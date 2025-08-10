Μπιλ-Άκμαν:-Πρότεινε-τη-συγχώνευση-της-fannie-mae-και-της-freddie-mac

Η εισαγωγή των Fannie Mae και Freddie Mac στο χρηματιστήριο θα μπορούσε να αποτιμήσει τους δύο οργανισμούς συνολικά στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Μπιλ Άκμαν, ιδρυτής και CEO του Pershing Square Capital Management πρότεινε την Κυριακή, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), τη συγχώνευση των Fannie Mae και Freddie Mac, που επιδοτούνται από το αμερικανικό κράτος.

Σύμφωνα με τον Ackman, η συγχώνευση θα συνέβαλε στη μείωση των επιτοκίων στεγαστικών δανείων, θα δημιουργούσε τεράστιες επιχειρησιακές συνέργειες και θα βελτίωνε τη χρηματιστηριακή τους αποτίμηση.

Παράλληλα, ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ επιβεβαίωσε την Παρασκευή στο Reuters ότι η διοίκηση εξετάζει σοβαρά την πιθανότητα εισαγωγής των Fannie Mae και Freddie Mac στο χρηματιστήριο αργότερα μέσα στο έτος, όπως είχε αναφέρει πρώτα η Wall Street Journal.

Η εισαγωγή των Fannie Mae και Freddie Mac στο χρηματιστήριο θα μπορούσε να αποτιμήσει τους δύο οργανισμούς συνολικά στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Άκμαν, ο οποίος διατηρεί μετοχές των δύο εταιρειών εδώ και πάνω από μία δεκαετία, υποστήριξε ότι η συγχώνευσή τους θα μείωνε το κόστος και τους κινδύνους εποπτείας, αφού πλέον θα υπήρχε μόνο ένας οργανισμός υπό την εποπτεία της Federal Housing Finance Agency (FHFA).

Παράλληλα, θα ενίσχυε τη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στον τομέα των στεγαστικών χρηματοδοτήσεων.

Οι Fannie Mae και Freddie Mac δημιουργήθηκαν από το Κογκρέσο των ΗΠΑ με σκοπό να υποστηρίζουν την αγορά κατοικίας, εξασφαλίζοντας προσιτά στεγαστικά δάνεια μέσω δευτερογενούς αγοράς. Ωστόσο, κατέρρευσαν κατά την οικονομική κρίση του 2008, έχοντας υποστεί μεγάλες ζημιές από τα “τοξικά” δάνεια.

Φωτογραφία @AP