είχαν ήδη ελευθερώσει τον έμπορο όπλων Βίκτορ Μπουτ για την αθλήτρια της WNBA Μπρίτνεϊ Γκράινερ και πριν καν παίξει το πρώτο της παιχνίδι, η FSB είχε απαγάγει τον Γκέρσκοβιτς. Ο Λευκός Οίκος ένιωθε ότι έπρεπε να φανεί λιγότερο πρόθυμος. Θα περνούσαν επτά μήνες προτού η Ουάσινγκτον και το Βερολίνο ήταν έτοιμα να προχωρήσουν σε μια συμφωνία βασισμένη στην πρώτη πρόταση της Ραέ, αλλά μόλις ήταν έτοιμοι, ήταν πολύ αργά. Στις 16 Φεβρουαρίου 2024, τα ρωσικά κρατικά ΜΜΕ ανακοίνωσαν ότι ο Ναβάλνι είχε πεθάνει στη φυλακή “Polar Wolf” σε ηλικία 47 ετών. Οι αρχές στην είσοδο δήλωσαν στη μητέρα του ότι αιτία ήταν το “σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου”.

Μέχρι σήμερα, συνεχίζεται η συζήτηση για το αν οι ΗΠΑ έχασαν την ευκαιρία να σώσει τον Ναβάλνι, ή αν οι παρασκηνιακές προσπάθειες να τον απελευθερώσουν ενδέχεται να επισπεύσανε τον θάνατό του. Ένα στρατόπεδο πιστεύει ότι θα μπορούσε να γίνει ανταλλαγή αν η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε κινηθεί γρηγορότερα, προτού σταλεί ο Ναβάλνι στην σκληρή αρκτική φυλακή το Δεκέμβριο του 2023. Κατηγορούν τον Τζέικ Σάλιβαν, τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είχε να διαχειριστεί έναν σωρό γεωπολιτικούς κινδύνους, όπως οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Γάζα, και θεωρούν ότι ο ηλικιωμένος πρόεδρος, που εργαζόταν περιορισμένες ώρες και δυσκολευόταν να θυμηθεί τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων, δεν πίεσε αρκετά για συμφωνία.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια εναλλακτική άποψη, την οποία υποστηρίζουν ορισμένοι κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι: Ο παρανοϊκός πρόεδρος της Ρωσίας δεν θα άφηνε ποτέ τον πιο δημοφιλή αντίπαλό του ελεύθερο. Κάποιοι από αυτούς που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις αναρωτιούνται αν οι προσπάθειες να απελευθερωθεί ο Ναβάλνι ώθησαν τον Πούτιν ή τους επικεφαλής της ασφάλειας του να πάρουν την τελική απόφαση να τον εξουδετερώσουν, θέτοντας σε κίνδυνο τον προβληματικό ακτιβιστή που αποκαλύπτει τη διαφθορά του καθεστώτος τους. Η αλήθεια, κρυμμένη πίσω από το μυστικό του Κρεμλίνου και την ψυχολογία του μακροχρόνιου αυτοκράτορα της Ρωσίας, ίσως να μην μάθουμε ποτέ. Η CIA κατέληξε αργότερα στο συμπέρασμα ότι ο Πούτιν μπορεί να μην ήθελε να αφήσει τον Ναβάλνι να πεθάνει όταν το έκανε, αν και ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αμφιβάλλουν αν μια τέτοια ακούσια βλάβη θα μπορούσε να συμβεί στον πιο σημαντικό διαφωνούντα σε μια χώρα τόσο σφιχτά ελεγχόμενη όπως η Ρωσία.

Αυτό που είναι σαφές, όπως δείχνουν νέες αναφορές για τις διαπραγματεύσεις, είναι ότι οι προσπάθειες να σωθεί ο Ναβάλνι και οι Αμερικανοί αιχμάλωτοι στη Ρωσία προχωρούσαν με ρυθμό που ο Λευκός Οίκος ποτέ δεν θα μπορούσε να ελέγξει. Δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας, διάσημοι δημοσιογράφοι, κατάσκοποι και ακόμη και η Χίλαρι Κλίντον μπλέκονταν για να προωθήσουν το “Secret Project Silver Lake”. Η σύλληψη του Γκέρσκοβιτς έφερε τη συλλογική δύναμη του Ρούπερτ Μέρντοχ και του μέσου του στη μάχη, καθώς η οικογένειά του και οι εκτελεστικοί του συνεργάτες κάλεσαν ηγέτες από τον Ούγγρο Πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν μέχρι τον Σαουδάραβα διάδοχο του θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν να επηρεάσουν τον Πούτιν.

Ήταν η θυσία του Ναβάλνι αναπόφευκτη; Ή μήπως η Αμερική έχασε την ευκαιρία να τον σώσει και να δημιουργήσει μια διαφορετική μελλοντική πορεία για τη Ρωσία; Φαινόταν σίγουρα εφικτό να τον σώσει το καλοκαίρι του 2023, όταν η Ραέ επέστρεψε στη Νέα Υόρκη και συναντήθηκε με τον συνεργάτη της στο “Silver Lake”, έναν από τους πιο διάσημους κυνηγούς κατασκόπων στον κόσμο: τον Βούλγαρο δημοσιογράφο Χρίστο Γκρόζεφ, ο οποίος ήταν νευρικός για το να στείλει μηνύματα στον Πετλίνσκι.